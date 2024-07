Dianos sodas stulbina praeivius: atskleidė, kaip pavyko sukurti tokį grožį

Dianos sodyboje apstu įvairių rūšių gėlių. Moteris pripažįsta – be meilės įvairiaspalvių gėlynų užauginti nepavyks, tačiau pabrėžia, kad ne visi gali ir mėgsta auginti gėles. Duodama patarimą, ką reikia daryti, kad sodyboje žydėtų gėlės, ji sako, kad pagrindinis gėlių žydėjimo „receptas“ – meilė ir noras, kad jos išleistų savo žiedus.

Dianos sodas (10 nuotr.) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) +6 Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo) Dianos sodas (nuotr. asm. archyvo)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dianos sodas

Moteris atvirauja, kad su gėlėmis reikia „draugauti“ – prie jų prieiti, išpurenti, laukti, kada pradės žydėti, jas laistyti. Diana jau nuo pat vaikystės mylėjo augalus, todėl mano, kad nuostabiais žiedais sodyboje pražydusios gėlės ir kiti įvairūs augalai, jai taip atsidėkoja.

Moters sodyboje be gėlių akis galima paganyti ir į išskirtinio grožio medines skulptūras. Moteris stengiasi jas derinti prie kaimiškos aplinkos – „skulptūra turi būti graži, medinė“. Šiuo metu sodyboje galima rasti net 9 įvairias skulptūras, kurias, pasak Dianos, yra pagaminę garsūs žmonės.

„Visi kiti džiaugiasi matydami, kad gražu. Medis labai dera prie augalų“, – priduria Diana.

Darbas – visą dieną

Kiekvienas sodybos savininkas pritars Dianai – norint išlaikyti tvarkingą ir gražią sodybą, reikia skirti daug laiko ir pastangų. Ankstų rytą nubudusi Diana dėl didelio darbų kiekio kartais nueina miegoti prieš pat vidurnaktį. – „Kaime gyvenant reikia dirbti nuo ankstyvo ryto, o darbus baigi sutemus.“

Visgi sodo priežiūra apima ir ne tokius malonius darbus. Dianai tenka dažnai ravėti, norint išlaikyti augalų grožį ir švarą.

„Neraviu kiekvieną dieną, bet praeinu tankiai. Labai nemėgstu žolių, labai tankiai purenu žemę, vis tikrinu, kad būtų švaru. Ir augalams yra geriau, kai yra išravėti“, – sako ji.

Išdavė priežiūros patarimus

Augalai reikalauja daug priežiūros, o gėlės – ypatingai. Moteris atskleidžia, kad gėlių priežiūrai reikia skirti nemažai laiko.

„Daugiametes gėles ne visada reikia iškasti ar persodinti. Yra gėlių, kurias pasodini ir jos gali augti 4-5 metus, bet vis tiek jas reikia vėliau iškasinėti, atskirti gumbelius. Tiek tulpės, tiek lelijos, tiek česnakai“, – patarimą duoda Diana.

Moters teigimu, dekoratyvinius česnakus kasmet reikia iškasinėti ir atskirti, o rudenį ir vėl iš naujo sodinti. Taip yra su daugeliu daugiamečių augalų – reikia su jais dirbti.

„Reikia daug ką iškasti, išdžiovinti, nes kitaip nebus – neužaugs nei žiedynai, nei žiedai, ir jie netgi gali išnykti“, – perspėja moteris.

Visgi, Diana sako, kad su vienmečiais augalais yra kiek paprasčiau – „Pasodini vienmečius augalus, vasaros priežiūroje juos laistai, ravi, prižiūri“.

Augalus tręšia tik natūraliai

Tręšti gėles Diana stengiasi tik natūraliomis trąšomis, pavyzdžiui, naudoja kompostą. Visgi ji atskleidžia, kad dauguma augalų mėgsta švarą, todėl auginant juos be cheminių trąšų, svarbu dažnai ravėti.

„Labai svarbu žiūrėti laistymą, ravėti. Žolėse niekas nenori augti. Žolės ištraukia iš augalų visus vitaminus, todėl jeigu augini be chemijos, reikia dažnai ravėti, kad kažkas užaugtų ir būtų gražu.

Aš prižiūriu augalus kiekvieną dieną. Jeigu kur nors išvykstu 2 dienoms, tai jau man ramybės nėra. Dažnai sakau, kad „sode žolės augs“, o jas reikia rauti. Kiekvieną augalą reikia apčiupinėti, pažiūrėti, ar jam ko nors trūksta ar netrūksta“, – apie tai, kaip reikia prižiūrėti augalus be cheminių trąšų pasakoja moteris ir priduria, jog ypatingai svarbus yra augalų laistymas, o ypač karštomis vasaros dienomis.

Atskleidė gėlių priežiūrą per karščius

Per didžiuosius karščius Diana laisto augalus lygiai taip pat – kas antrą dieną. Ji sako, kad nelaistant augalų išnyktų visas jų grožis.

„Renkame ir lietaus vandenį, stovi didelės toninės lietaus statinės, į jas bėga lietaus vanduo. O jeigu jų neturime, tuomet leidžiame vandenį iš šulinio, jį šildome“, – atskleidžia Diana ir priduria, kad augalai auga geriau, kai juos laistai šiltu vandeniu.

„Ledinio vandens augalai nelabai mėgsta. Jie geriau auga ir žydi, kai juos laistai šiltu vandeniu. Lietaus vanduo iš dangaus, kai lyja, jis nebūna ledinis, o būna lengvai šiltas.

Kai kuriuos augalus vandeniu reikia papurkšti ir ant lapų, nes kai kurie mėgsta atsigerti per lapus, o kas antrą, trečią dieną per karščius būtina palieti. Tai darau vakarais, nes jeigu liesi ryte, vanduo greitai išgaruos, todėl reikia vakare, kad tikrai atsigertų per naktį“, – patarimais dalijasi moteris.

Paukščiai – augalų draugai?

Diana pripažįsta, kad augalų priežiūroje pasitaiko ir nemalonių etapų. Anot jos, didžiausia grėsmė augalams yra amarai.

„Sunkiausia, kad augalų nepultų visokios ligos, bet pas mus sode gyvena daug paukščių: kukutis, geniai, balandžiai, šarkos. Jie padeda, nurenka vabaliukus, todėl augalai stipriai neamaruoja, nereikia naudoti chemijos, išskyrus rožėms“, – teigia moteris.

Moteris pažymi, kad įsigijusi augalą visada žiūri, kad jis „nesirgtų“ – stebi, kad nebūtų apdžiūvę lapai, nes su tokiu augalu į sodą galima įsinešti ligas, kurias vėliau gali būti sunku išnaikinti. Ji sako, kad labiausiai nesinori naudoti cheminių trąšų augalams, o norisi juos auginti natūraliai.

Teksto autorė: Deimantė Stanevičiūtė