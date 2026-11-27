Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
Juozas ir jo buvusi žmona po skyrybų tebėra pririšti prie tų pačių namų. Situacija dar labiau įkaito, kai Juozas į šį kiemą parsivedė naują gyvenimo draugę. Jis neslėpė – gyventi tame pačiame name su dviem moterimis nėra lengva.
„Praeini, nei žodžio neištari ir viskas. – Žiūri į virtuvę, kad ir kaip skaniai gamina ta naujoji žmona, žinai, kad už sienos yra buvusioji, ir visada tarsi toks prieskonis eina“, – su Juozu kalbėjosi gelbėtoja Rūta.
Vyras tikino norintis sutvarkyti nuosavybės dokumentus iki galo, kad po mirties jo dalis liktų dabartinei partnerei. Jis kaltino buvusią žmoną, kad ši užėmė jam priklausančius plotus, o anksčiau bandžius jai parduoti savo pusę – persigalvojo.
„Tu užgrobusi mano dalį, po 10 eurų į mėnesį mokėjai už nuomą, už tvartus – nieko nemokėjai. O dabar seniūnui sakai: „Jam visko maža.“ Tai man maža? Tu atiduok, kas man priklauso!“ – piktinosi vyras.
Skaudi sūnaus netektis
Visgi buvusi žmona šią situaciją mato visiškai kitaip. Moteris neabejoja, kad vyras tiesiog negali jos pamiršti, o jo reikalavimai – tik būdas gadinti nervus.
„Nepalieka manęs ramybėje, jis tiek mane įsimylėjęs nuo pat jaunų dienų, kad be manęs negali. Nervus gadina“, – atrėžė ji.
Tačiau giliausia žaizda šiuose namuose – tragiška judviejų sūnaus mirtis. Buvusi žmona nesulaikė ašarų prisiminusi, kad Juozas net ir po vaiko mirties nuvyko pas notarą reikalauti sūnaus turto dalies, nors esą anksčiau sūnumi nesirūpino.
„Mes palaidojome abudu sūnų, aš netekau vaiko, o jis vis tiek norėjo vaiko turto. Kur tai girdėta? Kai paklausiau, Juozai, kur mano pinigai, jis man pasakė: „Įeik į tualetą ir susisemk.“ Ant šitos sofos netekau vaiko... Nori vaiko turto, tegul ir turi“, – graudinosi moteris.
Padalijo kambarį į dvi dalis
Laidos komandai teko nelengva užduotis – išspręsti ginčą dėl 6 kvadratinių metrų kambario ir tvarto. Nors Juozas iš pradžių siūlė mainus – atsisakyti kambario dalies mainais į visą tvartą – galiausiai moteris nusprendė kitaip ir leido atmatuoti jam priklausančius kvadratus pačiame kambaryje, kuriame žuvo sūnus.
„Ir tegul statosi sieną, o man čia užteks. – Kaip dėl pečiaus darysi? – Čia mano asmeninis reikalas“, – ranka numojo moteris.
Paėmus matavimo juostą, kambarys buvo padalintas kone iki lango, kad šviesos liktų abiem pusėms. Be to, Juozas išsireikalavo kampelio tvarte savo daiktams ir susitarė dėl raktų naudojimo.
Juozas prisipažino, kad gyvenime labiausiai trokšta tik teisybės, tačiau gelbėtoja Rūta paragino jį dar kartą pagalvoti, ar tikrai verta statyti sieną pačiame skaudžiausiame namų kampelyje.
Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.