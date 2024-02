Donaldo Trumpo kalba sukėlė klausimų dėl jo sveikatos: nesugebėjo ištarti žmonos vardo

Buvęs JAV prezidentas D. Trumpas sakydamas kalbą pamiršto savo žmonos vardą, o ekspertas perspėjo, kad tai yra aiškus demencijos požymis.

Kalbėdamas konferencijoje 77 metų D. Trumpas savo žmonai, su kuria yra susituokęs jau 18 metų, skyrė ovacijas, tačiau nesugebėjo tinkamai ištarti jos vardo – Melanią pavadino Mercedes. Jis pasakė: „Štai, pažiūrėkite į Mercedes, ji nuostabi.“

Vis tik nuomonės, ką D. Trumpas turėjo omenyje, išsiskyrė – vieni teigė, kad jis kalbėjo apie buvusią Baltųjų rūmų strateginės komunikacijos direktorę Mercedes Schlapp, kiti – kad D. Trumpas pamiršo savo žmonos vardą.

Donald Trump called his wife, Melania, "Mercedes” in a speech and I haven’t seen a word from the media.



Donald Trump is in cognitive decline - why won’t the media cover it? pic.twitter.com/thvMctjULl

