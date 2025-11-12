 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Aptars padėtį Santaros klinikose: kas paskatino išeiti šešis neurochirurgus?

2025-11-12 06:31 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 06:31

Vveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai trečiadienį lankysis Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose ir aiškinsis situaciją dėl šešių darbą palikusių neurochirurgų.

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. ELTA / Dainius Labutis

Vveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai trečiadienį lankysis Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose ir aiškinsis situaciją dėl šešių darbą palikusių neurochirurgų.

1

Dėl situacijos gydymo įstaigoje Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra pradėjusi vidinį tyrimą. Speciali komisija aiškinasi, ką reiškia darbuotojų pareiškimai apie toksišką aplinką klinikų Neurochirurgijos centre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Jakubauskienė viliasi, kad daugiau aiškumo įneš ir šiuo metu atliekamo audito rezultatai.

„Bandome identifikuoti, kurie pagrindiniai rizikos veiksniai ir kokios aplinkybės paskatino susiklostyti situaciją, kad vieno centro šeši gydytojai išėjo iš darbo“, – susitikimo išvakarėse sakė M. Jakubauskienė.

Kaip skelbė BNS, tarp išėjusiųjų iš darbo – ir buvęs Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas Saulius Ročka.

Viešame pareiškime jis tvirtino įstaigą palikęs dėl „susidariusios toksinės aplinkos ir nebeužtikrinamų sąlygų saugiam, skaidriam ir kokybiškam darbui“. Jo teigimu, pastaruosius kelerius metus centre vyko vidiniai konfliktai, jam sistemingai trukdyta vadovauti, blokuoti jo nurodymai, tęsėsi nepagrįsti kaltinimai.

Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša savo ruožtu teigė, kad problemų būta organizuojant Neurochirurgijos centro darbą. 

Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai.

Santaros klinikų Neurochirurgijos centras įsteigtas 2015 metais, sujungus Neurochirurgijos skyrių, neurochirurgijos konsultacijų kabinetą ir Vaikų neurochirurgijos poskyrį.

Sveikata.lt
