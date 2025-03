Atslenka magnetinė audra: pasižymėkite 1 dieną

Remiantis meteoagent.com duomenimis, šiandien, kovo 7-ąją, magnetinio lauko aktyvumas sieks tris balus.

Prognozuojama magnetinė audra

Prognozuojama, kad jau rytoj, kovo 8 dieną, aktyvumas ims didėti, pasieks 4 balus, o sekmadienį, kovo 9-ąją, užklups ir magnetinė audra – aktyvumas pakils iki 5 balų.

Yra žinoma, kad 5 balai iš 9 yra laikomi riba, kai gali būti juntamas magnetinių audrų poveikis, ypač vyresniems, jautresniems asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis ir t. t.

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) prognozėse pateikti duomenys panašūs.

REKLAMA

REKLAMA

Prognozuojama, kad šiandien aktyvumas bus nedidelis, visą dieną svyruos nuo 1,33 iki 1,67 balų. Šeštadienį kone visą dieną aktyvumas laikysis apie 2 balus, tačiau jau atėjus vakarui ims kilti iki 3, vėliau pasieks ir 4 balus.

REKLAMA

Sekmadienį aktyvumo pikas – 4,67 balo – bus pasiektas anksti ryte, vėliau ims maėti, svyruos tarp 3-4 balų.

Magnetinių audrų poveikis

Saulės aktyvumas pasiekė piką, todėl vis dažniau girdime ne tik apie vyraujančias geomagnetines audras ar net Lietuvoje išvystame Šiaurės pašvaistes – daug diskusijų kyla apie tai, ar magnetinės audros veikia sveikatą.

Atsakymą į daugeliui ramybės neduodantį klausimą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pateikė Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas.

REKLAMA

REKLAMA

Magnetinio lauko aktyvumas pagal Kp indeksą vertinamas devynių balų skalėje ir nors nuo vieno iki keturių balų audra vertinama kaip sveikatai poveikio neturinti, penki balai jau tampa riba, kai poveikis gali būti jaučiamas. Dažniausiai silpnesnės audros paliečia vyresnius, jautresnius, lėtinėmis ligomis sergančius asmenis.

O štai kuo arčiau devynių balų priartėjama, tuo didesnė tikimybė, kad vienokį ar kitokį poveikį pajus net jauni, sveiki žmonės. O koks prof. habil. dr J. Kalibato verdiktas – ar magnetinės audros tikrai veikia sveikatą?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Geomagnetinės audros, kai jos yra labai stiprios, tikrai veikia mūsų sveikatą. Didėja rizikos ir insultų, ir infarktų, geomagnetinės audros trikdo mūsų miegą ir čia nieko nepadarysi, nuo jų nepasislėpsi.

Dabar Saulė – aktyvumo pike, kada pastoviai išmetami plazmos pliūpsniai ir, aišku, tas neigiamai veikia mūsų Žemės magnetinį lauką, o magnetinis laukas yra pagrindinė apsauga nuo viso to blogio, kas ateina iš kosmoso. O magnetinio lauko išbalansavimas, be abejonės, atsiliepia ir mums. Deja, apsisaugoti sudėtinga.“

REKLAMA

Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.

Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.

Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo profesorius, dviejų paskutinių dešimtmečių mokslinių tyrimų duomenimis, jautriausiai į geomagnetines audras reaguoja kardiovaskulinė sistema, daugėja mirčių nuo insulto ir infarkto.

REKLAMA

Beje, atlikti išsamūs tyrimai parodė, kad geomagnetinių audrų metu 91–92 poc. žmonių pakyla tiek sistolinis, tiek ir diastolinis kraujospūdis.

Stiprių geomagnetinių audrų metu kraujospūdis padidėja 12 proc., lyginant su buvusiais rodikliais. Pažymėtina ir tai, kad kraujospūdis ženkliau kyla asmenims, vartojantiems antihipertenzinius vaistus.

Kaip saugotis magnetinių audrų poveikio?

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie magnetinių audrų poveikį bei kaip jo saugotis pasakojo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Štai jo atsakymas apie tai, kaip apsisaugoti nuo magnetinių audrų poveikio: „Dažnai pacientai klausia šeimos gydytojų, kaip apsisaugoti nuo geomagnetinių audrų poveikio. Matyt, pilnai apsisaugoti yra sudėtinga, bet padėti savo organizmui tikrai galima.

Visų pirma, krešulių susidarymo tokios profilaktinės priemonės, kaip pakankamas skysčių vartojimas, vengimas alkoholinių gėrimų, kavos, nereikalingų kelionių atsisakymas, ribojimas fizinių darbų bei buvimo karštoje aplinkoje.

REKLAMA

Patartina lengva mankšta, pasivaikščiojimas miške. Kai kas siūlo geomagnetinių audrų piko metu išgerti kasdien po 100 mg aspirino, aišku, jei nevartojate kitų kraują skystinančių vaistų.“

Taip pat mokslininkai siūlo gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.

Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.

REKLAMA

Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.

Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.

Nepamirškite daugiau mankštintis, vaikščioti – fizinė veikla padeda jaustis geriau, tačiau nesiimkite itin intensyvaus sporto. Reguliariai išsivėdinkite patalpas, ypač miegamąjį ir stenkitės eiti miegoti tuo pačiu metu, kad tinkamai pailsėtumėte.