Atrado tobulą naminį pomidorų padažą: receptą išbandykite iš karto

Botanikos požiūriu, pomidorai yra uogos, tačiau visame pasaulyje juos priimta laikyti daržovėmis. Pasirodo, dėl to kalti amerikiečiai – dar 1893 m. JAV Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad pagal muitų įstatymą pomidorai turi būti laikomi daržovėmis, tad teisiškai jie jomis ir liko iki mūsų dienų.
„Ne taip svarbu, ar pomidorai yra uogos, ar daržovės. Svarbiausia, ką su jais galime padaryti. Lietuviai pomidorus tikrai mėgsta ir jų perka daug, tačiau vis dar yra nemažai galvojančių, kad pomidorai tinka tik salotoms.
Iš tiesų jie yra nuostabus įvairių padažų, sriubų, troškinių ir karštųjų patiekalų pagrindas, tad kviečiu šį rudenį drąsiai eksperimentuoti virtuvėje“, – sako „Iki“ prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Troškinti ar kepti pomidorai – naudingesni nei švieži
Pomidorai – tikras vitaminų ir mineralų lobis. Juose gausu imuninę sistemą gerinančio vitamino C, širdies veiklą palaikančio kalio, taip pat – kaulus stiprinančio vitamino K, rašoma pranešime spaudai.
Tačiau pati vertingiausia pomidorų medžiaga – likopenas. Šis galingas antioksidantas ne tik suteikia pomidorams ryškią raudoną spalvą, bet ir mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, skatina odos sveikatą ir palaiko nervų sistemą.
Įdomu, kad termiškai apdorotuose pomidoruose likopeno kiekis tik didėja ir jis tampa lengviau įsisavinamas. Todėl minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė pasakoja, kad troškinti ar kepti pomidorai gali būti dar naudingesni nei švieži.
„Tai dar vienas įrodymas, kad pomidorai nusipelno didesnės pagarbos nei būti laikomi vien salotų ingredientu. Pomidorai Pietų Amerikoje buvo sukultūrinti prieš 2500 metų, tad sunku net įsivaizduoti, kiek įvairiausių patiekalų su jais per šį laiką buvo sukurta.
Ši daržovė bet kokiame amplua gali tapti tikra virtuvės žvaigžde – nuo greitos vakarienės ir rudenį sušildančio sotaus troškinio iki gurmaniškų užkandžių ir aukštosios virtuvės patiekalų. Ir visa tai už ypač nedidelę kainą“, – pažymi J. Tamoševičienė.
Norintiems pasmaguriauti šviežiu pomidorų derliumi, ji sufleruoja net tris lengvai paruošiamus receptus – sriubos, salotų ir pagardo, galimo naudoti prie daugelio patiekalų.
Aromatingiausias naminis pomidorų padažas
Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 15 min. Reikės: 1 kg prinokusių, sultingų pomidorų (puikiai tinka didesni, minkštesni), 2-3 skiltelių česnako, 1 nedidelio svogūno, 2 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus, saujos šviežio baziliko arba arbatinio šaukštelio džiovintų raudonėlių, žiupsnelio cukraus (mažiau, jei pomidorai labai saldūs), druskos ir pipirų pagal skonį.
Gaminame:
1. Svogūną smulkiai supjaustykite, česnaką sutraiškykite. Didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų. Kepkite svogūną, kol suminkštės (apie 3-5 min.), tada įdėkite česnaką ir kepkite dar minutę.
2. Pomidorus supjaustykite gabalėliais (nereikia nulupti odelių ar pašalinti sėklų) ir sudėkite į keptuvę. Užberkite raudonėlio, druskos, pipirų ir žiupsnelį cukraus.
3. Troškinkite ant nedidelės ugnies apie 10-15 minučių, kol pomidorai visiškai išsileis. Masę sutrinkite trintuvu iki vientisos konsistencijos. Paragaukite ir, jei reikia, dar įdėkite druskos ar prieskonių.
4. Patiekite su makaronais, pica ar mėsos kukuliais. Padažą taip pat galima supilstyti į stiklainius ir laikyti šaldytuve apie savaitę.
Rudens komfortas – kreminė pomidorų ir sūrio sriuba
Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 25 min. Reikės: 1 kg pomidorų, 1 svogūno, 2 skiltelių česnako, 500 ml daržovių sultinio, 100 ml grietinėlės arba kokosų pieno, 50 g kietojo sūrio (pavyzdžiui, parmezano), 2 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus, druskos ir pipirų pagal skonį.
Gaminame:
1. Dideliame puode įkaitinkite alyvuogių aliejų. Sudėkite smulkintą svogūną ir kepkite, kol suminkštės. Įdėkite susmulkintą česnaką ir kepkite dar 1 minutę.
2. Pomidorus nuplikykite karštu vandeniu, nulupkite odeles ir stambiai supjaustykite. Sudėkite į puodą.
3. Įpilkite sultinį, pagardinkite druska, pipirais ir žiupsneliu cukraus (jei pomidorai labai rūgštūs). Užvirinkite, tada sumažinkite ugnį ir virkite 15-20 minučių, kol pomidorai visiškai suminkštės.
4. Nukelkite puodą nuo ugnies. Sutrinkite sriubą trintuvu iki vientisos, kreminės konsistencijos. Supilkite grietinėlę arba kokosų pieną ir įmaišykite tarkuotą sūrį. Dar šiek tiek pakaitinkite, bet neužvirkite.
5. Patiekite sriubą karštą, papuoštą žolelėmis.
Tradicinės italų salotos „Pancanella“: kai paprastumas triumfuoja
Porcijos: 4. Gaminimo laikas: 15-30 min. Reikės: 0,5 kg šviežių pomidorų, 200 g duonos (geriau vakarykštės, šiek tiek apdžiuvusios), 1 raudonojo svogūno, 1 agurko (nebūtina, bet tinka), saujelės šviežio baziliko. Padažui: 4 šaukštų alyvuogių aliejaus, 2 šaukštų raudonojo vyno acto, druskos ir pipirų.
Gaminame:
1. Duoną supjaustykite kubeliais, apšlakstykite 2 šaukštais alyvuogių aliejaus ir trumpai pakepinkite keptuvėje arba orkaitėje, kol lengvai apskrus.
2. Dideliame dubenyje sumaišykite supjaustytus pomidorus, raudonąjį svogūną ir agurką (jei naudojate).
3. Paruoškite padažą: dubenėlyje sumaišykite likusius 2 šaukštus alyvuogių aliejaus, raudonojo vyno actą, druską ir pipirus.
4. Į daržoves sudėkite apskrudintus duonos kubelius, užpilkite padažu ir viską gerai išmaišykite.
5. Leiskite salotoms pastovėti 15-30 min, kad duona sugertų pomidorų sultis ir padažą. Prieš patiekdami pabarstykite šviežio baziliko lapeliais.
