„Didįjį šou burbulas“ palikusią porą nustebino 1 dalyvio elgesys: pakerėjo nuoširdumu

Šokėja Violeta projekte dalyvavo nuo pirmosios dienos, o po kurio laiko prie jos prisijungė ir jos mylimasis Auggi, kuris be jokio vargo pritapo prie kitų dalyvių.

„Aš atėjau pradžioje viena, Augis prisijungė vėliau. Kai aš gavau pasiūlymą, skambinėjau gal dvi savaites, turėjau daug klausimų, kaip bus, kiek žmonių gyvens. Apie dvi savaites svarsčiau, o paskui pagalvojau, kad gailėsiuosi, jeigu nesutiksiu“, – sako Violeta.

Auggi antrina, kad iš pradžių irgi buvo šiek tiek skeptiškas ir gąsdino mintis, kad kameros seka gyvenimą „Burbule“ 24 valandas per dieną.

„Man buvo įdomu, o kaip su tualetais, dušais ir panašiai. Bet vėliau, kai pamačiau Violetą „Burbule“, ramiau pasidarė. Man paskambino likus 3-4 dienoms iki sekmadienio ir pasiūlė atvykti“, – sako jis.

Jautėsi vieniša

Violeta atvira, kad pirmoji savaitė „Burbule“, kai kameros dar nerodė, kas vyksta dalyvių gyvenamosiose patalpose, buvo keista:

„Lyg ir suvoki, kad dabar yra kitokia realybė, kad yra transliuojama. Bet tuo pačiu ir nelabai. O vėliau, kuo toliau, tuo labiau pamiršti, kad tave filmuoja. Prisimindavau jau tik tada, kai gaudavome telefonus ir pamatydavau žmonių žinutes, ateidavo ta mintis, kad „o, geras, jie gi viską matė“. Kai pripranti, tiesiog gyveni savo gyvenimą, bendrauji, kalbiesi, juokiesi“.

Tačiau atvažiavus Auggiui viskas pasikeitė kardinaliai. Pirmosiomis savaitėmis Violeta, nors ir turėjo draugų, jautėsi viena, nes visas gyvenimas buvo likęs už „Burbulo“ sienų.

„Kai atgaudavome telefonus, po 40 minučių kalbėjau su Augiu. O tada, kai į mano šitą pasaulį atėjo vyras, sakiau, kad jau tada galiu iki pabaigos gyventi burbule, nes viskas, ko man reikia, jau yra čia. Prieš tai buvo namų ilgesys, Augio ilgesys. Trūko labai fizinio ryšio, apsikabinimų, paglostymų. Ypač, kai esi pripratęs prie to. O „Burbule“ niekas nei apsikabina, nei paglosto, tik per 2 metrus nuo tavęs laikosi“, – sako ji.

Auggio atėjimas tapo tikrų tikriausia staigmena, nes savo sprendimą žengti į „Burbulą“ jis turėjo slėpti nuo žmonos.

„Buvo sunku Violetai meluoti, kad kažką darau, o ypač sekmadienį, nes visada prieš pasirodymą pasiskambindavome „Facetime“, o tada turėjau atmazus galvoti, kad aš užsiėmęs. Violeta pradėjo panikuoti, kad atsitiko kažkas. Nepatiko, kad teko meluoti, bet džiaugiuosi, kad pavyko padaryti staigmeną.

Iš pradžių buvo nejauku ir reikėjo laiko apsiprasti, priprasti. Bet einant laikui vis labiau pripranti ir darėsi vis lengviau. Po savaitės jau pamiršau, kad nuolat filmuoja, o po dviejų tai prisimindavau tik kamerą pamatęs“, – šypsosi šokėjas.

Violeta juokiasi, kad atvažiavus Auggiui, jai atrodė, kad jis nelimpa patalpose: „Atrodė sėdi Augis, bet jo lyg ir neturėtų čia būti. Reikėjo kelių dienų suvokti, kad jis čia, kad gyvens su manini ir viskas yra gerai. Atrodė, kaip kažkoks sapnas, iš pradžių“.

Labiausiai nustebino Radži

Ištikimi „Burbulo“ žiūrovai pastebėjo, kad projekte netrūko ne tik linksmybių, bet ir nuoširdžių dalyvių pokalbių bei besikuriančių draugysčių. Tiek Auggi, tiek Violeta sako, kad ne su vienu dalyviu atrado ne tik bendrą kalbą, bet ir draugystę.

„Sunku pasakyti, su kuo geriausias ryšys užsimezgė, nes su kiekvienu dalyviu jis labai skirtingas. Su Norbertu jis užsimezgė per vakarėlius, per juokus, per supratimą vidinių juokelių. Su Justinu ir Ieva mus surišo šokiai, požiūris į gyvenimą. Mes žinojome apie juos ir prieš projektą, turėjome nuomonę apie juos, kuri susipažinus pasikeitė į gerą pusę.

Iš Radži sulaukėme gerų patarimų, patirties, nes jis turėjo ir daug patirčių televizijoje. Su Lapatinsku pas mus buvo vidinis sielos ryšys. Mes palaikėm labai vienas kitą – iš pusės žodžio suprasdavo, kada mums blogai, kad reikia apsikabinti, suprasdavo, kada mes su Augiu susipykę.

Net su Irena, kuri buvo tik savaitę, mes radome ryšį, kuris buvo labai palaikantis. Mes vieni už kitus tikrai stipriai sirgome. Fara buvo toks kaip senelis. Su juo ryšys buvo per šokį, juokelius. Su Mariumi ryšys buvo teatrinis, su juo turėdavome labai ilgus ir prasmingus pokalbius“, – vardija Violeta.

Auggi priduria, kad labiausiai iš dalyvių juos nustebino Radži: „Jis nuoširdžiausias ir atviriausias – ką jis galvoja, tą ir pasakys. Kada reikia jis pasidžiaugia, kada reikia apkabina“.

Violeta sako, kad ją nustebino ir tai, kad krūvą žmonių apgyvendino 200 kvadratinių metrų patalpose ir liepė kartu gyventi.

„Tikėjausi, kad bus daugiau nurodymų, kaip elgtis, ką daryti. Žinau, kad yra žiūrovų, kurie galvoja, kad viskas surežisuota, bet taip nėra. Mes gavome tik tvarkaraščius, kur nurodyta, kada pietūs, kada peržiūros, o visa kita buvo tikra. Visos nesąmonės, kurias darėm, buvo tikros ir sugalvotos iš neturėjimo ką veikti poilsio metu“, – juokiasi ji.

Iškristi nesitikėjo

Violeta ir Auggi šį sekmadienį demonstravo savo sporto temos interpretaciją ir ant scenos atgaivino šachmatų figūras. Šiam pasirodymui komplimentų negailėjo nei žiūrovai, nei dalyviai, nei vakaro vedėjai. Todėl iškritimas jiems buvo netikėtas.

„Būtent po to pasirodymo visai nesitikėjome, kad galime iškristi. Nebuvome net daiktų susidėję, jie gulėjo, kaip gulėję. Tikrai jautėme ir iš prodiuserių, ir iš dalyvių, kad pasirodymas labai stiprus ir vienas stipriausių iš to vakaro. Mes visai nesitikėjome, kad taip gali susiklostyti. Iš pradžių nesupratome, kas įvyko ir gal tik po dienos pagaliau atėjo tas suvokimas. Bet nieko nepadarysi. Esame dėkingi, kad iš vis galėjome dalyvauti“, – sako Auggi.

Violeta priduria, kad tikriausiai tą lėmė žiūrovų pamąstymas, kad jie pasirodė gerai, todėl ir taip sulauks daug balsų.

„Iš kaimynų irgi girdėjau, kad „sėdėjau, žiūrėjau ir buvau ramus, kad jūs tikrai neiškrisite“. Tada pagalvojau, ar čia ir nebus ta priežastis. Tikime, kad žiūrovai nebalsavo ne todėl, kad nepatiko, o dėl to, kad patiko per daug“, – šypsosi ji.

Vis dėlto jiedu nosies per daug nenuleidžia – žada šokti ir toliau, sako, kad jau spėjo sulaukti kitų pasiūlymų ir užsakymų. Be to, jie žada, kad projekto dalyvių taip pat nepamirš – planuose jau yra žygis baidarėmis. Tiesa, pasakyti, kad atiduoda savo simpatijas, porai buvo išties sunku.

„Sunku pasakyti. Aišku, būtų labai smagu ir netikėta, jeigu tarp dainininkų laimėtų šokėjai. Arba jaunimas“, – sako Violeta.

„Pusė dalyvių yra senos žvaigždės nuo seno ir daug pasiekę, tai būtų faina, jeigu projektą laimėtų jaunas žmogus, kuris dar tik skinasi savo kelią“, – priduria Auggi.