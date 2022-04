Budraitytė įspėja: padarykite tai per Velykas – pritrauksite sėkmę

Kaskart per Velykas danguje ryškiai šviečia mėnulio pilnatis. V. Budraitytė nurodo, kad šįkart pilnatis bus pakankamai maloni ir neturėtų sukelti kažkokių papildomų problemų, tačiau įspėja 3 Zodiako ženklus:

„Kaip ir per visas pilnatis, reikėtų stengtis dirbti tuos darbus, kuriems reikia sėkmingos pabaigos. Palanku gydytis, daryti operacijas, išskyrus, širdies ir venų. Ši savaitė bus taip pat palanki meilės reikalams, tinka tuoktis, pirštis – jei seniai draugaujate. Palanku daryti visokias grožio procedūras.

Taip pat norintiems sulieknėti reikėtų pradėti nuo pirmos pilnaties dienos laikytis dietos, o daugelis mūsų planuoja lieknėti po Velykų. Pradėjus lieknėti prieš šventes bus ženkliai didesnis efektas. Atsargesni turėtų būti vandens ženklai – Žuvys, Vėžiai, Skorpionai, jie šventes privalo švęsti blaiviai, kitiems ženklams, tai didelės reikšmės neturės“.

Ko nedaryti per Velykas?

Visą velykinę savaitę nuo Verbų sekmadienio, negalima daryti jokių didelių namų valymo darbų, tik pačius būtiniausius.

„Jei tinkamai neišsivalėte namų, nieko tokio, padarysite tai vėliau, svarbiausia, kad šventu vandeniu pašlakstytumėte namus ir uždegtumėte parsineštą iš bažnyčios pridegtą žvakę (t.y. šventą ugnį). Energetinės švaros ritualai ženkliai efektyvesni nei dešimt kartų su chloruotu vandeniu išplautos grindys ar išvalyti langai. Na, o ypač palanku Velykas švęsti blaiviai, nes per pilnatį visada blogai vartoti alkoholį, jo poveikis būna sunkesnis“, – nurodo būrėja.

Kaip prisikviesti sėkmę?

V. Budraitytė per Velykas pataria rinktis natūralias spalvas – žalią, geltona, taip pat galima ir auksiniu atspalviu pasipuošti.

„Žalia spalva pagerbsime bundančią gamtą, o geltona, auksine – grįžtančią Saulę. Simboliai, kurie buvo naudojami dar iki krikščionybės – kiaušiniai, zuikeliai, viščiukai“, – nurodo ji.

Taip pat daužydami kiaušinius atsiminkite, kad tai ne šiaip pramoga, tačiau tiktų tikriausias burtas.

„Susidaužti kiaušiniais, tai lyg galynėjimasis, kuris bus stipriausias, sveikiausias, lengviausiai pasieks užsibrėžtus tikslus. Tik intuicijos vedama ranka gali paimti tą patį stipriausią kiaušinį, o kaip žinoma, intuityvus žmogus yra sėkmingesnis.

Kitas panašus burtas kiaušinių ridenimas, kurio tikslas prisirinkti kuo daugiau kiaušinių. Rungtynių nugalėtojas galėjo tikėtis savo veikloje didesnės sėkmės ar turtingesnio gyvenimo.

Jei per Velykas užkukuodavo gegutė, ištekėjusioms moterims tai reiškė šeimos pagausėjimą, o panelėms – santuoką. Jei vyras išgirsdavo genį kalenant, tai reiškė, kad gaspadorius pasistatys naują trobą. O kuo aukščiau įsisupsi sūpynėse tuo didesnė sėkmė lydės visus metus“, – nurodo V. Budraitytė.

Na, o norėdami užsitikrinti sėkmę visiems metams dovanokite kitiems kiaušinius, skanumynus su pačiais gražiausiais palinkėjimais ir visas gėris sugrįš šimteriopai. Būrėja nurodo, kad per Velykas būtina sušelpti ir išmaldos prašantį. Be to, kai turguje pirksite gėrybes Velykų stalui, pirkdami nesiderėkite.