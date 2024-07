Diana Nausėdienė suspindo elegancija: akį traukė 1 detalė

D. Nausėdienė ypatingai dienai pasirinko kreminės spalvos kostiumėlį – palaidinę ilgomis rankovėmis, akcentuojančią liemenį, ir sijoną iki kelių.

Diana Nausėdienė inauguracijos ceremonijoje (14 nuotr.) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Lukas Balandis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Lukas Balandis/BNS) +10 Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Lukas Balandis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Lukas Balandis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Paulius Peleckis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Lukas Balandis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Robertas Riabovas/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Robertas Riabovas/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Paulius Peleckis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Paulius Peleckis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Paulius Peleckis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Paulius Peleckis/BNS) Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Diana Nausėdienė inauguracijos ceremonijoje

Akcentu tapo kaklo papuošalas

Prie šio įvaizdžio pirmoji šalies ponia priderino šviesius smailianosius aukštakulnius, auskarus prie ausies bei elegantiškas garbanas. Įvaizdžio akcentu tapo kaklo papuošalas, kurį akyliausi pastebėjo jau matę – juo D. Nausėdienė buvo pasipuošusi ir per pirmąją G. Nausėdos inauguraciją 2019-aisiais.

Tai – juvelyro Silvijaus Martinėlio kūrybos vienetinis papuošalas, kurtas specialiai pirmajai šalies poniai. Tai gintarinis papuošalas, papuošale inkorporuotas ir auksas, briliantai.

REKLAMA

REKLAMA

Į Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vykstančią inauguraciją susirinko garbingi svečiai: pirmoji ponia, buvę šalies prezidentai Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, premjerė Ingrida Šimonytė, arkivyskupas Gintaras Grušas ir kiti.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 2019-aisiais metais per G. Nausėdos inauguracijos iškilmes pirmoji šalies ponia pasipuošė kuklia baltos spalvos suknele be jokių piešinių ar papuošimų, ji buvo subtiil, be gilios iškirptės, trijų ketvirčių ilgio rankovėmis.

Miestiečių ir sostinės svečių akys tuomet krypo į D. Nausėdienės ansamblį papildžiusį geltonos spalvos gintarinį pakabuką, kuris tapo pagrindiniu jos įvaizdžio akcentu.

REKLAMA

REKLAMA

Prie baltos suknelės D. Nausėdienė tąkart pasirinko juodos spalvos aukštakulnius. Plaukus pirmoji šalies dama susegė į tvarkingą kuoduką. O štai dukros, nenorėdamos užgožti mamos, pasirinko šiek tiek tamsesnės spalvos sukneles.

Vyresnioji Gedailė pasidabino kuklia, elegantiška, smėlio spalvos suknele. Ugnė dėvėjo šiek tiek šviesesnės spalvos suknelę, margintą gėlių žiedais. Abi merginos savo sukneles perjuosė dirželiais. Jie taip pat simboliški – juodos ir baltos spalvos. Abi dukros nė per žingsnį nesitraukė nuo tėvų ir noriai šypsojosi visiems susirinkusiems.