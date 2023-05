Atskleidė, kodėl Karolis III iš pradžių nevedė Camillos: neleido 1 priežastis

Karaliaus Karolio III ir karalienės konsortės Camillos vestuvės įvyko 2005 metais. Tačiau jų meilės romanas užsimezgė dar 1972 metais, kuomet dar tada būsimas karalius net nepažinojo princesės Dianos.

Nepatiko šeimai

Ieškodamas atsakymų į klausimą, kodėl karalius Karolis III taip ilgai nevedė Camillos, karališkosios šeimos biografas Sally Badell Smith biografijoje „Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life“ rašo, kad karalius Karolis III nu pat savo jaunystės dienų buvo svaigiai įsimylėjęs Camillą, rašoma rd.com.

Teigiama, kad Camilla karaliui patiko dėl savo bendravimo stiliaus – ji visuomet bendravo su juo kaip lygiavertė, buvo panašaus amžiaus. Vis dėlto, karališkoji šeima nebuvo suinteresuota, kad Camilla būtų karaliaus Karolio III mylimoji. Manoma, kad karališkajai šeimai Camilla atrodė per mažai „aristokratiška“.

Be to, susipažinusi su karaliumi Karoliu III ir jam išvykus tarnauti, Camilla sutiko kitą gyvenimo meilę – Andrew Parker Bowles. Paprašęs Camillos rankos jis išgirdo teigiamą atsakymą. Apie sužadėtuvės karalius Karolis III sužinojo tik sugrįžęs iš karinės tarnybos, tačiau tuo metu jis taip pat susipažino su kita moterimi – princese Diana.

Vis dėlto, po skyrybų ir dar būdamas santuokoje karalius Karolis III negalėjo nustoti galvoti apie Camillą, kuri buvo likusi jo širdyje.

Tačiau galiausiai mylimųjų svajonė išsipildė – jie susituokė 2005 m. Ceremonijoje dalyvavo ir pati karalienė Elžbieta II. Po vestuvių Camilla įgavo Kornvalio kunigaikštienės titulą. Mirus karalienei Elžbietai II ir princui Charlesui tapus karaliumi Karoliu III, Camillos titulas taip pat pasikeitė – nuo rudens ji yra įvardijama kaip karalienė konsortė.

Be to, šį savaitgalį visas pasaulis stebės ir dar vieną karališkosios šeimos iškilmingą renginį. Karalius Karolis III oficialiai bus karūnuotas stebint milijonams pasaulio žmonių.

