Automechanikas įspėja nekartoti 3 klaidų: padės sutaupyti

Patyręs automobilių mechanikas įspėja vairuotojus, kad jie nekartotų trijų dažnai daromų klaidų, nes jos net dvigubai padidina sudeginamo kuro kiekį.

Pasak daugiau nei 55 metų patirtį turinčio automechaniko Scotty Kilmerio, jei vairuotojai nori sutaupyti pinigų degalams, pirmiausia reikėtų pasirūpinti padangų slėgiu ir prižiūrėti oro filtrą.

Garsus mechanikas neseniai savo „Youtube“ kanale, kurį seka beveik šeši milijonai sekėjų, paskelbtame vaizdo įraše aptarė keletą būdų, kaip sunaudoti mažiau degalų.

„Jei norite sunaudoti mažiau degalų, nenaudokite neaiškių prietaisų, bet pasinaudokite patarimais, kuriuos tuojau jums išduosiu. Papasakosiu, kaip paprastai sutaupyti ir be reikalo nedeginti degalų“, – vaizdo įraše sakė S. Kilmeris.

REKLAMA

REKLAMA

Nekartokite šių klaidų

Jis perspėjo, kad rinkoje gausu prietaisų, kurie neva padeda sumažinti degalų sąnaudas, tačiau, jo teigimu, tai – visiška apgavystė, rašo express.co.uk.

REKLAMA

Jis pateikė keletą klaidų, kurių nereikėtų kartoti, tai – paprasti ir efektyvūs būdai, kaip sumažinti kuro sąnaudas. Be to, ilgainiui tai išeis į naudą jūsų vairuojamai transporto priemonei, nes sumažinsite jos nusidėvėjimą.

Vienas iš dalykų, kurį reikėtų padaryti, jei norite sutaupyti degalams – stebėti padangų slėgį, aiškino S. Kilmeris.

Jis paaiškino: „Įsitikinkite, kad padangų slėgis yra tinkamas, nes jei jis bus per didelis ar per mažas, susidarys per didelė trintis, todėl bus sunaudojama daugiau degalų.“

REKLAMA

REKLAMA

Antrasis ne ką mažiau svarbus veiksnys – oro filtro priežiūra. Jį reikėtų valyti reguliariai, kad į variklį patektų pakankamai oro.

„Tinkamai pasirūpinkite oro filtru, jis neturėtų būti purvinas. Jūsų automobilis sudegina tūkstančius kubinių metrų oro, tad jo srautas negali sustoti“, – paaiškino S. Kilmeris.

Be to, vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokiu greičiu važiuoja: „Kuo greičiau sukasi variklis, tuo daugiau degalų jis sunaudoja.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Galiausiai vairuotojai raginami susitvarkyti automobilio saloną, nes kuo daugiau nereikalingų, sunkių daiktų vežiositės, tuo daugiau sudeginsite kuro.

„Kuo mažesnis svoris, tuo mažiau sunaudojama degalų. Viskas paprasta – nekartokite vos kelių klaidų ir nereikės naudoti įvairių apgaulingų prietaisų“, – pridūrė.