Daugelis džinsus skalbia neteisingai: 1 klaidą kartoja beveik visi

Taigi, ką geriausia daryti? „Good Houseekeeping Institute“ Valymo ir tekstilės laboratorijose išbandyti visų rūšių džinsiniai audiniai ir plovikliai. Jie rekomenduoja plauti džinsus maždaug po trijų ar keturių dėvėjimų, kad mėlyni ir juodi džinsai būtų švarūs, gerai priglustų ir kuo ilgiau atrodytų kaip nauji.

Džinsų skalbimas

Prieš dėdami naujus ar senus džinsus į skalbimo mašiną, visada juos išverskite. Tai padeda sumažinti trintį, kuri sukelia išblukimą, taip pat susidėvėjimą kraštuose, aplink kišenes, užtrauktukus ir juosmenį. Taip pat svarbu užtraukti visus užtrauktukus, užsegti sagas ir kitus užsegimus – tai padeda išlaikyti džinsų formą ir neleidžia įstrigti kitiems daiktams.

Jei turite suplyšusius džinsus su nusidėvėjusiais kraštais ar skylėmis, sutvirtinkite juos segtuku. Tai apsaugos džinsus, kad jie neplyštų daugiau. Jei jūsų džinsai daug suplyšę, geriausia juos plauti rankomis.

Naudokite ploviklį, skirtą išsaugoti spalvoms. Juose yra ingredientų, padedančių audiniams sulaikyti dažus ir deaktyvuoti vandenyje esantį chlorą, kuris blukina spalvas. Galiausiai džinsus geriausia plauti šaltu vandeniu trumpa, švelnia programa.

Džinsų džiovinimas

Kalbant apie džinsų džiovinimą, būtinai juos išverskite ir džiovinkite džiovyklėje švelnia programa ir žemos temperatūros režimu, nebent etiketėje nurodyta kitaip. Įmeskite kelis džiovyklės kamuoliukus, kad jie tolygiau išdžiūtų.

Be to, džinsai tarnaus ilgiau ir išlaikys formą, jei juos iš džiovyklės ištrauksite dar šiek tiek drėgnus. Ištampykite juos, išlyginkite raukšles, pakabinkite ir leiskite jiems išdžiūti. Perdžiovinus juos džiovyklėje, džinsai gali susitraukti, o džiovinant per aukštoje temperatūroje džinsai praras elastingumą. Jei jūsų džinsų audinio mišinyje yra daugiau nei 3 proc. elastano, verčiau jiems išdžiūti natūraliai, rašo „Good Housekeeping“.

Patarė, kokių klaidų nedaryti

Venkite pilnos skalbimo mašinos ir džiovyklės. Kuo daugiau drabužių sudėsite į skalbimo mašiną, tuo greičiau juos išskalbsite, tačiau daugiau audinių susidėvės. Nepaliekant vietos skalbiniams judėti, užtrauktukai ir kniedės gali sugadinti audinius, juos suplėšyti. Jūsų drabužiai turėtų laisvai judėti ar kristi, tuomet jie yra kruopščiai išskalbiami ir išdžiovinami, taip pat nesusipina tarpusavyje.

Nedelsdami pašalinkite dėmes. Šalinkite šviežias dėmes, kad tarp skalbimų galėtumėte juos daugiau kartų apsivilkti ir nereikėtų jų dažnai skalbti ir džiovinti.

Atskirkite šviesius ir tamsius džinsus. Galbūt manote, kad saugu visus džinsus skalbti kartu, tačiau tamsūs džinsai dažnai dažomi papildomais dažais, o šie gali nudažyti šviesius skalbinius. Geriausia juos skalbti ir džiovinti atskirai. Be to, būkite atsargūs, kai nešiojate šviesias pinigines ar sėdite ant šviesių baldų su naujais tamsiais džinsais. Nusitrynusios spalvos iš kitų daiktų gali būti neįmanoma pašalinti. Išbandykite džinsus, juos patrindami į šviesią šluostę ir pažiūrėkite, ar nelieka spalvos pėdsakų. Jei spalvos lieka, prieš dėvėdami išskalbkite džinsus veną ar du kartus.