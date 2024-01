Atskleidė, kaip sumažinti pilvo riebalus: štai, kas padės

Gerai žinoma, kad svoris turi įtakos sveikatai. Pastaraisiais dešimtmečiais ekspertai nerimauja dėl nutukimo ir dėl to, kad gyventojams vis dažniau gresia su tuo susijusios problemos.

Tačiau net ir vienoje kūno vietoje susikaupęs riebalų kiekis gali būti pavojingas. Per didelis visceralinių riebalų kiekis pilvo gilumoje siejamas su tokiomis ligomis kaip širdies ligos, antrojo tipo diabetas ir net tam tikrais vėžiniais susirgimais.

Nedidelis visceralinių riebalų kiekis reikalingas organams apsaugoti ir izoliuoti, tačiau jei pastebėjote, kad atsirado pilvukas ar jis netgi padidėjo, tai gali reikšti, kad pradedate kaupti rizikingus riebalų kiekius.

Vienas ekspertas pasidalijo būdais, kaip sumažinti šios rūšies riebalų kiekį, rašo express.co.uk.

„Šiandien aptarsiu geriausius būdus, kaip atsikratyti pilvo riebalų, – pasakojo gydytojas Erikas Bergas savo daugiau nei 11 milijonų „YouTube“ prenumeratorių. – Pilvo arba visceraliniai riebalai yra už riebalinių ląstelių ribų – jie kaupiasi organuose, ypač kepenyse. Jei turite pilvo riebalų, turite suriebėjusias kepenis.“

Pasak gydytojo, be to, kad per daug valgote ir nepakankamai mankštinatės, hormonai taip pat gali turėti įtakos jūsų svoriui.

„Atsparumas insulinui yra tai, kas iš pradžių lemia riebalų kaupimąsi kepenyse, – sakė jis. – Insulinas yra riebalus kaupiantis hormonas, kuris neleidžia numesti svorio. Kortizolis yra kitas hormonas, dėl kurio taip pat gali būti sunku numesti svorio.“

Pasak gydytojo, svorio numesite mažindami šių hormonų kiekį.

Šeši gydytojo E. Bergo patarimai, kaip atsikratyti pilvo riebalų:

mankšta;

ketozės pasiekimas;

tinkamo kiekio riebalų suvartojimas;

kepenų sveikatos palaikymas;

protarpinis badavimas;

stebėjimas, kurios priemonės geriausiai veikia.

Mankšta

Visiems akivaizdu, kad mankšta yra vienas iš būdų numesti svorio. Tačiau gydytojas E. Bergas paaiškino, kad tam tikros pratimų rūšys yra veiksmingesnės už kitas.

Aerobiniai pratimai gali padėti sumažinti streso lygį ir pagerinti miegą, o tai savo ruožtu padeda mažinti svorį, o didelio intensyvumo pratimai gali patys deginti riebalus.

„Sumažinkite stresą ir pagerinkite miegą atlikdami aerobinius pratimus – ilgus pasivaikščiojimus ar fizinį darbą, – sakė E. Bergas. – Riebalus deginkite darydami didelio intensyvumo intervalines treniruotes nepervargdami, du ar tris kartus per savaitę.“

Ketozė

Ketozė – tai medžiagų apykaitos būsena, kuri atsiranda, kai organizmas energijai gauti degina riebalus, o ne gliukozę.

„Pasiekite ketozę. Sumažinkite angliavandenių ir cukraus kiekį savo mityboje“, – patarė jis.

Riebalai

Valgydami nuolat renkatės mažo riebumo produktus, tačiau tai gali neduoti rezultatų, kurių tikitės.

„Jei norite, kad jūsų organizmas gautų mažiau riebalų, nei jums reikia, nevartokite perteklinių riebalų, bet ir nesilaikykite mažai riebalų turinčios dietos, – paaiškino jis. – Per dieną nesuvartokite mažiau nei 75 g riebalų.“

Prie sveikų riebalų priskiriami mononesotieji riebalai, kurių yra tokiuose maisto produktuose kaip alyvuogių aliejus, avokadai, riešutai ir sėklos.

Kepenų sveikata

Kad kepenys nesuriebėtų, yra priemonių, kuriomis galite jas apsaugoti.

„Rūpinkitės savo kepenimis, – sakė gydytojas. – Vartokite obuolių sidro actą. Vartokite tikrąjį margainį ir raugerškį.“

Geriant obuolių actą jis rekomendavo į stiklinę vandens įpilti vieną valgomąjį šaukštą acto.

Stebėjimas ir prisitaikymas

Tam tikros svorio metimo pastangos vieniems žmonėms veikia geriau nei kitiems.

„Stebėkite, kas veikia, o kas ne, – pridūrė jis. – Įvertinkite savo aplinką, susikurkite sveikus įpročius ir nuosekliai jų laikykitės.“