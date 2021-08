Atsisakykite šių maisto produktų: jie sukelia širdies ir kraujagyslių ligas

Širdies ir kraujagyslių ligos, įskaitant koronarinę širdies ligą, smegenų kraujagyslių ligas ir kitas, kasmet nusineša apie 17,9 milijonus gyvybių. Pavojingiausi širdies ligų rizikos veiksniai yra nesveika mityba, per mažas fizinis aktyvumas ir žalingas alkoholio vartojimas.

Naujame tyrime, tiriančiame ryšį tarp sočiųjų riebalų ir širdies ligų, nustatyta, kuris maistas gali būti labiausiai žalingas.

Sotieji riebalai gali lemti susirgimus

Tyrimo autorė gydytoja Rebecca Kelly iš Oksfordo universiteto Nufildo gyventojų sveikatos departamento sakė: „Stebėjimų metu ryšys tarp sočiųjų riebalų ir širdies ir kraujagyslių ligų rizikos buvo neaiškus. Mūsų išvados yra svarbios, nes jos suteikia galimą paaiškinimą, kad santykis gali kisti priklausomai nuo maisto šaltinio.

Mes nustatėme, kad mėsos sočiųjų riebalų kiekis gali būti susijęs su didesne rizika nei kiti maisto šaltiniai – iš dalies todėl, kad tie, kurie valgė daug mėsos, taip pat turėjo didesnį kūno masės indeksą (KMI) nei mėsos vartojantys mažiau.“

Tyrimo metu mokslininkai analizės pradžioje rėmėsi 114 258 asmenų, nesergančių širdies ir kraujagyslių ligomis, duomenimis.

Dalyviams atliktas mitybos vertinimas, kuris padėtų nustatyti bendrą sočiųjų riebalų kiekį iš skirtingų maisto produktų.

Dalyviai buvo stebimi 8,5 metų, naudojant informaciją iš ligoninės ir mirties įrašų, kad būtų galima nustatyti ligos pasireiškimo dažnumą.

Per šį laikotarpį mokslininkai iš viso užregistravo 4365 širdies ir kraujagyslių ligų, 3394 širdies ligų ir 1041 insulto atvejus.

Įvertinus visus rizikos veiksnius, komanda išanalizavo galima ryšį tarp bendro sočiųjų riebalų suvartojamo kiekio ir širdies ir kraujagyslių bei širdies ligų.

Aiškaus ryšio nenustatė

Išvados neparodė aiškaus ryšio tarp bendro sočiųjų riebalų kiekio ir širdies ir kraujagyslių ligų. Tačiau tyrėjai pastebėjo, kad gaunant penkiais procentais daugiau sočiųjų riebalų iš mėsos, atitinkamai 19 proc. ir 21 proc. buvo didesnė rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.

Tačiau mokslininkai pabrėžė, kad šios asociacijos liko reikšmingos po KMI apskaitos.

„Mūsų rezultatai rodo, kad kūno masės indekso skirtumai gali būti reikšmingi, kalbant apie ryšį tarp širdies ir kraujagyslių ligų bei iš mėsos gaunamų sočiųjų riebalų. Neįmanoma nustatyti, ar taip yra dėl specifinio mėsos sočiųjų riebalų poveikio KMI ar dėl to, kad tie, kurių KMI yra didesnis, vartoja daugiau mėsos“, – kalbėjo R. Kelly. – Be to, sunku visiškai atskirti, ar dalis sočiųjų riebalų poveikio širdies ir kraujagyslių ligoms gali atsirasti dėl didesnio „blogojo“ cholesterolio kiekio šioje grupėje, nes cholesterolio kiekį mažinančių vaistų vartotojų Jungtinėje Karalystėje yra daug.“

Mokslininkai padarė išvadą: „Rekomenduojame laikytis mitybos gairių patarimų ir suvartoti ne mažiau nei 10 proc. dienos energijos iš sočiųjų riebalų. Mūsų išvada pabrėžia, kad tiriant širdies ir kraujagyslių ligų riziką svarbu ištirti skirtingus sočiųjų riebalų maisto šaltinius. Reikia atlikti išsamesnius tyrimus, siekiant užtikrinti, kad šie stebėjimai nebūtų paveikti mitybos ar ne mitybos veiksnių, kurie nebuvo išmatuoti šiame tyrime.“

Atskleidė, kur daugiausia sočiųjų riebalų

Pasak Anglijos Nacionalinės sveikatos tarnybos, daugiausiai sočiųjų riebalų yra:

Svieste

Pyraguose

Sausainiuose

Riebioje mėsoje

Dešroje

Šoninėje

Leduose

Kokoso piene

Jungtinės Karalystės gairėse rekomenduojama, kad 19-65 metų vyras turėtų suvartoti ne daugiau kaip 30 gramų sočiųjų riebalų, o 19-64 metų moterys neturėtų viršyti 20 gramų sočiųjų riebalų per dieną.

„Taip pat rekomenduojama, kad žmonės sumažintų bendrą riebalų suvartojimą ir pakeistų sočiuosius riebalus į nesočiusiu, įskaitant omega-3 riebalų rūgštis“, – pataria Nacionalinės sveikatos tarnyba.