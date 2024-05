Darže naudokite šias trąšas: sulauksite dvigubo derliaus

Šie organizmai (dauguma jų – mikroskopiniai grybai ir bakterijos) perdirba šias natūralias trąšas, suskaidydami jas į maistingąsias medžiagas, kurias augalai naudoja augimui. Iš tiesų, natūralios trąšos daržui padės ne tik tausoti gamtą, bet ir jums sutaupyti šiek tiek pinigų.

Sodininkystės ekspertai vis dažniau teigia, kad augalams augantiems darže iš tiesų nereikia daug cheminių trąšų – jei apskritai jų reikia – ir svarbiau yra maitinti dirvožemį organinėmis medžiagomis, tokiomis kaip kompostas ar mėšlas.

Kai kurie mano, kad sodininkai neretai naudoja chemines trąšas tik iš įpročio. Augalai vazonuose ar lysvėse tikrai reikalauja reguliaraus tręšimo, nes jie turi tik tai, ką jiems duodame, tačiau darže augantiems augalams dažnai svarbiau yra rūpintis dirvožemiu nei tiesiogiai tręšti augalus.

REKLAMA

REKLAMA

Kas yra natūralios trąšos daržui ir kuo jos skiriasi nuo cheminių trąšų?

Natūralios (arba dar kitaip organinės) trąšos yra natūralūs, ekologiški produktai, kurie padeda maitinti mūsų augalus ir gerinti dirvožemio kokybę. Skirtingai nuo cheminių trąšų, kurios pagamintos iš sintetinių medžiagų ir suteikia augalams maistinių medžiagų greitai, organinės trąšos veikia lėčiau, bet jų poveikis yra ilgesnis.

REKLAMA

Natūralių trąšų naudojimo darže privalumai

Organinių trąšų naudojimas darže ar sode turi daugybę privalumų, kurie gali ir nustebinti. Šie natūralūs produktai yra raktas į vešlų ir gyvybingą daržą. Norite sužinoti, kodėl verta naudoti šias trąšas? Skaitykite toliau!

Vienas iš pagrindinių organinių trąšų privalumų yra tas, kad jos gerina dirvožemio kokybę. Su natūraliomis trąšomis gaunama svarbiausių maistinių medžiagų, tokių kaip azotas, fosforas ir kalis. Be to, jos skatina dirvožemyje esančių naudingų mikroorganizmų veiklą, o tai padeda palaikyti natūralią pusiausvyrą ir didesnę biologinę įvairovę.

REKLAMA

REKLAMA

Kitas svarbus aspektas yra tai, kad organinėse trąšose nėra aplinkai ir jūsų sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų. Kadangi tai natūralūs produktai, jie neteršia vandens ar dirvožemio, nekelia pavojaus jūsų augintiniams ar vaikams. Todėl galėsite džiaugtis gražiu daržų nesijaudindami dėl neigiamo cheminių trąšų poveikio.

Be to, naudojant organines trąšas skatinamas tvarumas ir perdirbimas. Iš maisto likučių ir augalinių medžiagų galite patys namuose pasigaminti komposto, taip sumažindami susidarančių atliekų kiekį. Tai puikus būdas kuo geriau išnaudoti turimus išteklius ir prisidėti prie rūpinimosi mūsų planeta.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Trumpai tariant, organinės trąšos yra puikus pasirinkimas norint išlaikyti savo daržą sveiką ir gyvybingą. Jos ne tik gerina dirvožemio kokybę ir skatina biologinę įvairovę, bet ir tausoja aplinką bei leidžia aktyviai prisidėti prie mūsų planetos tausojimo. Nedvejodami išbandykite jas ir džiaugsitės vešliu sodu ar daržu kaip niekada anksčiau!

Geriausios natūralios trąšos daržui

Dabar, kai jau žinote natūralių trąšų privalumus, panagrinėkime keletą veiksmingiausių natūralių trąšų variantų, kuriuos galite įtraukti į savo sodininkavimo kasdienybę.

REKLAMA

Kompostas

Natūralių trąšų pasaulyje karaliauja kompostas. Ši maistingosiomis medžiagomis turtinga trąša susidaro skaidantis organinėms medžiagoms, pavyzdžiui, maisto likučiams, sodo atliekoms ar lapams. Kompostas maitina dirvožemio mikrobiomą, gerina jo struktūrą ir yra lėtai išsiskiriančių pagrindinių maistinių medžiagų šaltinis daugeliui augalų.

Kaip naudoti kompostą?

Prieš sodindami daržą ar lysves apdenkite jas 2-3 cm storio komposto sluoksniu.

Kompostu taip pat galite praturtinti mišinį, skirtą vazoniniams augalams.

Visą vegetacijos sezoną kompostą naudokite kaip viršutinį trąšų sluoksnį aplink augalus.

Profesionalų patarimas. Ne visi kompostai veikia vienodai. Naudokite tik gerai subrendusį kompostą, kurio tekstūra yra trupininė, o kvapas – malonus, žemės.

REKLAMA

Nupjauta žolė

Nupjauta žolė yra lengvai prieinamas azoto šaltinis, todėl ji gali būti vertingas sodo trąšų arsenalo papildymas. Tačiau reikia nepamiršti keleto dalykų:

Šviežia ir džiovinta. Šviežios nupjautos žolės atliekos gali susigulėti ir trukdyti oro cirkuliacijai. Prieš naudodami jas darže, leiskite joms vieną ar dvi dienas apdžiūti.

Nupjauta žolė puikiai tinka lapinėms daržovėms, bet ne itin tinka žydintiems augalams, kuriems reikia daugiau fosforo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Atkreipkite dėmesį dėl herbicidų – jei neseniai veją purškėte herbicidais, šios žolės geriau daržui nenaudoti.

Kaip naudoti nupjautą žolę?

Nupjautą žolę naudokite kaip mulčą t. y paskleiskite ploną džiovintos žolės sluoksnį aplink augalus.

Dėkite nupjautos žolės į kompostavimo krūvą, taip padidinsite azoto kiekį trąšose.

Mėšlas

Mėšlas yra fantastiškas organinių medžiagų ir maistingųjų medžiagų šaltinis jūsų daržui. Tiesa, skirtingų rūšių mėšlas pasižymi skirtingomis maistinių medžiagų savybėmis:

REKLAMA

Karvių mėšlas. Šiose trąšose gausu azoto, fosforo ir kalio. Geriausia naudoti seną karvių mėšlą, kad nenudegintumėte jautrių augalų.

Vištų mėšlas. Vištų mėšlą prieš naudojant darže geriausia kompostuoti, nes jame labai daug azoto.

Arklių mėšlas. Tai geras azoto ir kalio šaltinis, skaidydamasis jis įkaista, todėl labiau tinka pakeltoms lysvėms.

Atkreipkite dėmesį, kad šviežias mėšlas gali būti per stiprus jūsų augalams. Visada naudokite brandintą arba kompostuotą mėšlą. Jei neturite patys, pirkite mėšlą tik iš patikimo šaltinio, kuriame gyvūnai auginami be antibiotikų ir augimo hormonų.

REKLAMA

Kaip naudoti mėšlą?

Paprasčiausiai prieš sodinimą į daržą įkaskite mėšlo. Taip pat galite pasigaminti mėšlo užpilo, kelias dienas pamirkę kompostuotą mėšlą vandenyje. Prieš tręšdami augalus, šį užpilą praskieskite vandeniu.

Dar daugiau natūralių trąšų daržui

Natūralių trąšų pasaulis toli gražu neapsiriboja tik keliais variantais. Panagrinėkime kelias unikalias ir veiksmingas trąšas, kurias taip pat siūlome išbandyti:

Kavos tirščiai. Kavos tirščiai yra geras azoto šaltinis, be to, jie gali šiek tiek parūgštinti dirvožemį, todėl puikiai tinka rūgštiems augalams, pavyzdžiui, šilauogėms ir azalijoms. Kaip ir visą kitą, naudokite jas saikingai, nes per didelis kavos kiekis gali sutrukdyti augalo dygimui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kiaušinių lukštai yra natūralus kalcio šaltinis, kuris gali padėti pagerinti augalų ląstelių sienelių tvirtumą ir atbaidyti kai kuriuos kenkėjus, pavyzdžiui, sraiges ar šliužus. Prieš dėdami kiaušinių lukštus į daržą ar komposto krūvą, juos gerai sutrinkite.

Akvariumo vanduo. Jei turite gėlavandenių žuvų akvariumą ar tvenkinį, toks vanduo yra puiki skysta trąša augalams maitinti. Žuvų išmatos ir augalinės medžiagos puikiai tiks jūsų daržui. Žinoma, nepatariama naudoti sūraus vandens, nes tai tik pražudys jūsų augalus, o to, žinoma, nenorime.

REKLAMA

Jūros dumblių ekstraktas. Jūros dumblių ekstraktas, kuriame gausu mikroelementų ir naudingųjų dumblių, gali paskatinti augalų augimą ir pagerinti bendrą augalų sveikatą. Šio jūros dumblių ekstrakto galima įsigyti skysto arba miltelių pavidalo.

Bananų žievės. Ne paslaptis, kad bananai yra kalio šaltinis, kuris yra pagrindinė maistinė medžiaga, padedanti sustiprinti augalų šaknis, didinanti jų atsparumą ligoms ir sausrai (papildoma nauda tiems, kurie kartais pamiršta palaistyti augalus). Supjaustykite bananų žieveles ir užkaskite jas darže. Bananų žievių trąšos geriausiai tinka pomidorams, bulvėms, vaismedžiams, rožių krūmams ir monsteroms.

Autorius: derlingas.lt