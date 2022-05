Dirvos ruošimas naujam sezonui: atskleidė, ko vertėtų nepamiršti

REKLAMA

Galima pagerinti net ir prasčiausio dirvožemio kokybę

Dygdami, augdami ir brandindami derlių augalai iš žemės pasisavina daugybę naudingų medžiagų. Laikui bėgant žemė nualinama, jos derlingumas mažėja, o vietoje to, kad augtų, pasodinti augalai skursta ir nebegali pradžiuginti tokiu derliumi, kaip anksčiau.

Ta pati taisyklė galioja ir daugiamečiams augalams – po žiemos jie būna pavargę, todėl Andrej Lenart teigia: „Po žiemos augalus ir žemę reikia pamaitinti, tada jie atsigauna. Visus augalus – tiek vienmečius, tiek daugiamečius, pavasarį būtina patręšti.“

Nesvarbu, ar jūsų dirva rūgšti, smėlinga, ar durpinė – bet kokį dirvožemį galima prisotinti naudingais elementais. Vėliau, pasodintą augalą laiku laistant ir tinkamai prižiūrint, jis ne tik greitai augs, bet ir pasižymės ypatingu derlingumu.

REKLAMA

REKLAMA

Trąšas rekomenduojama rinktis pagal augalo rūšį

„Agrochema“ skirtingiems augalams savo asortimente turi specializuotas trąšas. „Kiekvienai augalų grupei yra sukurtos tam tikros specializuotos trąšos. Pavyzdžiui, kai tręšiamos šilauogės, patariama naudoti specialias, šilauogėms sukurtas trąšas „Šilauogių trąšos”. Šios trąšos parūgštintos, todėl puikiai palaiko žemės rūgštingumą, o šilauogės tai itin mėgsta. Esant palankioms sąlygoms, šie augalai gerai auga, dera ir mažiau serga,“ – pasakoja „Agrochema“ agronomas.

Kitos uogos, kurias šiuo metu pats laikas patręšti, tai braškės. „Braškių tręšimą galima pradėti vegetacijos pradžioje, taigi, dabar tam puikus metas. Vėliau, kai jau atsiranda žiedų, mezgasi uogos, reikėtų patręšti papildomai. Iš esmės, šias specialias „Agrochemos“ trąšas „Brąškėms“ galima naudoti iki pat uogų sezono pabaigos,“ – tvirtina specialistas.

Kai kurios trąšų rūšys tinkamos keletui skirtingų augalų, todėl nusipirkus vieną trąšų rūšį jomis galėsite patręšti kelis augalus. „Norėčiau priminti, kad su trąšomis „Pomidorams” galima tręšti baklažanus bei paprikas. Tuo tarpu trąšomis „Agurkams“ agurkams, galima tręšti ir cukinijas, aguročius ir moliūgus“ – pataria A. Lenart.

REKLAMA

REKLAMA

Ragina nepamiršti ir bulvių

Paprastai, pirmojoje gegužės pusėje sodinamos lietuvių numylėtos bulvės. „Agrochema“ konsultantas Andrej Lenart sako, kad svarbu nepamiršti tinkamai paruošti dirvožemį ir šiems augalams: „Sodinant bulves reikėtų atkreipti dėmesį į žemės temperatūrą, labai svarbu, kad žemė nebūtų per šalta – 10 cm gylyje žemės temperatūra turėtų būti maždaug 7-8 laipsniai. Prieš sodinimą svarbu žemę patręšti, kad joje būtų kuo daugiau naudingų maistinių medžiagų, o siekiant geriausių rezultatų, rekomenduočiau žemę patręšti maždaug savaitė ar 10 dienų prieš sodinimą. Taip žemę praturtinus naudingomis medžiagomis neabejotinai užaugs geresnis bulvių derlius – bus daugiau gumbų, be to, jie bus didesni.“

Visas „Agrochemos“ trąšas skirtas uogoms ir daržovėms, bei kitiems augalams skirtas trąšas ir sodo produktus galite įsigyti naujoje e. parduotuvėje www.eagrochema.lt