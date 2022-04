Ši liga smogė aktoriui Bruce Willis: ją atskleidžia keli simptomai

Aktoriaus šeima, įskaitant žmoną Emma Heming-Willis ir buvusią žmoną Demi Moore, trečiadienį „Instagram“ paskelbė apie jo būklę. Afazija „veikia jo pažintinius gebėjimus“, sakoma pareiškime.

„Po ilgų svarstymų Bruce palieka aktoriaus karjerą, kuri jam reiškė tiek daug. Mūsų šeimai tai tikrai sudėtingas metas, todėl labai dėkojame už jūsų nuolatinę meilę, užuojautą ir paramą“, – bendrame pareiškime rašo šeima.

Kokie simptomai ją išduoda?

Afazija yra liga, pasireiškianti kalbos sunkumais. Paprastai tai sukelia kairiosios smegenų pusės pažeidimas (pavyzdžiui, po insulto).

Anot NHS, afazija sergantiems žmonėms dažnai kyla problemų dėl keturių pagrindinių būdų, kaip žmonės supranta ir vartoja kalbą. Tai skaitymas, klausymas, kalbėjimas ir rašymas, rašo express.co.uk.

Kaip aiškina NHS, kalbėjimo problemos yra bene akivaizdžiausios, o afazija sergantys žmonės gali klaidingai vartoti žodžius.

„Tai kartais gali būti netinkamų garsų naudojimas žodyje, netinkamo žodžio pasirinkimas arba neteisingas žodžių sujungimas“, – teigia NHS.

Kas sukelia afaziją?

„Mayo Clinic“ paaiškina: „Dažniausia afazijos priežastis yra smegenų pažeidimas, atsirandantis dėl insulto – smegenų kraujagyslės užsikimšimo ar plyšimo“.

Pasak sveikatos įstaigos, kraujo trūkumas smegenyse sukelia smegenų ląstelių žūtį arba padaro žalą tose smegenų srityse, kurios kontroliuoja kalbą. Smegenų pažeidimas, kurį sukelia sunkus galvos sužalojimas, auglys, infekcija ar degeneracinis procesas, taip pat gali sukelti afaziją.

Šiais atvejais afazija dažniausiai atsiranda su kitų tipų pažinimo problemomis, tokiomis kaip atminties sutrikimai ar sumišimas.

Kitos priežastys:

Pirminė progresuojanti afazija yra terminas, vartojamas kalbant apie sunkumus, kurie vystosi palaipsniui. Taip yra dėl laipsniško smegenų ląstelių, esančių kalbos tinkluose, degeneracijos. Kartais tokio tipo afazija pereina į demenciją.

Būna,kad pasireiškia laikini afazijos epizodai. Tai gali būti dėl migrenos, traukulių ar trumpalaikio išemijos priepuolio (TIA). TIA atsiranda, kai laikinai blokuojama kraujotaka tam tikroje smegenų srityje. Žmonėms, kurie sirgo TIA, artimiausiu metu padidėja insulto rizika.

Ar galima gydyti?

Po smegenų traumos smegenyse įvyksta didžiuliai pokyčiai, kurie padeda joms atsigauti.

„Dėl to žmonės, sergantys afazija, per pirmuosius kelis mėnesius dažnai pastebi inensyvų kalbos ir bendravimo gebėjimų pagerėjimą, net ir be gydymo“, – aiškina Nacionalinis kurtumo ir kitų komunikacijos sutrikimų institutas (NIDCD).

NIDCD tęsia: „Tačiau daugeliu atvejų po šio pradinio atsigavimo laikotarpio tam tikra afazija išlieka. Tokiais atvejais naudojama kalbos terapija, padedanti pacientams atgauti gebėjimą bendrauti“.

Tyrimai parodė, kad kalbos ir bendravimo gebėjimai gali tobulėti daugelį metų. Kai kurie veiksniai, galintys turėti įtakos pagerėjimo dydžiui, yra smegenų sužalojimo priežastis, pažeista smegenų sritis ir jos plotas bei asmens amžius ir sveikata.

Remiantis NIDCD, afazijos terapija siekiama pagerinti žmogaus gebėjimą bendrauti, padedant panaudoti likusius kalbos gebėjimus, kiek įmanoma atkurti kalbos gebėjimus ir išmokti kitų bendravimo būdų, pavyzdžiui, gestų, paveikslėlių ar bendravimo elektroninių prietaisų pagalba.

Individuali terapija orientuota į specifinius asmens poreikius, o grupinė terapija suteikia galimybę panaudoti naujus bendravimo įgūdžius mažoje grupėje.