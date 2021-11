Brigita per pusę metų atsikratė 25 kilogramų: atskleidė savo sėkmės paslaptį

Iš Raseinių kilusi moteris pasakoja, kad nuo mokyklos laikų nebuvo itin liekna išbandė įvairiausias dietas – mėnesį valgė vien vaisius ir jogurtą, laikėsi daržovių, grikių dietų, bet norimų rezultatų nesulaukdavo.

„Pirkau ne vieną mitybos planą, bet praėjus toms 30 dienų viskas tuo ir pasibaigdavo, todėl dabar nebenorėjau investuoti į tai pinigų“, – sako ji.

Brigita per pusę metų atsikratė 25 kilogramų: to pasiekė savo jėgomis

19 metų jos svoris padidėjo iki 90 kilogramų tačiau netrukus ji išvyko gyventi į Angliją, kur pavyko numesti svorį ir sugrįžti į įprastus 70 kilogramų. Pastojusi Brigita priaugo daug svorio ir po gimdymo svėrė jau daugiau nei 100 kilogramų.

„2 metus gyvenau su tokiu svoriu. Pradėjau savęs nemylėti, žiūrėdama į veidrodį mačiau vaizdą, kuris man nepatiko. Pradėjau jausti stresą dėl savo išvaizdos ir vyrui galvą kvaršinti, prasidėjo pavydo scenos. Galvoje būdavo mintys, kad kitos juk yra lieknesnės ir gražesnės. Norėjau būti sau patrauklesnė, tai nusprendžiau susiimti ir puikiai sekasi“, – dabar džiaugiasi ji.

Atrado džiaugsmą teikiantį judėjimą

Pirmiausiai Brigita nusprendė išbandyti sportą – ji „Youtube“ susirado keletą vaizdo treniruočių, tačiau pirmieji bandymai nebuvo sėkmingi – treniruotės buvo per sunkios ir moteris sunkiai galėjo atgauti kvapą.

„Galiausiai atradau sau tinkamas treniruotes ir su jomis jau pusę metų sėkmingai sportuoju ir neturiu jokių problemų. Iš pradžių dariau treniruotes, nes, neva, reikia. Vėliau, kai atradau sau tinkančias treniruotes, tiesiog negalėjau jų nedaryti, nes ta moteris tokią gerą nuotaiką spinduliuoja. Atrodo, kad kojos pačios kilnojasi.

Man buvo svarbiausia atsirinkti kuo paprastesnius pratimus sau, nes pavyzdžiui, lentos pratimas yra tikrai sunkus, kai pradedi jį daryti su 100 kilogramų. Dabar man sportas labai patinka, nes galiu iškrauti visą negatyvą, kurį susirenku per dieną darbe. Sportas padeda man nusiraminti ir tada be jokio streso galiu eiti miegoti ar pažiūrėti serialą“, – sako ji.

Taip per pirmas 5 savaites pamažu sportuodama ir gamindamasi sveikus pusryčius, Brigita atsikratė 5 kilogramų. Pamačiusi gerus rezultatus motyvacija pasidarė dar didesnė ir ji panoro daugiau dėmesio skirti savo mitybai.

„Mitybą taip pat darausi savo jėgomis. Esu pasikeitusi kai kuriuos produktus į sveikesnius, pavyzdžiui, grietinėlę į kokosų pieną, įprastą pieną pakeičiau į augalinį. Atsisakiau kvietinių miltų. Valgau daugiau produktų su skaidulomis. Aš pati stengiausi daugiau skaityti apie sveiką mitybą ir tuos principus pritaikyti sau“, – su šypsena kalba ji.

Viską pasiekė savo jėgomis

Pradėjusi mesti svorį vien tik savo žiniomis ir pastangomis, Brigitai teko išgirsti, kad to padaryti neįmanoma be specialistų pagalbos. Tačiau ji įrodinėja priešingai – per pusmetį ji atsikratė 25 kilogramų, o nė karto nebuvo įžengusi į sporto klubą ar pirkusi specialių mitybos planų.

„Girdėjau, kad gerų rezultatų savo jėgomis pasiekti yra neįmanoma ir dabar dar tai girdžiu. Sako, kad ilgai nepatempsiu taip, ar kad viską darau blogai. Aš nesilaikau dietos tik kažkokiam laikotarpiui, aš noriu išsiugdyti įgūdį, kuris su manimi eitų visą likusį gyvenimą. Aš savęs nelaužau visokiais draudimais, jeigu noriu suvalgyti kaloringesnio maisto, aš jį ir suvalgau, tiesiog vakare tuomet padarau ilgesnę treniruotę“, – dalijasi jauna mama.

Moteris sako, kad per daug nesuka galvos, jeigu atsistojusi ant svarstyklių pamato „pliusą“, paprasčiausiai apgalvoja, ką darė prieš tai ir ką, galbūt, reikėtų pakeisti. Ji pataria ir kitiems aklai nesekti kitų žmonių pavyzdžiais, nes kiekvienas juk esame skirtingas ir tai, kas tiko kitam, nebūtinai tiks ir mums.

Draugai lieka šokiruoti pokyčių

Iš viso Brigita nori atsikratyti 40 kilogramų, tad iki jos numatyto tikslo dabar yra likę šiek tiek mažiau nei 15 kilogramų. Moteris sako, kad nestato savęs į jokius laiko rėmus, nes taip tik sukeltų sau daugiau įtampos.

„Tik vieną terminą buvau susigalvojus, kad noriu iki 25 gimtadienio atsikratyti 25 kg. Tada buvo jau nebedaug likę iki to, tai nusprendžiau, kad reikia turėti dvigubą progą švęsti. Aš stengiuosi mėgautis visu šiuo procesu, nes noriu, kad tai galiausiai taptų mano gyvenimo būdu, o ne kažkokia trumpalaike dieta“, – priduria ji.

Moteris juokiasi, kad aplinkiniai geriausiai rezultatus ir pastebi dabar, kai jau yra atsikračiusi 25 kilogramų.

„Kartais nėra laiko su draugais susitikti, tai dabar susitikus jiems būna lengvas šokas. Aš pati ant savęs pokyčius pradėjau matyti jau po 2 mėnesių. Tada įsijungė toks varikliukas, kad reikia dar daugiau daryti. Atsirado tikroji motyvacija, kad gali būti dar geriau.

Pirmos savaitės buvo tikrai sunkios, galvojau, kad mesiu, nes man ir taip juk viskas gerai. Nepasidaviau, nepalūžau ir dabar galiu džiaugtis. Nežinau, kaip nepasidaviau, bet žinojau, dėl ko tai darau. Labai palaikė ir vyras, tad tas tikrai padėjo“, – pasakoja ji.

Brigita paneigia ir tai, kad auginant mažą vaiką sunku atrasti laiko tinkamai pasirūpinti savimi. Moteris įsitikinusi, kad viskas, ko reikia, pradėti planuoti savo laiką, nes net nepastebime, kaip jį švaistome.

„Net ir turint mažą vaiką galima rasti laiko pasirūpinti savimi, tik reikia išmokti tą laiką planuoti. Jeigu kiekviena mama atsisėstų ir iš šono pažiūrėtų, kaip ji leidžia dieną, pamatytų, kiek laiko ji veltui iššvaisto. Aš pradėjau planuoti savo laiką. Treniruotes pradėjau daryti, kai mažoji miegodavo ar kai žaisdavo. Aišku, kartais treniruotės metu ji pribėga ir nori žaisti, tai su ja pažaidi kelias minutes, o po to ir toliau eini sportuoti“, – pasakoja ji.

Sulaukia prašymų padėti

Vos tik pradėjusi sportuoti Brigita savo kelione pradėjo dalintis ir „Instagram“ @bri_mom, nors, kaip sako pati, pirmąjį kartą tai padarė dėl juoko.

Dabar moteris yra surinkusi beveik 3 tūkst. ištikimų sekėjų, su kuriais dalijasi savo einamu keliu.

Brigita šypsosi, kad sulaukia nemažai prašymų pasidalinti, ką ji daro, klausimų, kaip jai visa tai pavyko. Į visus juos moteris mielai atsako ir atskleidžia, kad ateityje norėtų dar labiau pagilinti žinias apie mitybą, todėl nedrąsiai svajoja apie dietistės kursus, kad įgytas žinias galėtų taikyti ne tik sau, bet ir padėti kitiems.

O dabar moteris pataria kitiems nesitikėti greitų rezultatų ir nenuleisti rankų: „Iškart nesitikėkite, kad viskas labai greit pavyks ir nemeskite, jeigu labai greit nepasiekiate savo norėtų rezultatų. Gali būti ir paslydimų, tik svarbiausia grįžti atgal. Atsiminkite, kad sportas yra kaip darbas, jeigu pavargsti gali pasiimti savaitę ar dvi atostogų ir vėl grįžti“.