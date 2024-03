Atskleidė, kur laikyti obuolius namuose: išliks skanūs ilgesnį laiką

Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad lietuviai mėgsta išbandyti įvairias veisles, bet turi ir aiškius favoritus.

„Ar žiema, ar vasara – obuoliai nesitraukia iš populiariausių vaisių trejetuko. Tai vaisiai, kurių šviežių gausu ištisus metus, o kasdienybę paįvairinti galima tiesiog vis kitomis rūšimis.

Pirkėjai noriai išbando ir naujas veisles, kurios populiarios visame pasaulyje. Pavyzdžiui, legendinius žaliuosius „Granny Smith“ ar ryškiai raudonus „Red Delicious“, – sako G. Kitovė.

Ar reikia obuolius dėti į šaldytuvą?

Iš parduotuvės parsinešti obuoliai paprastai ilgai neužsiguli – suvalgomi kaip užkandis, atsiduria pyraguose, kompotuose, nugula prie paukštienos patiekalų ar į obuolienę, rašoma pranešime spaudai.

Visgi, jeigu vaisių įsigijote daugiau ir jų visų neketinate sunaudoti artimiausiu metu, verta atsiminti, kur jiems tinkamiausia vieta. Tai – ne vaisinė ant spintelės, sako daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

„Dubuo su blizgančiais obuoliais ne tik papuošia kambarį, bet ir bus geras priminimas šiuo vaisiumi vis paužkandžiauti. Jeigu planuojate juos suvartoti per kelias dienas – galima juos palikti ir kambario temperatūroje, obuoliai nėra greitai sugendantis vaisius.

Tiesiog pasistenkite, kad jų neapšviestų tiesioginiai saulės spinduliai, laikykite toliau nuo šilumos šaltinių ir apžiūrėkite, kad ant jų nebūtų pažeidimų, sumušimų. Tuomet jie išsilaikys 1–2 savaites“, – sako J. Sabaitienė.

Norint pratęsti obuolių šviežumą, juos verta įdėti į šaldytuvą. Ten jie ilgiau išlaikys savo traškumą ir kitas taip vertinamas savybes. Geriausia juos dėti į vaisių ir daržovių stalčių, kurį turi dauguma šaldytuvų. Šioje vietoje puikios būklės jie išsilaikyti gali ir iki kelių mėnesių.

„Tiek laikydami šaldytuve, tiek kitur, atskirkite obuolius nuo kitų vaisių ir daržovių. Dėl obuoliuose esančių etileno dujų kitos šviežios gėrybės greičiau sunoks, tačiau gali ir greičiau sugesti.

Be to, nepamirškite, kad obuoliai godžiai sugeria aplink juos esančius aromatus, todėl nelaikykite jų šalia, pavyzdžiui, svogūnų. Dėl to verta kiekvieną obuolį ir suvynioti į laikraštį ar kepimo popierių. Taip jie išsilaikys ilgiau, neprisigers kvapų“, – pataria vaisių žinovė.

Turint daug obuolių atsargų ir norint jomis mėgautis dar ilgiau, idealiausia vieta šiems vaisiams – rūsys. Obuolius rekomenduojama laikyti medinėse dėžėse, išklotose laikraščiu, jie neturėtų būti uždengti. Patalpoje pravartu palikti pravirą langą, kad į rūsį patektų šiek tiek šviežio oro.

Kuriuos obuolius rinktis ieškant saldžių, o ką – norint saldžiarūgščių?

obuoliai (nuotr. 123rf.com)

Obuoliai dažnam siejasi su saldžiais kepiniais, desertais, uogienėmis, tačiau šie vaisiai idealiai dera ir pikantiškuose patiekaluose. Tiesa, atsižvelgiant į norimą rezultatą, verta rinktis ir skirtingas jų rūšis. Kokias, pataria „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.

„Saldūs obuoliai, pavyzdžiui, „Royal Gala“ ir „Golden Delicious“, puikiai tinka užkandžiauti, nes yra natūraliai saldūs ir sultingi, kvapnūs, o jų tekstūra suteikia malonų traškumą.

Juos, žinoma, labiausiai mėgsta vaikai. Juos skanu derinti su sūriais, pavyzdžiui, čederiu ar gouda, ir sukurti saldžiai pikantišką derinį. Jie labai tinkami naudoti ir kokteiliuose, sultyse, nes tuomet nereikės daug papildomo saldumo.

Vidutinio saldumo obuoliai, tokie kaip „Evelina“ ir „Red Delicious“, yra universalūs ir yra skanūs valgyti vieni, norint gaivaus saldumo. Taip pat labai dera salotose, kur sukuria skonio receptoriams labai malonų kontrastą.

Be galo skanus derinys yra obuoliai ir graikiniai ar pekano riešutai su džiovintomis spanguolėmis. Tokie obuoliai tiks ir obuolienei su cinamonu ir muskato riešutu gaminti ar karamelizuoti“, – pasakoja G. Urbonavičiūtė.

Tuo tarpu saldžiarūgščiai obuoliai, pavyzdžiui, „Pink Lady“ ir „Granny Smith“, puikiai tinka pyragams, pyragėliams ir galetėms kepti. Jų rūgštumas subalansuoja cukraus ir kitų ingredientų saldumą, todėl skonis būna išbaigtas, išraiškingas.

Jų skonis taip pat labai gardžiai atsiskleidžia pikantiškuose patiekaluose, pavyzdžiui, sūrių lėkštėse, čatniuose ar prie kiaulienos, velykinės paukštienos patiekalų.

G. Urbonavičiūtė siūlo pavasarėjant išbandyti legendines Valdorfo salotas su vištiena. Obuoliai čia derinami su riešutais, salieru, žalumynais, vynuogėmis. Jas paruošti labai lengva ir nebrangu, o rezultatas būna sotus ir šventiškas.

Vištienos Valdorfo salotos su obuoliais ir vynuogėmis

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 30 min.

Reikės:

1 vidutinio saldumo arba saldžiarūgščio obuolio,

300 g mėgstamų salotų,

150 g besėklių vynuogių,

100 g salierų stiebų,

100 g graikinių riešutų,

250 g vištienos krūtinėlės.

Padažui:

1/3 puodelio majonezo,

½ puodelio jogurto,

1 šaukšto citrinos sulčių,

druskos, juodųjų pipirų.

Vištienos krūtinėlę iškepkite arba išvirkite, atvėsinkite ir supjaustykite kąsnio dydžio kubeliais.

Salotas nuplaukite, nusausinkite ir suplėšykite. Obuolį supjaustykite mažais kubeliais (žievelę palikite, lupti nereikia). Vynuoges perpjaukite pusiau, salierus susmulkinkite riekelėmis, riešutus sukapokite.

Paruoškite padažą – sumaišykite majonezą, jogurtą, citrinos sultis, druską ir pipirus.

Į dubenį dėkite obuolį, vynuoges, salierą, graikinius riešutus, salotas ir vištieną, apliekite padažu ir gerai išmaišykite, kad padažas pasidengtų. Gražu patiekti negilioje salotinėje.