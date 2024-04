Garsi britų aktorė atskleidė, ar su ja princas Harry prarado nekaltybę

58-erių moteris griežtai kalbėjo apie spekuliacijas po to, kai pasklido gandai, kad ji yra moteris, su kuria princas Harry prarado nekaltybę. Žvaigždė Austin Powers gandus pavadino visiškai absurdiškais.

Praėjusių metų sausį princas Harry pribloškė savo memuarų knygos „Spare“ skaitytojus, kai išklojo daug detalių apie nekaltybės praradimą su vyresne ir neįvardyta moterimi. Kažkodėl dėl to plačiai pasklido spėlionės, kad tai buvo Liz, rašo dailystar.co.uk.

Sasekso kunigaikštis savo knygoje nusprendė neįvardyti moters vardo, tačiau toliau apibūdino paslaptingąją moterį kaip žmogų, kuris buvo susidomėjęs žirgais, nes Harry paaiškino, kad per pikantišką susitikimą su juo elgėsi kaip su jaunu eržilu. Savo novatoriškoje knygoje jis taip pat rašė, kad vyresnė moteris „paplekšnojo jam per užpakaliuką“ ir pasiuntė jį šalin.

Tuomet leidinys buvo pristatytas ir išleistas į pasaulį, o daugelis žmonių pirštu rodė į Liz. Jie, neturėdami jokių įrodymų, užsiminė, kad aktorė buvo ta moteris, apie kurią kalbėjo Haris.

Liz Hurley paneigė gandus

Tačiau „Gossip Girl“ žvaigždė nuo to laiko pasisakė norėdama apsiginti ir išrėžė, kad gandai paprasčiausiai neatitiko tikrovės. Kalbėdama laidoje „Watch What Happens Live With Andy Cohen“, ji pagaliau nutildė tuos gandus.

„Tai buvo absurdas, – tęsdamas pasakė vedėjas: „Ji buvo anglė. Ji buvo vyresnė už mane. Ji buvo Glosteršyre.“

Buvęs modelis taip pat sakė, kad niekada nebuvo susitikusi su Hariu.

Savo knygoje Harry minėjo: „Tai buvo nešlovingas epizodas su vyresne moterimi. Jai patiko žirgai ir ji elgėsi su manimi ne kitaip nei su jaunu eržilu.

Greitas pasivažinėjimas, po kurio ji paplekšnojo man per užpakalį ir išsiuntė ganytis. Tarp daugybės dalykų, kurie buvo negeri: tai įvyko žolėtame lauke už judrios užeigos.“

Kai „Spare“ pasirodė lentynose, Sasha Walpole pasisakė, kad ji iš tiesų yra paslaptingoji lauko moteris. Saša papasakojo, kaip ji ir Haris slapta ištrūko iš vietinio pub'o parūkyti ir galiausiai pasidalijo daugiau nei vienu dūmu.

Pasidalijusi savo istorija su „Daily Mail“, Sasha sakė: „Tai buvo akimirksnis, ugninga. Buvo kibirkščiuojantis momentas, nes mes neturėjome to daryti.

Mes nesiruošėme to daryti, tai nebuvo iš anksto apgalvota, o aš nežinojau, kad jis buvo nekaltas. Nebuvo jokių nekaltybės vibracijų, atrodė, kad jis žino, ką daro.“