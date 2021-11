Atsikratykite drėgmės namuose: štai, kokie augalai jums padės

Kai jūsų namuose atsiranda pelėsis, gali būti ne tik nemalonu jį matyti, bet jis gali kelti pavojų jūsų sveikatai. Tačiau sprendimas gali būti labai paprastas – namus papuoškite naujus kambariniais augalais.

Kambariniai augalai, sugerdami toksinus, gali padėti pagerinti oro kokybę namuose. Jie taip pat gali sumažinti drėgmės lygį ore per savo lapus, o tai galiausiai gali sumažinti pelėsių atsiradimo riziką, ypač tokiose patalpose kaip vonios kambarys ar virtuvė.

Tyrimai rodo, kad patalpose su augalais pelėsių sporų ir bakterijų gali būti nuo 40 iki 60 procentų mažiau, rašoma express.co.uk.

Tačiau ne visi augalai taip efektyviai naikina pelėsį, todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą kambarinį augalą.

Tinkamiausi augalai

Gebenė lipikė

Kalbant apie kovą su pelėsiu, gebenė įvardijama kaip vienas geriausių augalų. Geros naujienos, kad tai yra gana nebrangus lapinis augalas jūsų namams.

Gebenės ne tik pašalina ore plintantį pelėsį, bet ir kitus toksinus, tokius kaip formaldehidas ir benzenas. Jos geriausiai auga ryškioje, netiesioginėje šviesoje, o jas reikia dažnai laistyti.

Tačiau jos lapai yra nuodingi gyvūnams, todėl naminių gyvūnėlių savininkai turėtų laikyti augalą nepasiekiamoje vietoje.

Vėzdūnė

Šie gražūs augalai ne tik suteikia jūsų kambariui estetiškumo dėl nuostabių baltų žiedų, jų lapai taip pat puikiai pašalina drėgmę iš oro.

Vėzdūnėms labiausiai tinka pavėsis ir geriausiai auga gaunančios pakankamai drėgmės.

Tačiau, kaip ir gebenės vėzdūnės turėtų būti laikomos toliau nuo naminių gyvūnėlių dėl jų toksiškumo.

Palmės

Galbūt per atostogas esate įpratę matyti vėjyje siūbuojančias palmes, tad kodėl gi nesuteikus savo namams atogrąžų dvelksmo nusipirkus tokį augalą.

Palmės ne tik pagyvins jūsų kambarį, bet ir yra puikus pasirinkimas, kai reikia kontroliuoti drėgmę kambaryje. Palmės gali užkirsti kelią pelėsiui, nes per lapus sugers drėgmę. Jos mėgsta ne per drėgną ir ne per sausą dirvą ir klesti netiesioginėje saulės šviesoje.

Trijuostė sansevjera

Šiuos augalus gana lengva prižiūrėti. Jų lapai ne tik sugeria drėgmę, bet ir pats augalas gali būti laistomas kartą per dvi savaites, todėl tai puikus augalas pradedantiesiems.