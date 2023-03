Artėja pilnatis: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus saugotis

Astrologė pažymi, kad kovo 5 diena bus gana sudėtinga dėl dangaus kūno išsidėstymų, mat Marsas sudaro kvadratą su Saule.

„Ši diena Lietuvai bus sudėtinga, todėl reikia būti atsargiems visais atvejais. Nors pilnatis dar nebus oficialiai prasidėjusi, bet jausime jos poveikį“, – pridūrė ji.

Tądien niekuo nesipiktinkite, būkite ramūs ir verčiau nieko nešvęskite, nes tai, anot V. Budraitytės, bus kritinis periodas, kurį reikia praleisti ramiai, be išsišokimų.

Įspėjimas 2 ženklams

Prasidėjus pilnačiai, ši neparodys savo aštrių dantų ir praeis ganėtinai ramiai, be didesnių netikėtumų:

„Nuo kovo 8 d. tikrai nebus bėdų, darykite, ką norite, būkite laimingi, nes pilnatis bus pakankamai normali.“

Be to, nuo kovo 8 dienos pastebėsite, kad suaktyvės protas, būsite judresni. Tačiau jautresni žmonės, kaip ir per kiekvieną pilnatį, turėtų pasisaugoti.

Pilnaties laikotarpiu ypatingai atsargūs turėtų būti Žuvų ir Skorpiono Zodiako ženklų atstovai – jiems metas nebus pats palankiausias ir sėkmingiausias.

O štai Mergelės atsigaus ir jas lydės sėkmė, kaip ir Jaučius, kuriems pilnaties savaitė bus nebloga.