Atsikratykite riebalų nuo rankų: štai, kas padės

Sudeginkite rankų riebalus atlikdami šiuos paprastus pratimus, kuriems nereikia nei įrangos, nei sporto salės narystės. Geriausia dėmesį sutelkti į konkrečius pratimus, padedančius sumažinti suglebusią odą ir riebalų perteklių aplink rankas, rašo express.co.uk.

Tačiau senstant, lėtėjant medžiagų apykaitai ir odai tampant mažiau stangriai, gali būti sunku išlaikyti stangrią rankų odą. Atsižvelgdama į tai, viena ekspertė pasidalijo paprasta penkių minučių tonizuojančia rankų treniruote vyresnėms nei 50 metų moterims.

„Fabulous 50“ įkūrėja Schellea Fowler prisijungė prie „YouTube“, kad pademonstruotų savo septynių žingsnių rankų stangrinimo programą. Kalbėdama savo daugiau nei 1,7 mln. prenumeratorių, ji sakė: „Ši treniruotė puikiai tinka, jei norite sustiprinti rankas.

Tai trunka tik penkias minutes, nereikia jokios įrangos ir ją galite atlikti bet kuriuo paros metu, be to, ją galite pridėti prie bet kurios kitos savo treniruotės. Atliksime septynis pratimus rankoms po 40 sekundžių, po to penkias sekundes ilsėsitės, o per tą poilsį išskėskite rankas ir pasiruoškite kitam judesiui.“

Ji pridūrė: „Galite naudoti svarmenis, kad būtų didesnis iššūkis, bet treniruokitės savo tempu ir mėgaukitės treniruote.“

Parodė veiksmingus pratimus

Atlikdama pirmąjį pratimą ji ištiesė rankas tiesiai į priekį, paskui į šoną ir vėl į priekį, paskui pakėlė į orą ir kartojo pratimą 30 sekundžių. Antrąjį pratimą pradėjo alkūnėmis stačiu kampu, delnais į veidą. Tada ji ištiesė rankas į abi puses laikydama delnus į viršų.

Trenerė pasuko rankas žemyn, kad delnai būtų nukreipti žemyn, tada vėl sugrąžino jas į centrą ir pakartojo pratimą.

„Darydami judesį rankomis, laikykite alkūnes aukštai, neleiskite joms nusileisti ir sutelkite dėmesį į tai, kad rankos būtų įtemptos visas 40 sekundžių“, – aiškino ji. „Šie pratimai nėra sudėtingi, tačiau jie privers jūsų rankas ir pečius degti, todėl nesustokite – esate nuostabūs.“

Paskui ji visiškai ištiestas rankas padėjo į šalis, delnais į viršų stačiu kampu. Trenerė judino rankas aukštyn ir žemyn mažais kontroliuojamais judesiais. „Ištieskite rankas plačiai ir labai stipriai ir pradėkite pulsuoti aukštyn, laikykite rankas aukštai iškeltas ir neleiskite joms nusileisti“, – sakė ji.

„Šios treniruotės naudą padidinsite, jei visiškai įjungsite rankas, o kai įjungiate šiuos raumenis, padidiname širdies susitraukimų dažnį, o tai reiškia, kad sudeginame daugiau kalorijų, todėl visą laiką laikykite įtemptas.“

Tada Schellea ištiesė rankas į šalis ir jas suspaudė, o rankomis sugniaužė kumščius ir alkūnėmis sukūrė V formą, po to jas vėl ištiesė. „Plačiai ištieskite rankas ir suspauskite mentes, kai alkūnes priartinsite prie juosmens, sutelkite dėmesį į bicepso raumenų įtempimą“, – sakė ji.

„Kai sutraukiate rankas, sutraukite nugaros ir pečių raumenis, tai labai tinka ir mūsų laikysenai, todėl stovėkite tiesiai ir laikykite galvą aukštai.“ Paskui ji sugniaužė kumščius ir ištiesusi rankas laikė juos tiesiai priešais save. Ji kilstelėjo rankas į šalis iki pečių aukščio ir atgal.

Ji pasakė: „Įsivaizduokite, kad rankoje laikote du butelius, o kai palenkiate butelį žemyn, jame esantis vanduo išbėga. Alkūnes laikykite aukštai pakeltas, įsitikinkite, kad įtraukėte pilvą ir leiskite rankoms atlikti visą darbą.

Galiausiai Schellea ištiesė rankas plačiai, alkūnėmis sudarydama stačiu kampu, delnais atsiremdama į dangų. Ji išlaikė tokią padėtį ir kėlė rankas į viršų.

Žmonės jau išbandė rankų stangrinimo pratimus

Ji pridūrė: „Plačiai ištieskite rankas, atverkite krūtinę ir ištempkite rankas. „Nors tai truko tik penkias minutes, manau, kad mes tikrai maksimaliai išnaudojome savo laiką, nes mano rankos degė ir esu tikra, kad jūsų taip pat, todėl pasveikinkite save, kad esate tokie nuostabūs.“ Baigdami būtinai 30 sekundžių ištempkite rankas ir pečius.

Jos gerbėjai buvo sužavėti. Vienas iš jų pakomentavo: „Ką tik atlikau šią treniruotę, mano rankos dega. Nuostabu, ką gali padaryti penkios minutės. Ačiū.“

Kitas teigė: „Aš taip pat esu labai patenkintas, kad man pavyko atlikti šią treniruotę: Kitas: „Pastaruosius šešis mėnesius kasdien atlieku įvairius pratimus ir galiu pasakyti, kad tikrai jaučiu skirtumą savo kūne.“