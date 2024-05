Galvojate, ką nuveikti savaitgalį? Aplankykite šią išskirtinę šventę

REKLAMA

Laukiami visi

Skuodo šventė, skirta absoliučiai visiems: vaikams, jaunimui, suaugusiems. Čia kiekvienas ras tai, kas gali sudominti.

Jau gegužės 31 d. 16 val. Skuodo miesto centrinėje aikštėje prasidės vaikų ir mokinių saviraiškos šventė „Augu po Skuodo dangum“, 18 val. Skuodo miesto parke vaikų lauks gausybė pramogų: putų šou, muilo burbulai, animatoriai, edukaciniai užsiėmimai, žaidimai.

Birželio 1 d. nuo 9 val. centrinėje miesto aikštėje vyksiančioje mugėje išvysite Žemaitijos krašto amatus, pasiklausysite meno kolektyvų koncerto. 14 val. laukia unikalios sporto šakos – motobolo – varžybos, 17 val. miesto gatvėmis žingsniuos žemaitiška atributika pasidabinę eisenos dalyviai.

Išskirtinė vakaro programa centriniame miesto stadione prasidės 18 val. Laukia programa visai šeimai su Laura Remeikiene ir „Lauros studija“, grupių „Sisters On Wire“, „Queen Of Roses“, atlikėjų Roko ir Lauryno su gyvo garso grupe pasirodymai. Po to – diskoteka, lazerių šou. Šventės metu bus galima paskanauti žemaitiškų patiekalų.

Trečioji diena kvies į Skuodo Švč. Trejybės bažnyčią, vėliau į motobolą ir 15 val. vyks Lino stalo popietė Skuodo muziejaus kiemelyje.

Daugiau apie programą galite rasti čia.

Ką dar bus galima veikti šventės metu?

Siūloma aplankyti net 4 veikiančias parodas: Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčioje veiks karikatūrų paroda „Apie politiką linksmai“. Skuodo rajono kultūros centre eksponuojamos dvi Vaclovo Into akmenų muziejus parodos „Gyvas akmuo – mineralas“ bei „Gamtos raštų ir spalvų įvairovė“. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje bus galima aplankyti Algio Kriščiūno parodą „Laiškai, kuriuos tau rašau“.

Šių metų turizmo sezono naujiena – degustacija „Budelio kliaudos“

Pačioje Skuodo širdyje įsikūrusi kavinė „Vespera“ pasiruošusi nustebinti savo svečius Skuodo budelio legendos įkvėptais patiekalais, kurių tikrai nerasite niekur kitur. Bilietą į degustaciją įsigysite Skuodo informacijos centro svetainės e-parduotuvėje: https://www.infoskuodas.lt/i/degustacija-budelio-kliaudos/ .

Unikalios vietos

Skuodo kraštas pasitiks Jus puikiais gamtos vaizdais ir unikaliais turizmo objektais. Visus juos rasite Skuodo informacijos centro interneto svetainėje.

Šiandien didingą kuršių dvasią, senų laikų atmosferą pajusite užkopę į Apuolės piliakalnį. Apuolė – anksčiausiai rašytiniuose šaltiniuose paminėta gyvenvietė dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Barstyčių (Puokės) akmuo – didžiausias akmuo Lietuvoje. Puokės kūlis yra laivo formos, įrašytas į Lietuvos rekordų knygą ir paskelbtas geologiniu gamtos objektu, šalia yra įdomus saulės simbolis, poilsio erdvė.

Barstytalių pelkė – viena didžiausių pelkių Žemaitijos nacionaliniame parke. Pelkės teritorijoje yra 5 metrų apžvalgos bokštas. Čia atsiveria puiki panorama, džiuginanti akį bet kuriuo metų laiku. Čia gyvena daugybė retų gyvūnų ir augalų, kurie yra įrašyti į raudonąją knygą. Iš apžvalgos bokštelio atsiveria puiki panorama, džiuginanti akį bet kuriuo metų laiku.

Mosėdis – vienas gražiausių, tvarkingiausių, labiausiai turistų lankomų Žemaitijos miestelių, dar vadinamas „Akmenų sostine“. Čia yra nuostabus Vaclovo Into akmenų muziejus. Jo įkūrėjas – gydytojas Vaclovas Intas, kuris nuo 1957 m. pradėjo rinkti akmenis iš aplinkinių laukų ir gabenti juos į savo sodybą, vėliau ir į kitas miestelio vietas. Muziejus turi ir vidaus ir lauko ekspozicijas.

Turizmo objektų Skuodo rajone išties daug, kaip ir minėta, apie juos visus informaciją galima rasti Skuodo informacijos centro interneto svetainėje.