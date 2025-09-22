Atskleidė, ar tikrai reikia naudoti ausų krapštukus: daugelis mano neteisingai

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) prognozuoja, kad iki 2050 m. net kas ketvirtas europietis susidurs su klausos sutrikimais. Tad rūpintis savo klausa verta pradėti jau dabar.
Kada triukšmas tampa pavojingas?
Europos aplinkos agentūros duomenimis, kas penktas europietis kasdien patiria per didelį triukšmo lygį, rašoma pranešime spaudai.
Pavojų kelia ne tik koncertai ar naktiniai klubai, kur garsas gali siekti 100 dB, bet ir buitinė technika – dulkių siurbliai ar plaukų džiovintuvai, taip pat intensyvus eismas gatvėse.
Specialistai pastebi, kad po ilgesnio laiko triukšmingoje aplinkoje gali atsirasti vadinamasis ausų „nuovargis“ – žmogui atrodo, jog jis girdi prasčiau, nors realaus klausos sutrikimo dar nėra. Nors tai laikina, dažnai pasikartojantis ausų nuovargis ilgainiui gali pereiti į rimtesnius klausos sutrikimus.
Ekspertai pabrėžia, kad paprasta taisyklė padeda atpažinti riziką: jei aplinkoje žmonės priversti kalbėti pakeltu balsu, vadinasi, garsas jau gali kenkti sveikatai.
Specialistų patarimai, kaip apsaugoti klausą
Leiskite ausims pailsėti. Po triukšmingos darbo dienos, koncerto ar vakarėlio leiskite sau pailsėti ir pabūti tyloje bent 12–16 valandų, kad klausos sistema spėtų atsigauti. Specialistai pabrėžia, kad net trumpa pertrauka nuo šurmulio leidžia klausai greičiau atsistatyti ir sumažina ilgalaikės žalos riziką.
Skrydžių metu kramtykite gumą. Oro slėgio pokyčiai pakilimo ir leidimosi metu gali sukelti ausų užgulimą ar net aštrų skausmą. Tai ypač aktualu peršalus, kai paburkusi gleivinė užkemša Eustachijaus vamzdelį ir ausis negali prisitaikyti prie staigių slėgio pokyčių.
Kai ausyse pasigirsta „klik“ garsai, tai ženklas, kad slėgis sulyginamas – normalus reiškinys, kuris peršalus gali būti skausmingas. Jei skrydžio išvengti neįmanoma, rekomenduojama naudoti nosies purškalą, kramtyti gumą, ryti seiles ar žiovauti.
Taip pat gali padėti specialūs kelioniniai ausų kištukai. Jei po kelionės klausa išlieka susilpnėjusi, būtina pasikonsultuoti su medikais.
Naudokite triukšmą slopinančias ausines. Tokios ausinės leidžia sumažinti aplinkos šurmulį ir klausytis muzikos aiškiau bei saugiau. Pasak „Samsung“ atstovės Eglės Tamelytės, aktyvaus triukšmo slopinimo funkcija ypač praverčia oro uostuose, viešajame transporte, koncertuose ar net sporto varžybose – vietose, kur triukšmo lygis būna itin aukštas ir gali turėti įtakos klausai.
Leiskite DI atlikti darbą už jus. Dauguma naujausių ausinių turi integruotą dirbtinį intelektą, kuris atpažįsta aplinką ir automatiškai keičia nustatymus, kad garsas išliktų aiškus ir saugus. Pavyzdžiui, DI iš karto pritildo nereikalingus pašalinius garsus – todėl garsas išlieka aiškus net triukšmingoje aplinkoje.
DI taip pat reaguoja į balso komandas, realiu laiku išverčia girdimą užsienio kalbą, o prireikus padeda paskambinti, įjungti norimą programėlę ar atsiliepti į skambučius. Tokios funkcijos ne tik suteikia patogumo, bet ir sumažina poreikį kalbėti garsiau, saugant klausos sveikatą.
Rūpinkitės higiena. Gydytojai primena, kad kosmetiniai krapštukai nėra tinkami ausų valymui – jie gali įstumti sierą giliau ir net pažeisti ausies būgnelį.
Ausys apsivalo natūraliai: kalbant ar kramtant žandikaulio judesiai stumia sierą į išorę. Todėl pakanka praplauti tik išorinį ausies kaušelį. Be to, natūrali ausų siera saugo nuo infekcijų ir drėkina odą, tad jos visiškai pašalinti nereikėtų.
Reguliariai tikrinkite klausą. Dauguma žmonių susilpnėjusią klausą pastebi tik tada, kai tai pradeda trukdyti kasdienybėje – kai tampa sunku išgirsti pokalbius ar mėgautis muzika. Periodiniai klausos tyrimai leidžia užfiksuoti sutrikimus anksti, o prevenciniai įpročiai padeda sulėtinti jų progresavimą.
Triukšmo neišvengsime, tačiau keli kasdieniai įpročiai gali padėti apsaugoti klausą. Poilsis, saikingas muzikos garsumas ir išmaniosios technologijos leidžia ilgiau mėgautis pokalbiais ir mėgstama muzika be žalingų pasekmių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!