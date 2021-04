Ant kapų sodinkite šias gėles: ekspertė atskleidė, kokių klaidų nekartoti

Kaip nepasimesti žiedų jūroje ir kokiomis taisyklėmis vadovautis, kad artimojo kapas būtų gražus ir nevirstų gėlių darželiu, naujienų portalui pasakoja kapų dizaino ir priežiūros, „Memorus“ kraštovaizdžio specialistė Eglė Balčiūnienė.

Pirmoji kapų apželdinimo klaida

Tam, kad kapas atrodytų gražiai, vien tik gėlių neužteks. Tai priklauso ir nuo laiko, kurį galite skirti jų priežiūrai, ir nuo pačio kapo sutvarkymo – tvorelės, paminklas, pasirinktos žemės, skaldelė ir panašiai. Todėl svarbu žinoti, kas pirmiausiai krenta į akis atėjus prie artimojo kapo.

Specialistė nurodo, kad jeigu akys pirmiau krypsta į gėles, o ne į paminklą, tuomet gėlių pasodinote per daug. Daugiau apie tai, kaip išvengti šios ir kitų galimų klaidų, šiame pokalbyje.

Į ką pirmiausiai krypsta akys, kai žvelgiama į žmogaus kapą?

Į ką pirmiausia kryps žvilgsnis žvelgiant į žmogaus kapavietę priklausys nuo to, kaip ji yra sutvarkyta. Pavyzdžiui, jeigu aplink kapavietę yra išgrįsta ryškiomis trinkelėmis, tuomet pirmiausia žvilgsnį trauks takas ir tik po to paminklas ar kapo vidus.

Jeigu paminklas mažas, o kapavietės viduje auga didesni medžiai, krūmai, tuomet pirmiausia bus žvelgiama į juos. Jeigu kapavietės paminklas ir tvorelė neutralios spalvos, klasikinio stiliaus, o kapavietės viduje užpilta per daug ryški skaldelė ar kapas dengtas 3D plokšte, tuomet kapo vidus taip pat pirmiausia trauks akį.

Tačiau visuomet pirmiausia į akis turėtų kristi paminklas ir jame esantys užrašai, nes kapavietė ir yra įrengiama tik dėl to, kad kažkas joje palaidotas. Kapavietė skirta to žmogaus atminimui, o ne tiesiog šiaip gražus žemės plotelis.

Kai visi kiti elementai vizualiai užgožia atminimo paminklą – tai jau nėra gerai. Dėl to gražiai, skoningai sutvarkytoje kapavietėje pirmiausia akys kryps į paminklą ir tik tuomet nuo jo akys nuvilnys žemyn, į kapo vidaus sutvarkymą ar kitus dekoro elementus. Tai yra, bus pastebima visa visuma ir aplankys tas jausmas, kad vyrauja harmonija, balansas, kad nieko nei per daug, nei per mažai.

Pasakė, kiek gėlių sodinti ant kapų

Kaip apskaičiuoti, kiek gėlių ant kapo galima pasodinti?

Gėlių skaičius apskaičiuojamas pagal turimą ir apsodinti reikalingą žemės plotą, bei būsimų sodinamų gėlių rūšį. Pavyzdžiui, vienmetės gėlės dažniausiai nėra stambios. Pačios gėlės plotis įprastai varijuoja nuo 10 iki 15cm, priklausomai nuo jos rūšies. Sodinant turi būti paliekami tarpai tarp gėlių, tad bendras plotas gali būti apie 25-35cm vienam augalui.

Jeigu sodinamos daugiametės gėlės, tuomet joms reikėtų vidutiniškai apie 35-45 cm erdvės. Skaičių apskaičiuoti nėra sunku, labiau vertėtų atkreipti dėmesį į sodinamų gėlių spalvų skaičių. Idealu, kai jis neviršija 2-3 skirtingų spalvų. Kitu atveju kapavietė gali atrodyti labai kontrastinga, „nerami“, ryški. Ypač, jeigu būtų sodinamas gana didelis gėlių skaičius.

Gražu ir praktiška, kai sodinamos gėlės papildomos nereikliu priežiūrai foniniu augalu, pavyzdžiui, žiluoju šlamučiu. Įprastai tokių šlamučių kapavietei apželdinti užtenka daugiausiai 4 vienetų. Naudojant foninį augalą kapavietės plotas labiau užsipildo ir pačių gėlių pasodinti galima mažiau.

Kas rodo, kad gėlių ar kitų augalų ant kapo jau yra per daug?

Kad gėlių ar kitų augalų kapavietėje yra per daug matome tada, kai jos konkuruoja su paminklu. Pavyzdžiui, dekoratyvūs krūmai užstoja paminklą, užrašus ar auga už kapavietės tvorelės ribų. Taip pat, kai pasodinama daug itin ryškių kelių rūšių gėlių, kurios pirmiausia ir krenta į akis žvelgiant į kapavietę.

Tačiau dažniausiai indikatorius, kad augalų kapavietėje yra per daug tampa tas, kad artimiesiems tampa sunku jas prižiūrėti. Vienas artimasis kapavietę gali apželdinti su 50 vnt. gėlių ir jam tai nebus problema, o kitam ir 3-4 gėlių krūmeliai taps tikru galvos skausmu. Dėl to prieš sodinant reikia parinkti gėles pagal būsimas jų augimo sąlygas ir priežiūros galimybes po pasodinimo.

Sezoninės gėlės reiklios priežiūrai. Jeigu norisi, jog jos džiugintų savo žiedų gausa, dekoratyvine lapija, ilgu žydėjimu, jas reikia sodinti į derlingą, struktūringą gruntą, dažnai lieti, tręšti, nuskinti nužydėjusius žiedelius. Dėl to dažnai rekomenduojama mažinti vienmečių gėlių skaičių keičiant jas į daugiametes gėles, į kitus dekoratyvinius, lėtai augančius daugiamečius augalus.

Ant kapų sodinkite šias gėles

Kokias gėles pasirinkti pavasarį, kad jos žydėtų ilgai?

Ankstyvas pavasaris nedėkingas dėl naktinių šalnų. Dėl to finansiškai labiausiai apsimoka pirmąsias gėles sodinti našlaites. Maždaug gegužės viduryje-gale jau galima galvoti apie vasaros gėles.

Jų žydėjimo ilgumas ir gausa priklausys nuo to, kaip bus prižiūrimos, kiek jas galėsite lieti, tręšti. Ilgai žydi ir mažai reiklūs yra ledinukai (smulkiažiedės begonijos), palergonijos, serenčiai, laumakės. Tačiau gėles reikia rinkti pagal būsimas jų augimo sąlygas (saulės atokaita, dalinis ar visiškas pavėsis).

Kokiomis taisyklėmis reikėtų vadovautis, planuojant kapo apželdinimą?

1. Įvertinti ir paruošti kapavietės gruntą, esant reikalui jį pagerinti pašalinant visas paviršines kitų augalų šaknis, įterpiant jo derlingo, struktūringo.

2. Įvertinti būsimas augalų augimo sąlygas (saulės atokaita ar dalinis/visiškas pavėsis).

3. Apgalvoti priežiūros galimybes po pasodinimo (kas kiek laiko galėsite lankyti).

4. Pasidomėti, kaip augalas atrodys po 10 metų, jeigu prigis ir augs sėkmingai.

5. Parinkti tokius augalus, kurie neužstos paminklo, jo užrašų metams bėgant.

6. Nuspręsti kokio rezultato tikitės (laukinės pievelės fono, viso kapavietės padengimo, o galbūt daug žiedų ir spalvotos lapijos). Nuo to priklausys kokius augalus vertėtų rinktis.

7. Augalai derinami ir pagal paminklo, granito plokštės ar skaldelės spalvas.

Dažniausios lietuvių kapų apželdinimo klaidos

Kokias klaidas padaryti lengviausia?

Dažniausia klaida kalbant apie kapavietės apželdinimą yra ta, kad augalai sodinami į nestruktūringą, nederlingą gruntą. Arba sodinama į gruntą durpės pagrindu, arba perkamas „specialus“ gruntas.

Labai populiari žemė „skirta kapų tvarkymui“. Ji yra labai graži, sodriai juodos spalvos, jos fone nuostabiai atrodo pasodinti augalai, tačiau ji tinkama tik padekoruoti užsodinto ploto paviršių. Praktika rodo, kad žemė nėra tinkama augalams augti. Ji nėra struktūringa, greitai išdžiūva ir tampa dulkėmis, ji nėra derlinga.

Itin juoda spalva įkaitina paviršių, dėl ko dar stipriau garinama drėgmė. Grunto pasirinkime dažnas padaro klaidą.

Kitas svarbus momentas, kad augalai perkami pagal tai, kaip jie atrodo maži (gražu, gera kaina), bet nepasidomima, kaip jie atrodys po kelių metų, ar jie tinkami augti mūsų klimato zonoje, kokio jie būna aukščio, pločio, kokia priežiūra jiems yra reikalinga.

Dažnai klientai įsisuką į šį ratą, skiria nemažai laiko ir pinigų, ir patys pavargsta. Tada numoja ranka į visus augalus ir pradeda ieškoti ilgaamžių, priežiūros nereikalaujančių, tačiau ne visada estetiškų sprendimų.

Kokias klaidas dažniausiai daro lietuviai?

Apželdinimo klaidas. Pasodinama per daug sezoninių augalų ir taip apsisunkinama kapavietės priežiūra.

Pasodinami augalai, kuriuos bent kartą į metus būtina formuoti (pavyzdžiui, buksmedžiai, tam tikros tujos, tam tikros pušų veislės), tačiau to nedaro, dėl to augalas per kelis metus sumedėja ir tampa nedekoratyvus.

Augalai sodinami į bet kokį gruntą, dėl to augalas prastai auga, prastai žydi, tampa neatsparus aplinkos veiksniams (pavyzdžiui, trumpalaikėms sausroms).

Dažnai įrengiama veja, manant, kad jai nereikalinga priežiūra.

Kapų apželdinimas ir dirbtinės gėlės

Ar į bendrą kapo apželdinimą galima gražiai ir skoningai įkomponuoti dirbtines gėles?

Taip, jeigu tos gėlės bus atskirai nuo pasodintų augalų, pavyzdžiui, pamerktos vazoje. Tačiau visais atvejais rekomenduojama dirbtines gėles rinktis kokybiškas, natūralių atspalvių, gražiai sukomponuotas.

Kokybiškomis dirbtinėmis gėlėmis dažniausiai prekiauja floristikos/gėlių salonai. Jos gana brangios, tačiau dažnu atveju itin tikroviškai ir natūraliai atrodančios – iš arti nepažvelgęs, nepalietęs tikrai neatskirsi, jog yra netikros.

Kitas dalykas, visada tikroviškiau atrodys puokštė pamerkta granito vazoje. Taip tarsi sukuriama iliuzija ir suformuojama mintis žiūrinčiam, jog granito vazoje tai jau tikrai nebus plastiko. Ir visai kitaip žiūrėsis, jeigu ta pati puokštė bus pamerkta plastikinėje vazoje.