Artėjant Valentino dienai: floristas patarė, kaip rožes išlaikyti ilgiau

Mitais apipinta gėlė ir jos veislių įvairovė

Floristas Antanas Mažonas pažymi, kad rožė – itin įspūdingas ir senovę menantis augalas. Graikų mitologija pasakoja, jog gėlių deivė Chloridė, vaikščiodama miške, aptiko bejėgę nimfą. Liūdėdama dėl per anksti nutrūkusio nimfos gyvenimo, Chloridė ją pavertė neapsakomo grožio gėle, o meilės deivė Afroditė pavadino ją „rože“.

„Nuo gilios senovės praėjo daug laiko, tačiau rožės vis dar išlieka vienos populiariausių ir gražiausių gėlių. Šiuo metu yra daugybė skirtingų rožių veislių, įskaitant modernias rūšis su įvairiomis spalvomis, formomis ir kvapais. Tai gali būti pilnavidurės rožės, kurios turi daugiau žiedlapių, arba veislės su kitokiu žiedų formos ar spalvų deriniu, pavyzdžiui, net atrodančios kaip kopūsto galva“, – vardija A. Mažonas.

Gyvybingos rožės požymiai yra keli

Gėlių žinovas teigia, kad sveikos rožės turi tvirtus ir storus stiebus, vientisą spalvą, atitinkančią rūšies ypatumus, ir gyvybingą, nesuglebusį žiedą, o jų lapai turėtų būti sodriai žali ir tvarkingi.

„Jei rožėse matote pažeidimo požymių ar nurinktus žiedlapius, tai gali būti ženklas, kad jos ne pačios geriausios kokybės. Taip pat trukmė, kiek gėlės išsilaiko, priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant jų rūšį, priežiūrą ir aplinkos sąlygas. Tačiau kai kurios rūšys, pavyzdžiui, sukultūrintos, specialiai šiltnamiuose auginamos rožės, dažnai laikosi ilgiau nei kitos. Tvirti žiedai ir stiebai gali padėti puokštei išlikti gražiai ilgiau“, – žiniomis dalijasi A. Mažonas.

Puokštės rinkimasis ir priežiūra

Floristo teigimu, raudonos rožės gerai dera su kitomis gėlėmis, kurios pabrėžia jų grožį, pavyzdžiui, rausvų, gelsvų ar kreminių atspalvių gėlės, tokios kaip lelijos ar alstromerijos, gali sukurti elegantišką kontrastą.

„Taip pat galite pridėti žalios spalvos gėlių ar žalumos, pavyzdžiui, eukalipto lapų, kad puokštė taptų dar labiau išskirtinė. O norint, kad rožių puokštė ilgiau išsilaikytų, svarbu rinktis gėles su tvirtais žiedais, kurie turi būti nepažeisti, nesulamdyti. Taip pat reikėtų įsitikinti, kad nėra pašalinti išoriniai žiedlapiai, kurie išlaiko žiedo tvirtumą. Patikrinkite stiebus – jie turi būti kieti ir neturėti juodų dėmių arba pelėsio. Prieš sumerkdami gėles į vazą, pažalinkite apačioje esančius lapus, kad vandenyje nesidaugintų bakterijos“, – rekomenduoja A. Mažonas ir priduria, kad norint išlaikyti rožes kuo ilgiau, vanduo vazoje turėtų būti švarus ir kambario temperatūros bei kiekvieną dieną (ar bent kas antrą) reikėtų šiek tiek patrumpinti rožių stiebus ir pakeisti vazos vandenį.

Valentino dienos gėlės kiekvieno skoniui

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad gėlės – tai klasikinė Valentino dienos dovana. Jų būna įvairių rūšių, spalvų ir kainų: galima rinktis tiek iš monopuokščių, tiek ir iš įvairiaspalvių kompozicijų.

„Platus gėlių asortimentas leidžia pritaikyti tokią dovaną pagal mylimo žmogaus skonį. Pavyzdžiui, šiais metais Valentino dienos proga turėsime penkių skirtingų spalvų rožių, taip pat prekiausime ir įvairiaspalvėmis, pastelinių spalvų rožių puokštėmis. Be to, matyti tendencija, kad Baltijos šalyse, be rožių, yra populiarios tulpės: bus galima rinktis iš geltonų, rožinių, oranžinių bei daugelio kitų spalvų, o vasario 14–ąją jos bus 30 proc. pigesnės. Dar, vertinantiems gėlių ilgaamžiškumą, rekomenduoju atkreipti dėmesį ir į vazonines rožes bei orchidėjas, kurios neabejotinai puoš namus ir džiugins akį dar ilgą laiką“, – pasakoja O. Suchočeva.

Ekspertė taip pat primena, jog pigiau įsigyti gėlių ir kitų dovanų Valentino dienos proga padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos.