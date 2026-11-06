Gardžiam savaitgaliui su „Iki“: kavos ir arbatos fiesta, švieži produktai ir didelės nuolaidos

„Savaitgalį norisi ir skaniai pavalgyti, ir ilgiau pabūti kartu – prie pusryčių stalo, puodelio kavos ar vakarienės. Todėl pasiūlymus kaip visada pritaikėme įvairiems skoniams ir planams: nuo plataus kavos bei arbatos pasirinkimo iki šviežios mėsos, žuvies ir šaldytų produktų. „Kavos ir arbatos fiesta“ kviečia už pigiau įsigyti mėgstamų gėrimų ar išbandyti naujus skonius, o savaitgalio nuolaidos padės sutaupyti ruošiant pietus šeimai“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Kavos ir arbatos fiesta: nuo lėtų pusryčių iki susitikimų su draugais
Vieniems savaitgalio pradžią žymi šviežiai sumaltos kavos aromatas, kiti mieliau renkasi arbatos puodelį. „Iki“ vykstanti „Kavos ir arbatos fiesta“ suteikia progą pasirūpinti abiem: pasiūlymų ras tiek kavą namuose malantys, tiek tirpiąją kavą ar kapsules besirenkantys pirkėjai, o arbatos mėgėjų laukia įvairių rūšių pasirinkimas.
Iki lapkričio 15 d. įvairių rūšių „Lavazza“ kavai bei „Loyd“, „Žolynėlio“ ir „Lipton“ arbatai taikoma 50 proc. nuolaida. „Twinings“ arbata ir tirpioji „Nescafé“ kava siūloma 40 proc. pigiau, o 10 vienetų „Starbucks“ kavos kapsulių „Nespresso“ aparatams pakuotė kainuoja 3,99 Eur. Taip galima palankia kaina papildyti kasdienes atsargas ir pasiruošti savaitgalio susitikimams su draugais.
Savaitgalio pietums pigesnė lašiša ir šaldyti produktai
Nuo penktadienio iki sekmadienio, lapkričio 6–8 d., lašišoms, jų pjausniams ir gabalams taikoma 30 proc. nuolaida – kilogramas kainuoja 10,49 Eur. Pasiūlymas taikomas trims rūšims, išskyrus fasuotas lašišas, ir galioja trijų širdelių formato „Iki“ parduotuvėse, kuriose yra šviežios žuvies ledo vitrina.
Tuo pačiu laikotarpiu įvairių rūšių šaldytiems produktams ir ledams taikoma 40 proc. nuolaida. Tai proga pasirūpinti ir garnyru prie žuvies ar mėsos, ir greitai paruošiama vakariene, kai savaitgalio planai užsitęsia. O išsirinkus mėgstamų ledų, po pietų liks tik išdalyti juos į dubenėlius.
Šviežia sprandinė ir sviestas – savaitgalio kepsniui
Iki lapkričio 8 d. galioja ir savaitės pasiūlymai: 180 g, 82 proc. riebumo „Rokiškio naminio“ sviesto pakelis kainuoja 0,99 Eur, o šviežios kiaulienos sprandinės be kaulo vakuuminėje pakuotėje kilogramas – 3,29 Eur. Tad planuojantiems sekmadienio kepsnį verta į pirkinių sąrašą įtraukti abu šiuos produktus.
Vienas sviesto pakelis ir trys skoniai savaitgalio stalui
Kaip iš įprasto sviesto paruošti pagardą skirtingiems patiekalams, pataria „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė. „Sviestą pirmiausia suminkštinkite, kad būtų lengva išmaišyti su priedais, tačiau jo neištirpinkite. Česnakas ir žolelės tiks prie kepsnio ar bulvių, citrina ir krapai – prie žuvies, o medus su cinamonu – ant pusryčių skrebučio. Sūrų pagardą dėkite ant jau paruošto karšto patiekalo: sviestas ištirps nuo jo šilumos ir paskleis priedų aromatą“, – sako J. Tamoševičienė.
Visiems trims deriniams užteks vieno 180 g sviesto pakelio – kiekvienam pagardui skirkite po 60 g. Česnakinis ir citrininis sviestas papildys pietų patiekalus, o saldusis derinys tiks prie pusryčių skrebučio ir mėgstamos kavos ar arbatos. Paruoštus pagardus laikykite šaldytuve, sandariai uždengtuose indeliuose.
Česnakinis sviestas su žolelėmis
Reikės: 60 g sviesto, pusės nedidelės česnako skiltelės, 1 a. š. kapotų petražolių arba krapų, žiupsnelio druskos.
Gaminame: Česnaką smulkiai sutrinkite ir išmaišykite su minkštu sviestu, žolelėmis bei druska. Nedidelį gabalėlį uždėkite ant karšto kepsnio ar keptų bulvių arba tepkite ant paskrudintos duonos.
Citrininis sviestas su krapais
Reikės: 60 g sviesto, 1 a. š. smulkintų krapų, ¼ a. š. nutarkuotos gerai nuplautos citrinos geltonosios žievelės, kelių lašų citrinos sulčių, druskos pagal skonį.
Gaminame: Minkštą sviestą sumaišykite su krapais, citrinos žievele ir sultimis. Pagardinkite druska. Patiekite prie karštos lašišos arba pagal pakuotės instrukciją paruoštų šaldytų daržovių.
Cinamoninis sviestas su medumi
Reikės: 60 g sviesto, 1 a. š. medaus, ¼ a. š. cinamono.
Gaminame: Minkštą sviestą gerai išmaišykite su medumi ir cinamonu. Plonai tepkite ant šilto skrebučio arba patiekite prie blynų ar kepto obuolio.
Nuolaidos nesumuojamos. Kategorijų nuolaidos netaikomos „Clever“, „Hebė“ ir „Douceur“ prekėms, akcijų ir išpardavimo prekėms. Prekių kiekis ribotas. Išsamios pasiūlymų sąlygos skelbiamos „Iki“ akcijų leidinyje. Pasiūlymai galioja su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle. Visas nuolaidas ir jų sąlygas rasite „Iki“ akcijų leidinyje.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
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