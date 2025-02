Atrado skaniausią bulvinių blynų receptą: apsilaižysite pirštelius

Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė teigia, jog išradingai gaminant patiekalus su bulvėmis, galima ženkliai sutaupyti, rašoma pranešime spaudai.

Kaip išsirinkti kokybiškas bulves?

Renkantis bulves svarbu atkreipti dėmesį į jų išvaizdą. Minėto prekybos tinklo ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė E. Krasauskienė atkreipia dėmesį, jog kokybiškos bulvės turėtų būti tvirtos, be minkštų ar pažaliavusių vietų, įtrūkimų ar puvimo požymių.

„Jei bulvės turi daug daigų arba raukšlėtą odelę, tai rodo, kad jos jau pasenusios ir gali būti ne tokios skanios bei maistingos. Taip pat verta vengti bulvių su tamsiomis dėmėmis ar kitokiais pažeidimais, nes jos gali būti pradėjusios gesti.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, norint užtikrinti, kad bulvės išliktų šviežios kuo ilgiau, verta atsižvelgti į jų laikymo sąlygas. Geriausia jas laikyti vėsioje, tamsioje vietoje, kur temperatūra siekia apie 4–10 °C – taip jos nesudygs per greitai ir nepraras savo skonio bei tekstūros“, – teigia prekybos tinklo ekspertė.

REKLAMA

Anot jos, bulvių nereikėtų laikyti šaldytuve, nes žemoje temperatūroje esantis krakmolas virsta cukrumi, suteikdamas joms nemalonų skonį. Taip pat rekomenduojama jas laikyti atskirai nuo svogūnų, nes šios daržovės, laikomos kartu, greičiau genda.

Vienos pigiausių daržovių

Gaminimas iš bulvių ne tik paprastas ir pigus, bet ir suteikia begalę galimybių eksperimentuoti virtuvėje – nuo tradicinių lietuviškų patiekalų iki modernių, netikėtų skonių derinių.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak E. Krasauskienės, gardžiais patiekalais galima mėgautis visai nebrangiai: įtraukus bulves į kasdienį racioną ir kūrybiškai jas naudojant vietoje mėsos ar kitų brangesnių ingredientų, galima ženkliai sutaupyti.

„Populiariausios išlieka lietuviškos nefasuotos bulvės, kurių galima įsigyti visus metus. Gegužę sulaukiame ankstyvųjų bulvių derliaus, o rugpjūčio pabaigoje – vėlyvųjų. Pirkėjai vis dažniau renkasi bulves pagal jų krakmolo kiekį: daugiau krakmolo turinčios tinka tradiciniams lietuviškiems patiekalams, o mažiau krakmolingos – salotoms“, – pasakoja ekspertė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovės, įvairiais metų laikais pirkėjai noriai renkasi bulves, kurios puikiai tinka kepimui orkaitėje ar ant grilio.

„Salotoms ar kitiems patiekalams geriausia rinktis tvirtos struktūros bulves, kurios verdant nesubyra. Rekomenduojama salotoms skirtas bulves virti su lupenomis, kad jos išlaikytų savo tekstūrą ir skonį“, – pataria E. Krasauskienė.

REKLAMA

Traškių bulvinių blynų receptas

Patiekalui reikės:

1 kg bulvių;

1 vidutinio dydžio svogūno (nebūtina, bet suteikia skonio);

1 kiaušinio;

2 v. š. miltų (arba krakmolo, jei norite traškesnių blynų);

1 a. š. druskos;

1/2 a. š. maltų juodųjų pipirų;

Aliejaus kepimui (geriausia – saulėgrąžų arba rapsų).

Gaminimo eiga:

Nulupkite bulves ir smulkiai sutarkuokite (galite naudoti smulkią arba vidutinę tarka – priklausomai nuo norimos tekstūros).

REKLAMA

Jei tarkuotos bulvės išskiria daug skysčio, palikite jas kelias minutes pastovėti, tada nusunkite skystį, bet palikite dugne nusėdusį krakmolą – jis padės blynams būti tvirtesniems.

Į tarkuotas bulves įmuškite kiaušinį, suberkite miltus, druską, pipirus ir gerai išmaišykite.

Į keptuvę įpilkite aliejaus ir palaukite, kol jis gerai įkais. Šaukštu dėkite blynų tešlą į keptuvę, šiek tiek suplokite ir kepkite ant vidutinės ugnies po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol gražiai apskrus.

Iškeptus blynus dėkite ant popierinio rankšluosčio, kad sugertų riebalų perteklių.

Patiekite su norimais pagardais. Bulviniai blynai puikiai dera su grietine, varške, obuoliene ar net lašiša ir krapais. Skanaus!