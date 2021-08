Naktį prastai miegate? Dėl to kaltos gali būti 2 ligos

Naujajame tyrime nustatyta, kad dvi paprastos sąlygos gali pakeisti miego trukmę ir kokybę, rašo express.co.uk.

Pertraukiamo miego pasekmės gali būti reikšmingos ir turėti įtakos daugeliui asmens sveikatos aspektų. Tyrimai istoriškai nagrinėjo daugelio veiksnių poveikį miegui, įskaitant stresą ir kitas sveikatos sąlygas. Nustatyta, kaip dvi paprastos sąlygos sukelia miego pokyčius.

Tyrimo, paskelbto žurnale „Nature and Science of Sleep“, autoriai nusprendė ištirti alergijomis ir reumatoidiniu artritu sergančių asmenų miego sutrikimus.

Švedijoje atliktame tyrime dalyvavo 18 asmenų, sergančių sezonine alergija žiedadulkėms, 18 pacientų, sergančių reumatoidiniu artritu, ir 26 sveiki dalyviai.

Alergiškų pacientų ir kontrolinės grupės duomenys buvo įvertinti tiek žiedadulkių sezono metu tiek prieš/po jo, o reumatoidiniu artritu sergančių pacientų duomenys buvo įvertinti vieną kartą.

Mokslininkai naudojo miego dienoraščius ir vieno kanalo elektroencefalografą − prietaisą, naudojamą smegenų veiklai registruoti miego metu.

Alergijos

Tyrimo rezultatai rodo, kad sezoninių alergijų turintiems asmenims bendras miego laikas žiedadulkių sezono metu buvo trumpesnis, lyginant su sveikais dalyviais.

Alergiškiems asmenims žiedadulkių sezono metu padažnėjo gilaus miego fazės, bet lyginant su sveikais žmonėmis, alergiški žmonės miegojo blogiau.

Tyrėjai taip pat nustatė, kad žiedadulkių sezono metu alergiškiems žmonėms padidėjo mieguistumas rytais.

Artritas

Mokslininkai nustatė, kad bendra miego trukmė pacientų, sergančių reumatoidiniu artritu, ir sveikų dalyvių buvo vienoda.

Pacientams, sergantiems reumatoidiniu artritu, miegas yra žymiai trumpesnis, bet ne gilus, lengvas ir REM (greito akių judėjimo, kai sapnuojama) miegas. Ryšių tarp miego efektyvumo ar pabudimų skaičiaus tarp grupių nepastebėta.

Tyrėjai padarė išvadą: „Šis tyrimas patvirtina ankstesnes išvadas, kad tiek pacientai, sergantys sezonine alergija, tiek reumatoidiniu sindromu, kenčia nuo miego sutrikimų“.

Pasak amerikiečių informacinio sveikatos tinklalapio „Healthline“, trumpa miego trukmė yra susijusi su padidėjusio svorio ir nutukimo rizika tiek vaikams, tiek suaugusiems. Lemia daugiausia tai, kad blogas miegas veikia apetitą reguliuojančius hormonus. Tie, kurie pakankamai miega, linkę valgyti mažiau nei tie, kurie neišsimiega.

Geras miegas pagerina atmintį bei gebėjimą spręsti problemas, o blogas miegas kenkia smegenų funkcijai. Be to, miegant mažiau nei septynias ar aštuonias valandas per naktį, padidėja širdies ligų ir insulto rizika.