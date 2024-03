Evelinos orchidėjos svečiams atima žadą: išdavė auksinius patarimus

Lietuvos orchidėjininkų draugijos narė Evelina Jaselskė, naujienų portalui tv3.lt sutiko papasakoti, kokias orchidėjų priežiūros klaidas žmonės daro dažniausiai bei ką daryti, kad šie augalai prikrautų daug gražių žiedų.

Moteris sako, kad reikėtų įvardinti apie kokias orchidėjas kalbame, nes jų priežiūra labai skiriasi. Jeigu tai – parduotuvėje dažniausiai parduodamas falenopsio hibridas, tai pusė sėkmės yra įsigyti sveiką, stiprų augalą bei sėkmingai pargabenti jį į nuolatinio auginimo vietą.

„Falenopsio hibridai sukurti auginti kambario sąlygomis, kai žemiausiai temperatūra nenukrenta žemiau 16 – 18 laipsnių, tad ir gabenant, ypač žiemą, ši informacija neturėtų būti pamiršta.

Auginantiems hibridinius falenopsius svarbiausia stebėti šaknis, lapus ir pagal jų būklę atrinkti tinkamiausias sąlygas bei laistymo dažnį savo namuose.

Jeigu šaknys sodriai žalios ar šviesiai žalsvos, augalo dar nereikia laistyti, o jeigu šviesiai pilkos, vazonėlis lengvas – laikas. Lapai neturėtų būti suglebę, šviesiai žali ar tamsiai, sodriai žali.

Suglebimas dažniausiai rodo problemas su šaknimis: jeigu jos ilgai šviesiai pilkos, vadinasi orchidėjai trūksta vandens ir palaisčius atsigaus, tačiau jeigu vazonėlyje šaknų nebesimato, jos – juodos, rudos, minkštos – vadinasi, pūva“, – apie augalus pasakoja Evelina.

Evelinos Jeselskės orchidėjos (11 nuotr.) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) +7 Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo) Evelinos Jeselskės orchidėjos (nuotr. asm. archyvo)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Evelinos Jeselskės orchidėjos

Lietuvos orchidėjininkų draugijos narė pasakoja, kad dažnai augintojai sunerimsta dėl iš vazono „lipančių“ falenopsio šaknų. Kadangi orchidėjos didesne dalimi yra epifitiniai (gamtoje augantys ant medžių) augalai, tai yra normalu.

„Sunerimti reikėtų, jeigu vazone šaknų nebeliko ar jos nyksta, vadinasi augalui per drėgnas substratas ir augimui tinkamesnis aplinkos drėgnis.

Lapų spalvos pokyčiai rodo ar pakankamas apšvietimo intensyvumas augimo vietoje: tamsiai žali – šviesos per mažai, o šviesėjantys žali, kone salotiniai – per daug.

Net ir idealiomis sąlygomis falenopsis nebūtinai sukraus daug žiedų, nes tai užprogramuota genetiškai. Yra daugiažiedžiai bei mažai žiedų suruošiantys falenopsiai – kaip pasiseks nusipirkti hibridą. Tačiau teisingai prižiūrint hibridinis falenopsis tikrai žydės“, – sako ji.

Nedarykite šių orchidėjų priežiūros klaidų

E. Jaselskė komentuoja, kad didžiausia orchidėjų priežiūros klaida – kai augintojai augalą pdovanoja per dideliu rūpesčiu arba pamiršta, kad augalas – gyvas organizmas.

„Pirmieji per dažnai laisto, persodina, judina augalą, nešioja bei sukinėja, o antrieji – sudžiovina, nepastebi, jei augalas gauna per mažai ar per daug šviesos, nudegina saulėje.

Taip pat svarbu paminėti, kad falenopsiai jautrūs vandens patekimui ir ypač ilgesniam buvimui tarplapiuose, todėl laistant reikėtų nešlapinti lapų arba labai gerai nusausinti popierine servetėle“, – teigia ji.

Moteris sako, kad orchidėjos serga bakterinėmis, grybelinėmis ligomis arba aplankomos vabzdžių šeimos augalų kenkėjų: tripsų, skydmarių, erkučių.

„Bakterinės ligos dažnai užklumpa pasikeitus aplinkos sąlygoms ar priežiūrai, o grybelinės – per mažai vėdinant patalpas ir laikant augalus per drėgnu substratu.

Tripsai, skydmariai, erkutės gali atkeliauti nuo kitų orchidėjų ar kambarinių augalų, pro atidarytą langą vasarą, o dažnai su kenkėjais augalai parsinešami jau iš prekybos vietos“, – pataria Lietuvos orchidėjininkų draugijos narė.

Skirtingų orchidėjų rūšių priežiūra

Moteris sako, kad katlėjinių bei vandinių šeimos orchidėjas reikėtų laikyti šviesiausioje vietoje – ant pietinės, pietrytinės palangių, falenopsiams tinka rytinė, vakarinė palangės, raibuolių (Paphiopedilum) hibridai gali augti gaudami dar mažiau šviesos nei pastarieji.

„Falenopsiai ir raibuolės, ypač hibridai, yra kambariniai augalai, todėl nebus patenkinti vėsiomis naktimis ir į lauką nešti nereikėtų. O vandos, katlėjos vasaromis gali gyventi lauke, pvz. pakabintos medyje.

Dendrobiai, kurių hibridų taip pat galima nusipirkti parduotuvėse, priežiūra labai skirtinga: nuo panašios į falenopsius, be išreikšto ramybės periodo, kai augalai laistomi visus metus, iki metančių lapus, su poilsio poreikiu, kurio metu beveik ar visai nelaistomi.

Tai yra labai abstraktūs patarimai ir pastebėjimai, nes kiekvienas individas atskirai, priklausomai nuo jo rūšies ir varieteto, toleruos skirtingus šviesos, drėgmės bei temperatūros lygius.

Temperatūros, šviesos, aplinkos drėgnio bei laistymo režimo skirtumai yra pagrindiniai dėmenys, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis galimas auginti orchidėjų rūšis ar jų hibridus“, – apie skirtingas orchidėjų rūšis pasakoja Evelina.

Orchidėjos prikraus daug žiedų

Paklausus, koks geriausias būdas skatinti orchidėjų žydėjimą, E. Jeselskė mano, kad reikėtų sukurti kiek įmanoma artimesnes sąlygas, kuriomis orchidėja auga gamtoje.

„Jeigu tai pirminis hibridas, kurio „tėvai“ žinomi, pasidomėti kiekvieno jų augimvietės ypatumais, jeigu rūšinė orchidėja – informacijos apie auginimą rasti paprasčiau, bet pritaikyti sąlygas – sudėtingiau.

O falenopsių ar dendrobium hibridams, kurių genuose galimai daugelio tos rūšies orchidėjų „pėdsakai“, taikyti bendrines auginimo sąlygas ir stebėti kaip augalas jaučiasi.

Vieno universalaus recepto nėra – jei orchidėjos klesti pas kaimynus, nebūtinai klestės pas jus, nes tikrai skirsis ir apšvietimo, ir aplinkos drėgnio, ir dienos/nakties temperatūros. Kartais vienas laipsnis ar vienas metras kairiau ar dešiniau palangės plote įtakoja augalo savijautą“, – teigia moteris.

E. Jaselskė sako, kad dažniausiai hibridiniai falenopsiai nežydi dėl prastos šaknų būklės ar per mažai išvystyto šaknyno / lapijos, šviesos trūkumo.

„Ypač jei augalas toliau palangės, arba tiesiog dėl nekantrumo: iš prekybos vietos parsinešti falenopsiai dažniausiai nužydėję skuba prisitaikyti prie naujų sąlygų, auginasi naujas šaknis ir lapus, o tada pražysta vėl. Pirmasis laiko tarpas tarp žydėjimų būna ilgesnis, po to – džiugina dažniau arba kone ištisai negausiais žiedynais“, – pasakoja ji.

Efektyviausios trąšos orchidėjoms

Evelina teigia, kad substratas auginimui, kalbant apie falenopsius ar kitas epifitines orchidėjas, turi būti pritaikytas pagal šaknų tipą: plonašakniams – smulkesnės frakcijos (1-3mm), storašakniams – stambesnės (1-3cm).

„Geriausiai yra pirkti/gaminti medžio pagrindu (pvz. pušų žievė), o priedus pasirinkti pagal auginimo sąlygas: vermikulitas, keramzitas, smulkintos kriauklės, angliukai, kiminai ir kita.

Kiekviena sudedamoji dalis parenkama pagal orchidėjos rūšį bei augimo natūralioje augimvietėje ypatybes. Hibridiniams falenopsiams užtektų ir drenažo vazonėlio dugne bei vidutinės frakcijos pušų žievės gabaliukų“, – sako ji.

Jos teigimu, kad ir kaip stebėtumėmės ar laikytume pavyzdžiu durpių, žemės substrate tarpstančius falenopsių hibridus, tai greičiau išimtis nei tinkamas auginimo būdas.

„Yra žemėje, ant akmenų (litofitai) augančių orchidėjų, bet didesnė dalis jų renkasi medžių draugiją gamtoje (epifitai), todėl norėdami pritaikyti geresnes auginimo sąlygas savo orchidėjoms, turėtume į tai atsižvelgti.

Trąšų pasirinkimas platus, todėl reikėtų įvertinti N-P-K proporcijas ir priklausomai nuo augimo fazės (šaknys, lapai ar žiedai) jomis tręšti. Galima ir universaliomis ar pakeičiant vienas su kitomis paeiliui.

Bet jeigu orchidėja laiku persodinama, auginama tinkamomis sąlygomis, žydės ir be tręšimo“, – teigia Lietuvos orchidėjininkų draugijos narė.