Artėja jaunatis: Budraitytė įspėja 1 Zodiako ženklą

Anot astrologės Vaivos Budraitytės, artėjanti jaunaties savaitė bus palanki visiems sveikatinimosi ir gražinimosi darbams.

„Be to, palanku bus ir tiems, kurie nori praturtėti, uždirbti pinigų. Lygiai taip pat seksis ir su visomis meilės situacijomis: piršlybomis, vedybomis ir t. t.

Taip yra todėl, kad Veneros padėtis Lietuvos horoskope bus kone didžiąją prasme palanki visiems lietuviams“, – sako Vaiva.

Įspėja Avinus

Netrūks ne tik energijos, tačiau ir puikių emocijų. Pasak astrologės, jaunaties metas bus sėkmingas daugumai Zodiako ženklų, tačiau atsargesni turėtų būti Avinai.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, V. Budraitytė teigia, kad per jaunatį patartina leisti laiką gamtoje, pasirinkti vaistažolių.

„Būtinai pasirinkite beržų lapų ir neprasiskleidusių pušų pumpurų, jeigu jų tik yra, galėsite pagydyti visas ligeles“, – rekomenduoja ji.