Artėja priešpilnis: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus

Visa priešpilnio savaitė bus itin gera, o tai nulems ne tik Mėnulio fazė, bet ir Saulės padėtis.

„Visi, kurie bus Lietuvoje, geriau jausis, nuotaika bus žymiai geresnė, žmonės bus aktyvesni, kurs sėkmingus planus“, – sako astrologė.

Seksis ir meilėje, ir darbe

Itin geras metas laukia tų, kurie kamuojasi su rimtomis sveikatos problemomis – net jei jau ir pavargote kovoti su ligomis, šis metas gali atverti kelią į sveikatą.

„Saulės padėtis duoda, kad žmonės, kurie sunkiau serga, pasijunta geriau ir pamato pasveikimo perspektyvas.

Šitą savaitę iki pat pilnaties vidurio, maždaug 10 dienų, žmonėms, kurie nori pasveikti, gydytis ir tikrai rezultatai bus labai geri“, – gerą žinią siunčia V. Budraitytė.

REKLAMA

Palanki fazė ir ieškantiems meilės. Per šį priešpilnį užmegzti romantiški santykiai bus harmoningi ir laimingi:

„Tai labai geras dalykas, ypatingai jaunimui, kurie nori susirasti sau porą, tikrai galėtų pasistengti, per priešpilnio savaitę kažką susirasti ir harmonizuoti santykius.“

Seksis ne tik meilėje, bet ir darbuose. Jei kyla kokių svarbių klausimų ar reikia priimti atsakingus sprendimus, dabar tam tinkamas metas.

„Šią savaitę reikėtų spręsti visus svarbius reikalus, kurie rūpi darbe. Labai palanku įjungti kažkokias aukštas šiuolaikines technologijas, nes jos duos naudą“, – pataria astrologė.

Emocijos gali imti viršų

Be abejo, pilnu tempu įsibėgėjęs pavasaris vis dažniau pritraukia į sodus ir daržus, tad labai geras metas viską sėti ir sodinti. Be to, gegužės 8-ąją, per Stasines, įprastai sodinami svogūnai. Šiemet ši diena sutampa ir su priešpilniu, tad jei pasodinsite laiku, derlius džiugins.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, kad ir kokia gera savaitė nusimato, kartais ne pačios maloniausios emocijos gali imti viršų:

„Šiek tiek per aktyvumą gali kilti daugiau agresijos, nervingumo. Gali kilti žmonių nepasitenkinimas, nors viskas turėtų minkštai praeiti, bet agresijos bus.

Ji yra kylanti ir mėnesio vidurys rodo, kad bus labai sujudinti neigiami žmonių jausmai, sukeltas pasipiktinimas.“

Šie jausmai labai susiję su Saule ir Mėnuliu, o Mėnulis, sako V. Budraitytė, atspindi mūsų jausmus, tad šią savaitę gali lydėti nerimas ar baimė.

Įspėja 2 ženklus

Priešpilnio savaitė keliems Zodiako ženklams bus itin palanki ir sėkminga. Štai, Jaučiai pagaliau vaduojasi iš nelengvo meto.

„Nebloga savaitė yra Jaučiams, viskas kiek minkštėja, taip pat ir Vėžiams minkštėja, nes Vėžiai turėjo nemažai įtampos. Ir Ožiaragiams labai nebloga savaitė nusimato“, – sako astrologė.

Vis dėlto, ne visiems ši savaitė bus tokia sėkminga kaip Jaučiams, Vėžiams ar Ožiaragiams. Dvyniai ateinančią savaitę turėtų elgtis labai atidžiai ir valdyti emocijas, tas pats galioja ir Vandeniams.

„Saugotis labiau turėtų šią savaitę Dvyniai, jie neturėtų paleisti savo jautrumo, nervingumo, nes gali prisidaryti problemų. Dvyniai turi labai žiūrėti, su kuo kalba, kaip kalba, kam kalba ir kada kalba. Ir Vandeniams taip pat, jų padėtis labai panaši“, – įspėja astrologė, būrėja V. Budraitytė.