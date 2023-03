Atskleidė 5 senatvę stabdančius produktus: ragina valgyti dažniau

Yra daugybė būdų atrodyti jauniau – nuo mados, plaukų kirpimo iki kosmetinių procedūrų, bet kaip atrodyti jauniau iš vidaus? Tarptautinis funkcinės medicinos lyderis Dr Markas Hymanas, knygos „Young Forever: The Secrets to Live Your Longest, Healthiest Life“ autorius, atskleidė penkis maisto produktus, kuriuos vartojant žmonės atrodys ir jausis geriau.