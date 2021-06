Atsakė į amžiną klausimą: kokia yra ideali sekso trukmė?

Šie klausimai – ar seksas trunka pakankamai ilgai, o gal per ilgai, bei, apskritai, ar mylimės pakankamai dažnai. Nerimavimas dėl to, kaip jums iš tiesų sekasi, gali būti labai bjaurus dalykas – bet ką apie tai sako ekspertai?

Sekso ir santykių ekspertė Nadia Bokody paaiškino, kad daugelis žmonių sekso dažnumą sieja su savo saviverte. Tai galioja tiek moterims, tiek vyrams.

Ji sakė: „Mes esame išmokyti sekso kiekybę prilyginti kokybei: jei seksu neužsiimame, šiuo metu jo nesiekiame ar mūsų kas nors nesiekia seksui, tuomet reiškia, kad kažkas su mumis negerai. Spaudimas padvigubėja ilgalaikiuose santykiuose, kai tokiuose atsiduriame.“

Moterys nerimauja, kad nesimyli pakankamai

Supratusi, kad yra homoseksuali, Nadia pradėjo galvoti apie tai, kaip dažnai žmonės iš tiesų mylisi. Ji komentavo mintį, kad vyrai bijo pasirodyti liurbiais, jei visą laiką nenorės sekso. Tuo tarpu moterys nerimauja, kad nesimyli pakankamai, kad jų partneris jaustųsi patenkintas, rašo dailystar.co.uk

Nadia pridūrė: „Nors mūsų kultūroje galioja labai skirtingi sekso dažnumo standartai moterims ir vyrams, tyrimai rodo, kad abiejų lyčių atstovai laimingiausi jaučiasi su tokiu pačiu sekso kiekiu ilgalaikiuose santykiuose. Tai – maždaug kartas per savaitę, bent jau remiantis 2015 metais „Social Psychology and Personality Science“ publikuotu tyrimu. Be to, šis tyrimas parodė, kad nėra jokio realaus laimės pojūčio skirtumo, jei pora mylisi dažniau, ir jokio sąryšio tarp vienišų žmonių geros savijautos bei sekso kiekio.“

Tuo tarpu „Carnegie Mellon“ universiteto mokslininkai išsiaiškino, kad poros jaučiasi mažiau laimingos tuomet, kai mylisi kitokiu nei įprasta dažnumu.

Aukso viduriukas yra 13 minučių

Nadia sako: „Seksas yra labai individualus potyris – jo negalima išskirstyti į keletą parametrų ir taip išmatuoti jo vertę. Mano viena išmintinga draugė neseniai man priminė, kad ne taip svarbu, kaip dažnai mylitės – daug svarbiau yra tai, kad mylitės su žmogumi, su kuriuo sutampa jūsų požiūriai į tai, kas yra puikus seksas.“

O kaip dėl to, kiek laiko turi trukti seksas? Pasirodo, per savo gyvenimą priešlaikinę ejakuliaciją patiria 30% vyrų, o tai reiškia, kad šis reiškinys yra labai dažnas.

Bet kokia yra ideali sekso trukmė? Moksliniai tyrimai rodo, kad aukso viduriukas yra 13 minučių. Mažiau nei dvi minutes trunkantis seksas laikomas per trumpu, o daugiau nei 15 ar 30 minučių trunkantis – per ilgu.

Be to, net 80% moterų nepatiria orgazmo vien tik iš sueities. Kad pasiektų malonumo viršūnę, moterims reikia „ištiesti pagalbos ranką“. Taip pat nepamirškite, kad viso sekso laiko neturi užimti sueitis – įmaišykite daugiau preliudijos, kad abi pusės liktų patenkintos.