Atskleidė, kiek kartų poros mylisi per savaitę: skaičius stebina

Žurnale „Seksualinio elgesio archyvai“ skelbiamo naujausio tyrimo duomenimis, amerikiečiai mažiau domisi seksu, nei prieš dešimtmetį.

Tyrėjai nustatė, kad vidutiniškai suaugęs amerikietis seksu užsiiminėjo devyniais kartais mažiau, nei laikotarpiu nuo 2010 iki 2014. Vedusių porų rodiklis dar didesnis – net 16 kartų mažiau, rašo time.com

Žmonės daugiau laiko skiria darbui ir vaikų auklėjimui

Tai kas gi vyksta? „Galime tik spėlioti“, − sako pirmosios studijos autorė Jean Twenge, San Diego universiteto psichologijos profesorė ir knygos „Generation me“ autorė. Sekso sumažėjimą tarp vedusių porų ji linkusi paaiškinti tuo, kad žmonės daugiau laiko skiria darbui ir vaikų auklėjimui. Padidėjus pramogų kokybei ir prieinamumui, konkurencija dėl laisvalaikio aštrėja. „Dabar žymiai įvairiau galima leisti laisvalaikį namuose“, – sako ji. Netflix vilionės bei kitos namie įvairiausių įrenginių pagalba prieinamos pramogos tiesiog nustumia seksą į šalį.

Mylisi 54 kartus per metus, truputį daugiau nei kartą per savaitę

Nepaisant visko, mūsų gyvenimuose yra vietos seksui. Twenge surinkti duomenys rodo, kad vidutiniškai suaugęs žmogus mylisi 54 kartus per metus, truputį daugiau nei kartą per savaitę. Vedusios poros, gyvenančios po vienu stogu, taip dažnai nekvailioja, nors teigia, kad mėgaujasi seksu 51 kartą per metus.

Tai yra gerai, nes mylėtis kartą per savaitę yra optimalu, jei tikiesi didesnio džiaugsmo, teigia Amy Muise, Yorko universiteto psichologijos docentė iš Kanados.

Muise ir jos tyrimų kolegos tvirtina, kad dažnai besimylinčių porų žymiai geresnė gyvenimo kokybė. „Seksas siejamas su pasitenkinimu santykiuose. Tačiau mylintis dažniau nei kartą per savaitę, gyvenimo kokybė išlieka tame pat lygyje. Nesakome, kad mylėtis kelis kartus per savaitę ar dažniau yra blogai, tačiau nuo to poros netampa laimingesnės“, − sako Amy Muise.

Žinoma, sunku pademonstruoti priežasties ir pasekmės santykį, kai kalbama apie seksą ir sveikatą. Jei gyvenate sveikai ir laimingai, toks gyvenimo stilius veda prie dažnesnio sekso, nors pats aktas nebūtinai reiškia, kad pagerėja jūsų psichinė ir protinė sveikata. Nesvarbu, ar seksas yra gerovės simptomas ar priežastis, siekti sveiko seksualinio gyvenimo verta.

Reikia labiau pasistengti, kad ugnis įsiliepsnotų

Jei jums nepavyksta pasimylėti kartą per savaitę, būtų puiki mintis pasistengti pagerinti situaciją ir dažniau mylėtis, žinoma, jei tai nedaroma dėl pareigos ar per prievartą. 2015 metais atliktas tyrimas Carnegie Mellon universitete parodė, kad poros, pasistengusios mylėtis dažniau, netapo laimingesnėmis, tačiau to tyrimo autorius, ekonomikos ir psichologijos profesorius George Loewenstein, kritiškai žiūri į savo tyrimą.

„Atsigręždamas atgal, suprantu, kad tyrimas buvo daromas neteisinga linkme. Kai liepiama poroms dvigubai dažniau mylėtis, jos į tai žiūri kaip į darbą“, − sako jis. Muise pabrėžia, kad Loewensteino tyrime dalyvaujančios poros ir šiaip įprastai mylėdavosi kartą per savaitę.

„Gali būti, kad jų sekso ir gerovės ryšys jau buvo maksimaliai geras“, − sako ji.

„Aš vis dar manau, kad poroms gali būti naudingas išorinis paskatinimas dažniau mylėtis“, − sako Loewensteinas. „Tai ypač tinka tuo atveju, jei pora kartu yra ilgai, nes jau įprastas kito žmogaus buvimas šalia, net ir nuogo, neįaudrina ir taip nebejaudina. Tai nereiškia, kad mylėtis nebus taip malonu kaip anksčiau. Tiesiog reikia labiau pasistengti, kad ugnis įsiliepsnotų“, − pridūrė jis.