Stilistė Greta Žvinklytė papasakojo, kokios stiliaus detalės vyrauja šį sezoną, į į ką verta atkreipti dėmesį atnaujinant garderobą ir kokios aprangos detalės gali vizualiai sendinti moteris.
Kokios tendencijos vyrauja šį sezoną?
Mados tendencijos keičiasi kiekvieną sezoną, tačiau tai nereiškia, kad vyresnės moterys turėtų jų vengti. Anot stilistės Gretos Žvinklytės, svarbiausia atsirinkti tai, kas tinka individualiam stiliui, ir nebijoti išbandyti naujų derinių.
„Tarp ryškiausių tendencijų – netikėti spalvų deriniai: levandinė su raudona, rausva su išblukusia ruda, Tiffany mėlyna su smaragdine žalia.
Taip pat madingi ryškūs, dėmesį traukiantys papuošalai kasdieniuose deriniuose, išraiškingi sijonai, universali chaki spalva, derinama su švelnia pudrine rožine, mėlyna ar sviestine geltona, bei „business meets athletic“ derinys, kai švarkas dėvimas su sportbačiais ar loaferiais“, – sako stilistė.
Kas sendina moteris?
Pasak G. Žvinklytės, dažnai svarbiau ne tai, kokį drabužį moteris renkasi, o kaip jis pasiūtas ir su kuo derinamas.
„Dažniausiai sendina ne konkretus drabužis, o pasenęs jo kirpimas ir derinimas“, – teigia stilistė.
Pirmiausia stilistė pataria atkreipti dėmesį į drabužių siluetus ir jų ilgius, nes net nedideli pakeitimai gali pastebimai atnaujinti įvaizdį.
Taip pat verta rinktis modernesnius batus, rankinę ir aksesuarus bei drąsiai įsileisti vieną kitą tendenciją, jei ji iš tikrųjų tinka.
„Kartais užtenka pakeisti vos kelias detales, kad įvaizdis taptų gaivesnis, bet išliktų elegantiškas ir savas“, – pasakoja G. Žvinklytė.
Moterį taip pat gali sendinti drabužių spalvos, audiniai ir raštai. Anot stilistės, būtent šios detalės gali stipriai pakeisti bendrą įvaizdį ir suteikti jam šiuolaikiškumo arba, priešingai, vizualiai pridėti metų.
„Matines, sunkias tekstūras ir per didelius, netvarkingus raštus geriau keisti į minkštesnes, švelniai blizgančias medžiagas ir tvarkingesnius, šiuolaikiškesnius raštus, pavyzdžiui, taškuotą.
Spalvų atžvilgiu drąsiai eksperimentuokite – netikėti, bet gerai apgalvoti deriniai atrodo šviežiai ir šiuolaikiškai, o ne pasenusiai“, – aiškina stilistė.
Dažnai minima, kad viena iš spalvų, kuri sendina – juoda. Stilistė pabrėžia, kad tai iš dalies tiesa, tačiau problema ne pati juoda spalva, o jos sukuriamas ryškus kontrastas su veidu, kuris gali išryškinti raukšleles, paakius ar odos nelygumus.
„Kad juoda atrodytų gaiviau prie veido, rekomenduoju rinktis atviresnę iškirptę, prie veido pridėti šviesius auskarus, perlus ar aukso papuošalus, rinktis minkštą, švelniai blizgančią tekstūrą vietoj matinės juodos, o šalia veido – kitą, tinkančią spalvą (šalikėlį, švarkelį ar lūpdažį).
Jei juoda atrodo per griežta, ją drąsiai galima pakeisti grafito, tamsiai mėlyna, šokoladine ar bordo spalva“, – pasakoja G. Žvinklytė.
Ką dėvėti vyresnėms moterims?
Stilistė pabrėžia, kad norint atnaujinti savo garderobą nebūtina kardinaliai keisti įprasto stiliaus ar vaikytis visų mados tendencijų – kur kas svarbiau atkreipti dėmesį į drabužių siluetus, jų ilgius, avalynę bei aksesuarus ir atsirinkti tai, kas iš tiesų tinka konkrečiam žmogui.
„Mano patarimas – nesistenkite rengtis „jauniau“, stenkitės rengtis šiuolaikiškiau. Įsileiskite tas tendencijas, kurios iš tikrųjų jums tinka – nebūtina ir tikrai nereikia sekti visų vienu metu“, – sako stilistė.
Kalbėdama apie tai, ką reikėtų turėti spintoje vyresnėms moterims, stilistė išskiria kelis universalius drabužius. Anot jos, šie rūbai leidžia lengviau kurti tarpusavyje derančius ir šiuolaikiškus įvaizdžius, neatsižvelgiant vien į trumpalaikes mados tendencijas.
„Rekomenduoju modernų, gražiai tailored švarką, tiesaus arba laisvo kirpimo džinsus, vidutinio ar aukštesnio liemens, be ryškių plėšymų ir detalių, kokybiškus marškinius (idealiu atveju – individualiai pasiūtus) baltos ar žydros spalvos, kuriuos galima derinti ir klasikiniame, ir laisvesniame kasdieniame įvaizdyje, šiuolaikiškus batus – minimalistinius sportbačius, loaferius ar smailianosius batelius, priklausomai nuo progos“, – pataria G. Žvinklytė.
Dažniausios stiliaus klaidos
Nors noras atnaujinti garderobą gali atrodyti paprastas, stilistė pastebi, kad moterys dažnai susiduria su keliomis pasikartojančiomis stiliaus klaidomis.
Anot jos, kai kurios jų susijusios ne tik su pasirinktais drabužiais, bet ir su požiūriu į savo stilių bei amžių. Anot stilistės, viena iš klaidų – pasenę siluetai ir ilgiai.
„Drabužiai laikomi spintoje ir dėvimi tokie, kokie yra, vietoj to, kad būtų atnaujinti pas siuvėją“, – sako stilistė.
Taip pat moterys neretai nenori keisti savo įprasto stiliaus ir dėvi tuos pačius drabužius metai iš metų. Laikui bėgant keičiasi ne tik tendencijos, bet ir pati moteris, todėl nereikėtų savęs varžyti ir bijoti atsinaujinti savo stiliaus.
„Įstrigimas „senoje“ savo versijoje – laikomasi stiliaus, kuris atspindėjo praeitį, o ne dabartinius poreikius, gyvenimo būdą ar tapatybę, nors visiškai natūralu ir sveika, kad stilius keičiasi kartu su mumis“, – pasakoja G. Žvinklytė.
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