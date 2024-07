Fitneso guru atskleidė paslaptį, kaip numesti nereikalingus riebalus

Fitneso guru atskleidė paslaptį, kaip numesti nereikalingus kilogramus, ir ji susijusi su tam tikrais žalumynais. Keithas McNivenas, sporto klubo „Right Path Fitness“ įkūrėjas, siūlo į kiekvieną patiekalą įtraukti špinatus, jei norite, kad svoris kristų efektyviai. K. McNivenas paaiškina, kodėl populiarusis animacinio filmuko jūreivis Popeye‘us taip mėgo špinatus.

„Juose gausu vitaminų ir mineralų, todėl tai labai sveika daržovė ir puikiai tinka norintiems numesti svorio, nes špinatai yra labai sotūs, tačiau turi labai mažai kalorijų“, – aiškino jis.

Špinatuose taip pat gausu skaidulų, kurios palengvina virškinimą ir padeda maistui sklandžiai judėti virškinamuoju traktu. Manoma, kad jie mažina oksidacinį stresą, kuris kenkia ląstelėms, prisideda prie senėjimo ir galimai sukelia tokias ligas kaip diabetas, vėžys ir Alzheimerio liga.

Šis supermaistas gali padėti valdyti apetitą ir ilgiau išlaikyti sotumo jausmą. Tačiau K. McNivenas įspėja, kad persistengti nereikėtų, rašo express.co.uk.

Padeda mesti svorį

Nors jis rekomenduoja špinatus dėti į kiekvieną valgį, tačiau per dieną šių žalių lapinių daržovių reikėtų suvalgyti ne daugiau kaip 500 gramų.

„Jei valgysite per daug špinatų, organizmui bus sunku įsisavinti kalcį, o tai yra blogai, – toliau aiškino jis. – Be to, špinatai gali trukdyti vartoti tam tikrus vaistus, nes juose gausu vitamino K. Ypač atsargūs turi būti tie, kurie vartoja vaistus nuo diabeto ir kraujospūdžiui mažinti, nes dėl jų kraujospūdis gali per stipriai sumažėti.“

Prieš pradedant keisti mitybą vertėtų pasitarti su šeimos gydytoju arba sveikatos priežiūros specialistu. Tiems, kurie nemėgsta špinatų dėl jų skonio, K. McNivenas pataria pasidaryti gaivinantį kokteilį iš špinatų, kivių ir obuolių sulčių.

Jei norite numesti svorio ir sumažinti pilvo pūtimą, jis pataria į du patiekalus įdėti po 250 gramų špinatų – geriausia per pusryčius ir pietus.

K. McNivenas špinatus deda į sriubas, omletus ir valgo juos su gruzdintomis bulvytėmis.

Pasak jo, špinatai tikrai jus pasotins, o svarbiausia – jokių papildomų kalorijų.