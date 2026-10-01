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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atšokęs vestuves lietuvis kitą rytą neberado žiedo: to, kas įvyko po to, nesitikėjo niekas

2026-10-01 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 19:00
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Kiekvienų metų vasarą klaipėdietis Jurgis Rumiancevas turi daug darbo – jis nepabūgsta grėsmingų Lietuvos vandens telkinių ir neria ieškoti tautiečių branginamų ir vertinamų daiktų. Su naru Jurgiu šįkart susisiekėme pasikalbėti apie šių metų radinius, o jis neslėpė, kad vasara buvo itin nuotaikinga.

Vestuvės, vestuviniai žiedai, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (21)

Kiekvienų metų vasarą klaipėdietis Jurgis Rumiancevas turi daug darbo – jis nepabūgsta grėsmingų Lietuvos vandens telkinių ir neria ieškoti tautiečių branginamų ir vertinamų daiktų. Su naru Jurgiu šįkart susisiekėme pasikalbėti apie šių metų radinius, o jis neslėpė, kad vasara buvo itin nuotaikinga.

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Pašnekovas neslėpė, kad šių metų vasara buvo labai darbinga, nes gražiais orais palepino lietuvius. Dėl to žmonės daugiau laiko leido prie vandens, pliuškenosi, o prieš išvažiuodami apsigraibdyavo ir suprasdavo, kad trūksta vieno ar kito brangaus daikto.

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Tada, pasak Jurgio, jis sulaukdavo skambučių su pagalbos prašymais ir leisdavosi į kelionę po skirtingus Lietuvos kraštus.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jurgio Rumiancevo radiniai

Dažniausiai lietuviai vandenyje pameta telefonus

Kalbėdamas apie vasarą, pašnekovas dalijosi, kad ėmė pastebėti ryškią tendenciją – žmonės vis pamesdavo telefonus.

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Jurgis neslėpė, kad buvo netgi tokių akimirkų, kai jis pasiilgdavo įvairių žiedų paieškų, nes nuolat iš vandens traukdavo telefonus.

„Anksčiau dažnai ieškodavome pamestų vestuvinių žiedų, o šiemet pagrindinis radinys buvo būtent telefonas“, – tikino jis.

Anot pašnekovo, dažniausiai žmonės ieškodavo telefonų, nes juos brangiai nusipirkdavo. Jis dalijosi, kad teko ištraukti ne vieną naujausią „iPhone“ telefono modelį.

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Vis tik kai kuriais atvejais žmonėms svarbesnis būdavo ne telefonas, o jame esanti informacija:

„Vienas žmogus labai norėjo susigrąžinti telefoną vien dėl viduje esančios daniškos SIM kortelės. Jei būtų jos neatgavęs, būtų reikėję vykti į Daniją pasiimti naujos fizinės kortelės.

Taigi kartais telefonas ieškomas ne dėl paties įrenginio, o dėl kontaktų ar kitų svarbių duomenų.“

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Ieško nuo pamestų vestuvinių žiedų iki brangių klausos aparatų

Tiesa, pašnekovas dalijosi, kad taip pat teko ne kartą vykti į vestuves, kurių metu jaunieji pamesdavo savo vestuvinius žiedus.

Jis dalijosi, kad viena tokia kurioziška situacija buvo šiemet, kai po vestuvių šventės jam paskambino jaunikis ir paprašė padėti jį surasti.

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„Jis buvo įsitikinęs, kad žiedą pametė vandenyje ir tiksliai nurodė vietą. Pradėjus ieškoti paaiškėjo, kad jis pats nelabai prisimena, kur iš tikrųjų paskutinį kartą matė žiedą.

Draugai ir giminaičiai pasakojo skirtingas versijas. Galiausiai žiedas buvo rastas visai netoli kranto, pirmuose metruose nuo maudynių vietos.

Tokiais atvejais dažnai paaiškėja, kad žmonių prisiminimai po švenčių būna gana migloti“, – šyptelėjo pašnekovas.

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Jis taip pat dalijosi, kad vasarą taip pat teko susidurti su neįprasto daikto paieškomis – vaiko klausos aparato. Pašnekovas pasakojo, kad penkiametis žaidė prie tvenkinio ir netyčia pametė klausos aparatą.

„Tai buvo labai brangus įrenginys, kurio vienas elementas kainuoja apie 10 tūkst. eurų. Bandžiau padėti, tačiau problema buvo ta, kad niekas tiksliai nematė, kur vaikas jį pametė. Tokiais atvejais net ir labai norint padėti ne visada pavyksta surasti daiktą“, – dalijosi jis.

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Tarp sudėtingiausių iškvietimų – nuskendusių šunų paieškos

Jurgis dalijosi, kad pasitaiko ne tik linksmų istorijų, kai daiktą pavyksta nesudėtingai ištraukti ir grąžinti žmonėms.

Jis pasakojo, kad vien šie metai prasidėjo neįprastai, nes jis sulaukė skambučio, kurio metu išgirdo prašymą ištraukti du nuskendusius prancūzų buldogus.

„Pirmuoju atveju žmonės gyveno prie nuosavo tvenkinio. Žiemą šuo užlipo ant plono ledo, įlūžo ir nebeišlipo.

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Šeimininkai grįžo namo, pasigedo augintinio ir pamatė tik jo galvą eketėje. Teko ieškoti gyvūno po vandeniu“, – dalijosi jis.

Kita istorija, kuri taip pat buvo apie prancūzų buldogą, Jurgiui nutiko Kretingos rajone. Jis pasakojo, kad šeimininkai buvo užsiėmę kieme, krapštės prie automobilio, o vėliau susiprato, kad nėra augintinio. Jie rado šuns pėdsakus, vedusius link eketės, deja, paties gyvūno jau niekur nesimatė.

„Atvykęs ieškojau gana ilgai, nes žmonės buvo perkėlę aeratorių į kitą vietą, todėl iš pradžių neteisingai rodė galimą įlūžimo vietą. Galiausiai šunį pavyko surasti“, – kalbėjo Jurgis.

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