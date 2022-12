Atskleidė skaniausią kisieliaus receptą: pravers per šventes

Anot „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, lietuviai švenčių stalo neįsivaizduoja be aguonpienio, vaisių kompoto ar tradicinio spanguolių kisieliaus.

Nors kisielių galima pasigaminti iš įvairių mišinių, tačiau dažniausiai jis ruošiamas pagal tradicinius receptus, iš šviežių arba šaldytų spanguolių.

Šios uogos – puikus vitaminų šaltinis, tačiau gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad šventiniais gėrimais, ypač gausiai gardintais cukrumi, mėgautis reikėtų su saiku.

Šventinių gėrimų klasika – spanguolių kisielius

Operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad šventiniai gėrimai tampa vis svarbesniu vaišių stalo akcentu. Namuose pirkėjai gaminasi aguonpienį, iš vasarą pasiruoštų gėrybių traukia kompoto ar sulčių stiklainius, verda nealkoholinį punšą bei šildo kvapnų, apelsinais, cinamonu ar gvazdikėliais gardintą nealkoholinį vyną.

Tačiau nors šventinės tradicijos ir ruošiamų gėrimų receptai skiriasi daugelyje šeimų, beveik ant kiekvieno jų stalo per Kūčias bei Kalėdas atsiduria ir tradicinis spanguolių kisielius.

„Spanguolių kisielius – tikra švenčių klasika, be kurios pirkėjai neįsivaizduoja Kūčių vakarienės ar Kalėdų stalo. Suaugusiems šis gėrimas sukelia nostalgiškus, šiltus vaikystės prisiminimus, o jaunesniems ragautojams spanguolių kisielius patinka dėl saldaus skonio bei desertą primenančios konsistencijos.

Kisielius gali būti ruošiamas tiek skystesnis, tiek tirštesnis, tad kiekvienas pasirenka receptą pagal savo šeimos tradicijas. Tuo tarpu skubantiems pirkėjams didžiosiose mūsų tinklo parduotuvėse siūlome įsigyti ir jau paruošto tradicinio spanguolių kisieliaus“, – sako O. Suchočeva.

Tiems, kurie spanguolių kisielių verda namuose, ji turi ir vertingą patarimą – kisieliaus gamyboje naudojamą krakmolą būtina tirpinti šaltame vandenyje: „Taip krakmolas nesulips į gumuliukus, o atvėsęs kisielius bus malonios konsistencijos. Spanguolių kisielių galima virti tiek iš šviežių, tiek iš šaldytų uogų, – pataria komercijos operacijų vadovė ir namuose pasigamintą spanguolių gėrimą rekomenduoja pagardinti cinamonu, gvazdikėliais, kardamonu ar vanile. – Šie prieskoniai kisieliui suteiks dar daugiau aromato ir skonio.“

O. Suchočeva priduria, kad parduotuvių lentynose visada stengiamasi turėti vietinių, lietuviškų spanguolių, o renkantis jas svarbu atkreipti dėmesį į uogų spalvą bei išvaizdą: „Spanguolių odelė turėtų būti standi, tamsiai raudonos ar rausvos spalvos, o pačios uogos – tvirtos, nepažeistos. Namuose spanguoles geriausia užpilti vandeniu ir laikyti šaldytuve arba užšaldyti šaldiklyje, kad uogos ilgiau išliktų šviežios.“

Tradiciniai gėrimai – taip pat kaloringi

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad spanguolės – vienos vertingiausių uogų: „Jos yra puikus vitaminų C, E ir maistinių skaidulų šaltinis, pasižymintis priešuždegiminiais junginiais. Kaip ir kitos miško uogos, spanguolės yra antioksidantų šaltinis, pagal antioksidacinį stiprumą nusileidžiančios tik mėlynėms. Be to, spanguolėse yra vitamino K, mangano ir kitų augalinės kilmės maistinių medžiagų, saugančių nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.“

Tačiau ji pastebi, kad dažnai žmonės užmiršta, jog iš spanguolių pagamintas kisielius ar kiti šventiniai gėrimai savo sudėtyje turi ne tik naudingų medžiagų, bet ir nemažai pridėtinio cukraus.

„Šventiniai gėrimai yra įprasta Kūčių ir Kalėdų stalo dalis, tačiau tiek kisielius, tiek vaisių kompotas ar aguonpienis yra kaloringi ir gausiai praturtinti cukrumi. Per šventes šiuos gėrimus reikėtų traktuoti kaip patiekalus, net kaip desertą ir jie turėtų būti įskaičiuoti į suvalgomo maisto tūrį.

Jei spanguolių kisieliaus žmogus išgers litrą – greičiausiai pajus diskomfortą ir apsunks, o jei šio gėrimo paragaus saikingai, stiklinę ar pusę – bus ir paragauta, ir sveikata patausota. Dėl to tiek gėrimais, tiek maistu per šventes reikia mėgautis su saiku. Nepamirškite, kad šventinės vaišės, visų pirma, turi atlikti socialinę, bendravimo funkciją“, – pranešime spaudai primena E. Gavelienė.

Klasikinio spanguolių kisieliaus receptas

Kisieliui reikės: 3 l vandens; 1 l spanguolių (šviežių arba šaldytų); 0,5 stiklinės cukraus; 3 v. š. krakmolo.

Smulkintuvu iki tyrės sutrinkite spanguoles su cukrumi.

Supilkite gautą masę į verdantį vandenį, užvirkite. Išvirus perkoškite gautą masę per tankų sietelį, kad neliktų uogų gabaliukų.

Nedideliame indelyje krakmolą išmaišykite su puse puodelio šalto vandens.

Nuolat maišydami vandens ir krakmolo masę supilkite ją į puodą su spanguolėmis bei pakaitinkite (užvirti nereikia). Kisielių supilstykite į stiklines ar norimu indelius ir palikite atvėsti.

Skanaus!