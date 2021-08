Ekspertai įspėja dėl naujos „TikTok“ tendencijos: nekartokite to namuose

Tvarkymasis tradiciškai laikomas kasdieniu darbu, tačiau socialiniuose tinkluose žmonės randa būdų, kaip paįvairinti įprastus tvarkymosi procesus. Tačiau nauja tendencija, pasklidusi „TikTok“, kurią ekspertai apibūdina kaip „produktų perkrovą“, gali būti kenksminga ir kelti pavojų.

Deyan Dimitrov, skalbimo ekspertas ir „Laundryheap“ generalinis direktorius paaiškino, kodėl ši spalvinga valymo tendencija š tikrųjų gali pakenkti jums ir jūsų namams.

Kas yra „produktų perkrova“?

Pastaraisiais metais socialinėse medijose daugėja valymo gudrybių, o „TikTok“ yra puiki vieta trumpiems, linksmiems valymo vaizdo įrašams.

Tačiau atrodo, kad kai kurie, norėdami pralinksminti savo auditoriją, nuėjo į kraštutinumus.

„Produktų perkrova reiškia per didelio produkto kiekio naudojimą valant tam tikrus paviršius. Šis valymo būdas tapo ypač populiarus, valant klozetus, „TikTok“ jie žymimi „toilteclean“ grotažyme. Vaizdo įrašai įtaigūs, su daugybės spalvų produktais ir sulaukia tūkstančių vartotojų susidomėjimo. Aš nepatarčiau namų savininkams išbandyti šio valymo metodo, kuris gali pakenkti jūsų namams ir jūsų sveikatai“, – kalbėjo D. Dimitrov.

Produktų derinimas gali būti toksiškas

Turbūt akivaizdžiausias kelių valymo produktų naudojimo vienu metu poveikis yra paprastas faktas, kad gali susidaryti „pavojingas“ mišinys:

„Ne paslaptis, kad valymo priemonių derinimas gali būti pavojingas. Jums tereikia paskaityti valiklių, kurių sudėtyje yra baliklio, nugarėlę, jog žinotumėte, kad juos reikia naudoti labai atsargiai.

Mane neramina tai, kad turinys, kuriame skatinamas produktų maišumas, siunčia klaidingą žinią: kad valymo metu mišinių darymas yra įprasta praktika ir tai visiškai saugu. Kai kurios paskyros netgi leidžia sekėjams nuspręsti, kokiais produktais bus valoma, atsižvelgiant į jų spalvas.

Tačiau jei nesate to išbandę derinant valymo priemones, ypač tas, kuriose yra baliklio ir kitų stiprių cheminių medžiagų, gali vykti cheminės reakcijos, kurios gali pažeisti kvėpavimo takus, aks, odą, drabužius ir bet kokius paviršius, su kuriais jie liečiasi.“

Produktų derinimas – brangus

Sveikata nėra vienintelis dalykas, kurį gali neigiamai paveikti besaikis valymo priemonių naudojimas.

Kaip pažymi D. Dimitrov, naudojant įvairius baliklius ir antibakterinius purškiklius, jūsų piniginė taip pat gali greitai ištuštėti, rašo express.co.uk.

„Nėra pigų turėti daugybę valymo priemonių, ypač jei norite surinkti įvairių spalvų gaminius. Tai taip pat yra pinigai, kuriuos būtų galima išleisti mažam kiekiui efektyvių valymo priemonių, kurios atlieka savo darbą“, – aiškino specialistas.

Vietoj to, ekspertas rekomenduoja paeksperimentuoti ir rasti produktus, kurie geriausiai atitinka jūsų poreikius:

„Užuot turint daugybę produktų, efektyviau ir ekonomiškiau turėti nedidelį, bet galingą valymo priemonių arsenalą, kuriuo galite pasitikėti, o ne leisti pinigus spalvingiems produktams, kurie iš tikrųjų gali padaryti daugiau žalos nei naudos.“

Daugybė produktų gadina paviršius

Nors pagrindinis valymo priemonių tikslas yra palaikyti jūsų namuose švarą ir blizgesį, per dažnas ir didelis jų naudojimas gali turėti priešingą efektą.

Pernelyg didelis cheminių medžiagų naudojimas ilgainiui gali užblokuoti vandens nutekėjimo sistemas ir vamzdžius.

Naudojant daugybę valymo priemonių, vamzdžiuose taip pat gali susidaryti nepageidaujamų produkto likučių.

Paviršiai taip pat gali būti pažeisti, naudojant kelis gaminius gali būti pažeistos subtilesnės paviršių medžiagos.

Produktai su balikliais gali sugadinti septikus

Nors gali būti įdomu stebėti, kaip klozete sukasi įvairiaspalviai tualeto valikliai ir balikliai, šis smagus reginys gali sugadinti tai, kas lieka nematoma.

„Tiems, kurie turi nuotekų talpyklas, kurios yra atskirtos nuo pagrindinės kanalizacijos sistemos, per didelis stiprių cheminių medžiagų naudojimas gali pakenkti jūsų rezervuaruose esančioms bakterijoms ir neutralizuoti vandenį.

Dėl to produktų perkrova gali sukelti nutekėjimo problemas, kurių taisymas gali būt brangus. Geriausia vengti per dažno ir per didelio cheminių produktų naudojimo ir viskas bus paprasta“, – paaiškino ekspertas.