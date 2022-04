Atskleidė tiesą: ar telefonai sukelia vėžį?

Savęs nebeįsivaizduojame be išmaniojo telefono. Jis mums reikalingas ryšiui su artimaisiais palaikyti, taip pat pramogoms ir informacijai – be telefono šiais laikas nė žingsnio. Tačiau nepaisant visų naudingų telefono funkcijų, turbūt visi esame girdėję, kad per ilgai į telefoną žiūrėti negalima, antraip rizikuojame susirgti vėžiu ar net smegenų naviku.