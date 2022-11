Artėjančių švenčių proga pasirūpinkite senelių imunitetu: štai, ką geriausia dovanoti

REKLAMA

Paskatinkite judėti

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik stiprina širdį, kraujagysles ir kaulus, bet ir gerina nuotaiką bei stimuliuoja imuninę sistemą. Deja, su amžiumi judėti tampa vis sunkiau, o sumažėjus aktyvumui ima kamuoti vis daugiau ligų ir senjoras to net nepastebėdamas pakliūva į užburtą blogos savijautos ratą.

Jei norite, kad jūsų seneliai jaustųsi gerai, paskatinkite juos judėti – padovanokite sportui reikalingų atributų, pavyzdžiui, svarelių, gumų, jogos kamuolį, lanką ar šiaurietiško ėjimo lazdas. Naudojantis papildomomis priemonėmis senjorams bus ne tik įdomiau sportuoti, tačiau jie galės atlikti ir daugiau įvairių pratimų.

REKLAMA

REKLAMA

Pastaruoju metu vyresnio amžiaus žmonių tarpe itin populiarėja šiaurietiško ėjimo lazdos ir ne be reikalo. Šiaurietiško ėjimo lazdos yra nebrangus, daugeliui prieinamas pirkinys, be to, norint jomis naudotis nereikalingi jokie specialūs įgūdžiai, taip pat praleidžiama daugiau laiko gryname ore.

Aprūpinkite žuvų taukais

Nors prekybos centrų lentynos lūžta nuo gausybės skirtingų maisto produktų, vis dėlto, šiuolaikinių žmonių organizmuose nuolat trūksta būtiniausių medžiagų, viena tokių, omega riebalų rūgštys.

Specialistų teigimu, omega-3 riebalų rūgštys yra itin universalios ir gali praversti ir mažiems, ir dideliems. Manoma, kad omega-3 riebiosios rūgštys padeda organizmui kovoti su ligomis, mažina kraujagyslių, sąnarių ir kitų kūno dalių uždegimus, padeda išlaikyti tinkamą širdies darbą ir mažina nesveikųjų riebalų kiekį kraujotakoje. Kadangi žmogaus organizmas pats pagaminti omega-3 negali, reikiamą jų kiekį būtina pasisavinti iš maisto ar papildų.

REKLAMA

REKLAMA

Dovanokite poilsį

Garbaus amžiaus sulaukę žmonės skundžiasi nuovargiu. Žinoma, retas pensininkas gali sau leisti pasilepinti atpalaiduojančiais masažais, SPA procedūromis ar sanatorijų teikiamomis paslaugomis.

Pradžiuginkite savo tėvus ar senelius ir nusivežkite į ramybe alsuojantį SPA, kuriame senjoras galės ne tik pailsėti, be ir prasiblaškys nuo rutinos, susipažins su naujais žmonėmis bei išbandys inovatyvias paslaugas.