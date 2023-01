Atsisakykite alkoholio mėnesiui: štai, kaip pasikeis jūsų sveikata

Retas alkoholio vartojimas gali atrodyti nekenksmingas, dažniausiai taip ir yra, tačiau net ir nedidelis alkoholio kiekis gali būti žalingas jūsų organizmui. Jei vartojate alkoholį reguliariai arba suvartojate jo itin daug, neigiamas alkoholio poveikis dar ryškesnis, rašo mirror.co.uk.

Vis labiau populiarėja nealkoholiniai kokteiliai, o tie, kurie atsisako alkoholio, sako, kad jaučiasi energingesni, jų nuotaika daug geresnė – tai patvirtina ir mokslas.

Alkoholis keičia mūsų smegenis

Europos medicinos studentų asociacija nustatė, kad „reguliarus alkoholio vartojimas keičia mūsų smegenis, mažindamas serotonino – pagrindinės cheminės medžiagos, lemiančios gerą nuotaiką – kiekį“.

REKLAMA

Serotoninas padeda stabilizuoti nuotaiką ir yra ypač svarbus tam, kad galėtume jaustis laimingi. Be to, alkoholis yra depresantas, tad tie, kurie alkoholį vartoja dėl to, kad jiems bloga nuotaika, gali pabloginti savo būklę ir įstrigti „užburtame rate“.

Dažnai vartojama frazė „geriu, kad užmirščiau“, tačiau savigyda alkoholiu gali neigiamai paveikti smegenis ir sustiprinti depresyvios nuotaikos svyravimus.

Alkoholio atsisakymas gali padėti suvaldyti nuotaikų svyravimus ir padėti išbristi iš blogos nuotaikos liūno. Tik įsivaizduokite – atsisakę alkoholio išvengsite ne tik pagirių, bet ir po alkoholio vartojimo kamuojančio nerimo jausmo.

REKLAMA

Tai ne vienintelė alkoholio atsisakymo nauda. Vartojant mažiau alkoholio, gerėja miego kokybė, o tai savo ruožtu prisideda prie geresnės nuotaikos, fizinės sveikatos ir energijos lygio. Alkoholis veikia REM miegą, todėl prastėja poilsio kokybė.

Net ir nedidelis alkoholio kiekis gali sutrumpinti REM miego ciklą, kurio metu smegenys „rūšiuoja“ viską, kas įvyko per dieną, informaciją, kurią gavo.

Šio miego ciklo sutrikdymas gali pakenkti atminčiai ir kognityviniams gebėjimams. Be to, šios miego fazės metu atsistato kūnas, formuojasi raumenys, ir, svarbiausia, vystosi smegenys.

REKLAMA

Jautėsi laimingesni ir sveikesni

Pasak 2018 m. atlikto tyrimo, kuriame buvo tiriami 800 žmonių, priėmę „sauso sausio“ iššūkį, atsisakę alkoholio daugelis jautėsi laimingesni ir sveikesni.

Nustatyta, kad daugelis tyrimo dalyvių permąstė ir pakeitė savo santykį su alkoholiu, o daugelis tų, kurie grįžo prie alkoholio vartojimo, jo suvartodavo vis mažiau.

Daugiau nei 75 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad suprato savo motyvus, kodėl vartodavo daug alkoholio, o 80 proc. teigė, kad jaučiasi gebantys sukontroliuoti save ir vartoti mažiau alkoholio.

REKLAMA

REKLAMA

Pats alkoholio vartojimas savaime nėra nei geras, nei blogas – teigiama, kad kai kurie alkoholiniai gėrimai, pavyzdžiui, raudonasis vynas ir tekila, gali būti naudingi sveikatai.

Tačiau besaikis ar reguliarus alkoholio vartojimas gali pakenkti jūsų kūnui ir protui. Nėra nieko blogo savaitgalį išgerti taurę vyno, bet apsvarstykite, kodėl jums kyla noras vartoti alkoholį. Taip pat vartokite jį saikingai.