Auksiniai papuošalai – geriausia dovana moterims visomis progomis

REKLAMA

Auksiniai auskarai – pataikysite tiesiai į dešimtuką

Auskarų, ypatingai auksinių, niekada nebūna per daug! Tad jeigu ieškote dovanos moterims, auksiniai auskarai yra puikus pasirinkimas. Daugelio moterų papuošalų dėžutėje jų rasite pačių įvairiausių, nes auskarų pasirinkimas – itin platus:

REKLAMA

Auksiniai auskarai kamuoliukai – visiška klasika! Tokią dovaną įvertins kiekviena moteris, nepaisant to, kokio dydžio, užsegimo tipo arba aukso spalvos auskarus parinksite. Nuostabaus balto, geltono ir rožinio aukso auskarus rasite ir GIVEN kolekcijose!

Auksiniai žiediniai auskarai – taip pat klasikinis ir universalus pasirinkimas. Moterys tokius auskarus mėgsta nešioti tiek kasdienai, tiek proginiuose deriniuose. Todėl visuomet praverčia turėti kelias žiedinių auskarų poras.

REKLAMA

Kabantys auksiniai auskarai su brangakmeniais arba be jų – tinkama dovana norintiems palikti įspūdį. Jeigu žinote, kokias spalvas arba brangakmenius mėgsta moteris, rinkitės auskarus su atitinkamais brangakmeniais. Kabantys auskarai su inkrustuotais akmenimis dažniausiai yra dėvimi iškilmingomis progomis.

Nesate tikri, kokio tipo auskarus dovanoti būtų tinkamiausia? Drąsiai kreipkitės į GIVEN parduotuvės konsultantus! Puikų stiliaus pojūtį turintys darbuotojai padės jums išsirinkti fantastišką dovaną.

REKLAMA

REKLAMA

Auksiniai pakabukai – klasikinis pasirinkimas

Tinkamai parinkus pakabuką, jis gali tapti mylima ir mielai nešiojama dovana. GIVEN kolekcijose populiariausi yra raidžių formos auksiniai pakabukai. Tai yra personalizuota dovana – jokia moteris neliks abejinga gavusi auksinį pakabuką su brangakmeniais ir savo inicialais! Spalvingoms bei ryškioms asmenybėms gali tikti pakabukai su spalvotais safyrais, rubinais, kvarcais, ametistais arba kitais akmenimis. GIVEN kolekcijose atrasite daugiau nei tūkstantį skirtingų pakabukų, inkrustuotų įvairiausiais brangakmeniais bei pusbrangiais akmenimis. Juk šiais metais masyvūs pakabukai su dideliais akmenimis yra itin madingi!

REKLAMA

Auksiniai karoliai ir grandinėlės

Auksinės grandinėlės moterims yra vieni iš tų papuošalų, kurių jos mėgsta turėti ne vieną. Tikėtina, kad daugelis moterų savo papuošalų dėžutėse jau turi klasikinių grandinėlių. Todėl ieškant dovanos, jūsų dėmesį turėtų atkreipti išskirtinio dizaino auksiniai papuošalai. Įvairaus ilgio geltono, balto ar rožinio aukso, neįprasto pynimo grandinėles rasite ir GIVEN kolekcijose. Šių metų tendencija – spalvos, tad nebijokite dovanoti ir įvairių spalvinių derinių papuošalus! Jeigu ieškote madingo vėrinio, rinkitės puoštą skirtingų spalvų ir tekstūrų brangakmeniais arba pusbrangiais akmenimis. Klasikinio stiliaus tendencijos yra šiek tiek griežtesnės. Šiuo metu populiarumo viršūnėje – minimalistiniai auksiniai karoliai, susidedantys iš vieno perlo, perverto subtilia grandinėle. GIVEN kolekcijose galite apžiūrėti tiek spalvotus vėrinius, tiek minimalistinius karolius bei daug kitokio stiliaus variantų!

REKLAMA

Auksiniai žiedai simbolizuoja rimtus ketinimus

Tai yra patys populiariausi moteriški papuošalai. Be abejo, auksas yra vertingas savaime, tačiau auksiniai žiedai jau tūkstantmečius simbolizuoja ir amžinąsias vertybes. Nesvarbu, ar modernus ar klasikinis, su brangakmeniu ar be – dovanojamas žiedas parodys ypatingus jūsų ketinimus. Tokia dovana ne tik pradžiugins moterį, bet taip pat simbolizuos ir pokyčius jūsų santykiuose. Auksinis žiedas yra bendrumo ir ilgalaikiškumo simbolis. Jeigu norite kartu su dovana perduoti šias vertybes, tuomet žiedas bus puikus pasirinkimas.

REKLAMA

REKLAMA

GIVEN privalumai – auksiniai papuošalai greitai, stilingai ir asmeniškai

Dovanos moterims ieškote paskutinę minutę? GIVEN parduotuvės – puiki vieta pasisemti dovanų idėjų bei gauti profesionalią konsultaciją. Norėdami papuošalus apžiūrėti patys, užsukite į vieną iš GIVEN parduotuvių. Čia dirbantys draugiški konsultantai padės išsirinkti ir įsigyti būtent tai, ko reikia jums. Auksiniai papuošalai gali būti perkami ir GIVEN internetinėje parduotuvėje, o atsiimti juos galite fizinėse parduotuvėse arba užsakyti pristatymą į namus. Jeigu užsakymą pateikiate Vilniuje nuo 10:00 iki 20:00 val., pasinaudokite greituoju pristatymu ir savo papuošalą gaukite per 2 val.! Jeigu nesate tikri dėl dovanos gavėjos skonio, rinkitės stilingą GIVEN dovanų kortelę. Tai taip pat bus graži dovana!