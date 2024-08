Atraskite Taliną: pramogų įvairovė nustebins net visko mačiusius

REKLAMA

Kohtuotsa apžvalgos aikštelė

Kohtuotsa apžvalgos aikštelė yra viena populiariausių Talino lankytinų vietų, iš kurios atsiveria žadą atimanti senamiesčio panorama. Apsilankę šioje vietoje turėsite progą pasigrožėti raudonais senamiesčio čerpių stogais, kurie ypač gražiai atrodo žiemos metu, iškritus pirmajam sniegui.

Ši apžvalgos aikštelė yra nemokama. Čia lankytojų laukia keli suoliukai, ant kurių galima prisėsti ir nevaržomai pasigrožėti vaizdu, įsiamžinti nuotraukose ar išgerti kavos.

Aleksandro Nevskio katedra

Ant Toompea kalvos stūksanti ir beveik iš visų senamiesčio vietų matoma Aleksandro Nevskio katedra yra viena puošniausių bažnyčių visame Taline. Ši įspūdinga kupolo formos katedra priklauso stačiatikiams ir yra pastatyti dar 1900 metais.

Šiandien katedra yra nuostabus architektūros paminklas, kuris atima žadą daugeliui turistų. Katedra dirba kasdien nuo 8 iki 19 val., o įėjimas į ją yra nemokamas. Vis dėlto, atkreipkite dėmesį, kad katedroje griežtai draudžiama fotografuoti.

Rotušės aikštė

Talino senamiesčio širdyje, pačiame miesto centre rasite Rotušės aikštę. Čia gausu įvairių restoranų, barų, suvenyrų parduotuvių, valiutos keityklų ir muziejų. Vykstant didesniems renginiams ar minint šventines dienas aikštėje įsikuria mugė ir amatų dirbtuvės, kur galima paragauti autentiškų estiškų patiekalų ir įsigyti suvenyrų.

Toompea pilis

Toompea pilis buvo pastatyta 18 amžiuje ant rytinės prieš tai stovėjusios tvirtovės sparno. Pilis pasižymi išskirtiniu vėlyvojo baroko stiliumi, be to, ją galima apžiūrėti nemokamai. Be nemokamo įėjimo čia taip pat rengiamos nemokamos ekskursijos su gidais.

Šiuo metu pilyje įsikūręs Riigikogu (Estijos parlamentas), o parlamento posėdžius galima stebėti viduje esančioje galerijoje.

