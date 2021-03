Dingusios lietuvės vyras iki šiol neranda ramybės: „Per plauką pats likau gyvas“

Gruodžio 30-ąją, Rasa Lasinskienė 4 ryto išėjo pavedžioti šuns ir tuo metu telefonu kalbėjosi su savo vyru. Niekas nesitikėjo, kad vos po kelių minučių įvyks katastrofa.

Ramūnas Lasinskas savo akimis matė, kiek tonų žemės krito žemyn. Nuošliauža pasiglemžė kaimynų namus, kurie buvo vos už 50 metrų nuo Lasinskų namų, miškus ir golfo aikštyną.

Nuo to laiko praėjo jau 2 mėnesiai, paieškos ne kartą buvo nutrauktos dėl oro sąlygų arba griūvančių namų. Paieška buvo nutraukta ir praėjusią savaitę, tačiau šiandien gelbėtojai ir vėl ją atnaujina.

Nuošliaužos metu be žinios dingo dešimt žmonių, tačiau kol kas jokių žinių apie dingusią žmoną nesulaukė tik Ramūnas.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Šeima nesulaukia žinių apie dingusią lietuvę

Laikoma gyva, nes vis dar dingusi

Dabar, pasak jo, vienintelė nuošliaužos auka, kuri yra vis dar laikoma dingusia, yra Rasa.

Nors viską dar gaubia nežinia, Ramūnas bando gyventi toliau. Vyras dabar apsigyveno Koftos miestelyje, esančiame už 6 km nuo buvusių namų.

„Susitvarkiau butą ir nusipirkau viską, kad galėčiau gyventi pilnai savarankiškai. Virš dviejų savaičių intensyviai dirbu“, – apie savo kasdienybę pasakoja jis.

Vyras sako, kad vaikai jau susitaikė su mintimi, kad neteko mamos ir daugiau su juo bendrauja.

„Man užeina bangomis ryte ir vakare prisiminimai daugiausiai tos nakties, kadangi aš viską mačiau – pasaulio pabaigą. Per plauką pats išlikau gyvas. Dabar gimiau iš naujo trigubai stipresnis, nes man reikia jėgų kovoti su biurokratais.

Kadangi žmona nėra rasta, tai popieriuose ji gyva. Niekas neįšaldyta – aš turiu mokėti sąskaitas ir paskolas už abu. Teisėjų prašiau, kad išrašytų jos mirties liudijimą, tačiau neaišku, kiek viskas truks“. – sako Ramūnas.

Paminėjo atminimą

Pats vyras tik praėjusią savaitę gavo leidimą pasidaryti ir naują pasą, nes senąjį prarado per nuošliaužą.

REKLAMA

Ramūnas sako, apie įvykusią nelaimę užsimiršti labiausiai padeda darbas didelėje logistikos firmoje, kurioje darbo tikrai netrūksta. Vakare grįžęs į namus tvarkosi ir gaminasi maistą.

Paskutinį vasario šeštadienį šeima Vilniuje buvo užsakiusi mišias, kurios buvo tiesiogiai transliuojamos, kad jas galėtų matyti ir Norvegijoje esantis Ramūnas su vaikais.

„Po to visa šeima nuvažiavome į įvykio vietą, Ask miestelio centre pastatėme nuotrauką su žvakutėmis“, – sako jis.

Tačiau šeimos skausmą didina ir tai, kad nepavyksta gauti žinių, apie tai, kaip sekasi paieška. Ramūnas žino, kad šiuo metu gelbėtojai bandys susitelkti į tą vietą, kurioje, manoma, kad dingo Rasa, ir tikisi, kad viskas pasistūmės.

„Iš tikrųjų savivaldybė neduoda jokios informacijos, net policija bejėgė. Žadėjo Lietuvos ambasada šiek tiek pasiteirauti, kodėl taip vyksta, bet jaučiu, kad nieko negaus. Aš tikslą užsibrėžęs – nepasiduosiu. Tuo labiau aš neeilinis lietuvis, aš laisvai kalbu norvegiškai. Jiems neišeina manęs mulkinti“, – ryžtingai nusiteikęs Ramūnas.

Dingo per savo gimtadienį

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusių metų gruodžio 30 dieną, Norvegijoje, netoli Oslo esantį miestelį ištiko nelaimė – milžiniška purvo nuošliauža pasiglemžė ne tik žmonių namus, bet ir gyvybes. Iki šiol lietuvės Rasos Lasinskienės likimas nežinomas, tačiau jos vyras Ramūnas, vilčių į tai, kad pavyks išvysti žmoną gyvą nebededa.

Nuo nelaimės Norvegijoje, Asko miestelyje, esančiame maždaug už 25 kilometrų nuo sostinės Oslo, praėjo jau dvi savaitės, tačiau Lasinskų šeima neturi jokių žinių apie dingusią mamą ir žmoną Rasą Lasinskienę.

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Norvegijoje po nuošliauža dingusios lietuvės vyras: vilties išvysti ją gyvą – nebeliko

Gruodžio 30-ąją, kai įvyko nuošliauža, dingusiai lietuvei suėjo 49-eri. Moteris 4 ryto išėjo pavedžioti šuns ir tuo metu telefonu kalbėjosi su savo vyru. Niekas nesitikėjo, kad vos po kelių minučių įvyks katastrofa.

„Jinai sako nebetoli, jau viskas, tuoj būsiu. Aš tada padėjau ragelį ir tada prasidėjo, tada bandžiau skambinti, jau vsio, telefonas išjungtas. Nėra ryšio. Aš kaip tik sniegą kasiau. Taip, ten toliau, su šuniu. Kaip tik iš tos pusės ateidinėjo žemyn ir taip tas įvyko viskas, aš jos nemačiau, dar bandžiau rėkt, bet tamsu, elektra dingo, viskas dingo iš karto ir tiek žinių“, – kitą dieną po nelaimės sakė R. Lasinskas.

REKLAMA

Vyras naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad savo akimis matė, kiek tonų žemės krito žemyn. Jos pasiglemžė kaimynų namus, kurie buvo vos už 50 metrų nuo Lasinskų namų, miškus ir golfo aikštyną.

„Mūsų namas ir automobilis stovi ant 15 metrų skardžio, todėl negaliu net jokios smulkmenos iš jo pasiimti, nes jis bet kurią sekundę gali griūti“, – sako vyras.

Jis pasakoja, kad nelaimės metu namuose buvo vienas, išskyrus šeimininkus, kurie buvo kituose namo aukštuose. Lietuvė su vyru Norvegijoje gyveno jau 14 metų, šalyje ir jų vaikai, tiesa, jie jau suaugę ir gyvena atskirai.

Vyras sako, kad jam ir jo vaikams labai padėjo Norvegijos lietuvių bendruomenė. Artimieji nebeturi vilties, kad dingusi jų mama ir žmona yra gyva.

Vadina modernia katastrofa

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po nelaimės buvo ieškoma 10-ies dingusių gyventojų, dar 10 buvo sužeisti, vienas jų sunkios būklės. Iš vietovės evakuota beveik pusantro tūkstančio gyventojų.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Tragedija Norvegijoje: nuošliauža nubloškė namus iki 400 metrų, ieškoma gyvų dingusiųjų

„Tai yra didžiausia šitokio tipo katastrofa modernios Norvegijos istorijoje, nuošliauža didžiausia. Problema yra ta, kad labai sunku prieiti prie tos vietos dabar, ir ten tik su malūnsparnių pagalba gelbėtojai yra nusileidę į tą vietą“, – kalbėjo J. Paslauskas.

„Ten yra toks dirvožemis, pusiau kaip su moliu, kuris paskui su vandeniu atsiskiedęs pasidaro kaip masė tokia, kuri viską ir įtraukia į vidų“, – teigia Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos pirmininkė Violeta Dobrovolskienė.

Gelbėjimo darbus apsunkina ir tai, kad nuošliauža vis dar juda. Gelbėtojai praneša, kad kai kuriuos namus žemė nunešė net iki 400 metrų nuo vietos, kur jie stovėjo.

„Pas sūnų. Bet kaip stovėjau, taip ir atėjau. Be dokumentų, be nieko. Telefonas tik liko, bet ir tai be pakrovėjo“, – sako R. Lasinskas.

Tai ne pirmoji nuošliauža Norvegijoje, kurios epicentre atsiduria ir lietuviai. Prieš ketverius metus 420-ies metrų pločio ir 270 metrų ilgio žemių nuošliauža pražudė 3 miško darbininkus iš Lietuvos. Asko miestelis, kuriame įvyko nelaimė, nuo šios vietos nutolęs vos per kelis kilometrus.