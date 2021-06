Mergina rėžė be pasigailėjimo: vyrai turėtų mokėti už moteris

„Pasimatymų eksperte“ save vadinanti amerikietė pasidalino vienu svarbiu daug ką pasakančiu ženklu, į kurį moterys per pasimatymus turėtų atkreipti dėmesį. Moteris, vardu Nelly, sako, kad vyrai per pirmą pasimatymą turėtų sumokėti už abu dėl keleto priežasčių, rašoma dailystar.co.uk.

„Mokėti perpus – toks elgesys yra pigus“

„Jei jūs pakviečiate merginą susitikti, o tada norite mokėti perpus – toks elgesys yra pigus“, – Tiktoko vaizdo įraše aiškina ji. – „Esate blogai išauklėti, nedžentelmeniški arba gal pasimatymas su šia mergina tiesiog viršija jūsų biudžetą.“

Ji sako, kad jei vyras pasimatymo metu bando pasipuikuoti, užsakydamas ką nors, ko iš tiesų negali sau leisti, tai atrodo labai nekaip.

Nelly siūlo daryti taip: „Užuot bandę pasipuikuoti per vakarienę, geriau pakvieskite ją į pikniką parke. Be to, net ir pačios progresyviausios merginos, kurios tikina, kad nori susimokėti už save ir kad tikrai tam neprieštarauja...

Jos iš tiesų prieštarauja. Ne todėl, kad neturi iš ko susimokėti, bet todėl, kad tai parodo jūsų charakterį, nes jei merginai per pirmus pasimatymus teko mokėti, norisi jai pasakyti – mieloji, ieškok toliau.“

Patarimai sukėlė tikrus debatus

Šios „pasimatymų ekspertės“ patarimai sukėlė tikrus debatus ir surinko 83 000 peržiūrų. Kai kurie su ja sutiko ir sakė, kad pinigai čia – niekuo dėti.

Viena žiūrovė sakė: „Aš galiu susimokėti, bet jei per pirmą pasimatymą moku aš, antro nebus, galime tik likti draugais.“

Kita pridėjo: „Tai visai nesusiję su pinigais ar kito žmogaus laiko pirkimu. Tai tiesiog tradicija ir mandagumas, taip pat kaip durų atidarymas moteriai.“

REKLAMA

Bet kiti žmonės sakė, kad tokia samprata šiuolaikiniame pasimatymų pasaulyje jau yra pasenusi.

Viena jų rašė: „Aš mieliau susimoku už save, kad nebūtų jokių „lūkesčių“. Gal man nesiseka, bet jei moka už mane, kiekvieną kartą taip nutinka.“

„Ką? Dabar 2021 metai. Už pasimatymą turi mokėti tas žmogus, kuris pakvietė susitikti.“ – sakė dar vienas.