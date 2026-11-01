Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ant kapų dėdami žvakes padarykite 1 gudrybę: degs kur kas ilgiau

2026-11-01 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vėlinių laikotarpiu daugelis skuba aplankyti artimųjų kapų ir uždegti žvakeles. Norisi, kad jos ne tik papuoštų kapavietę, bet ir kuo ilgiau skleistų šviesą bei primintų apie tuos, kurių nebėra šalia. Vis dėlto dėl vėjo, oro sąlygų ar pačios žvakės savybių liepsna gali užgesti greičiau, nei tikimasi. Kad nereikėtų rūpintis žvakių keitimu ar dažnai grįžti į kapines, verta žinoti kelias gudrybes, padedančias prailginti žvakių degimo laiką.

Vėlinių laikotarpiu daugelis skuba aplankyti artimųjų kapų ir uždegti žvakeles. Norisi, kad jos ne tik papuoštų kapavietę, bet ir kuo ilgiau skleistų šviesą bei primintų apie tuos, kurių nebėra šalia. Vis dėlto dėl vėjo, oro sąlygų ar pačios žvakės savybių liepsna gali užgesti greičiau, nei tikimasi. Kad nereikėtų rūpintis žvakių keitimu ar dažnai grįžti į kapines, verta žinoti kelias gudrybes, padedančias prailginti žvakių degimo laiką.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas nesudėtingas būdas gali padėti sulėtinti žvakės degimą ir ilgiau džiaugtis jos skleidžiama šviesa, rašoma bobvila.com.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kapinės Visų šventųjų dieną

Ragina išbandyti 1 gudrybę

Pirmiausia – įdėkite žvakę į šaldiklį. Žema temperatūra sukietina vašką, todėl vėliau jis tirpsta lėčiau, o pati žvakė gali degti ilgiau.

REKLAMA

Kiek laiko žvakę laikyti šaldiklyje, priklauso nuo jos dydžio. Plonesnei žvakei gali pakakti valandos ar net mažiau, o storesnei gali prireikti šešių–aštuonių valandų.

Jeigu šaldiklyje nėra daug vietos, žvakę tiesiog įdėkite ten iš vakaro arba ryte, jeigu planuojate ją uždegti tą pačią dieną.

Tuomet leiskite žvakei kurį laiką degti, kol aplink dagtį susidarys nedidelis skysto vaško sluoksnis. Tuomet žvakę užgesinkite ir į ištirpusį vašką greitai įberkite žiupsnelį paprastos valgomosios druskos.

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu reikia, druską galima atsargiai įmaišyti dantų krapštuku, kad ji nepasiliktų tik vaško paviršiuje.

Teigiama, kad druska veikia panašiai kaip žvakės atšaldymas – sulėtina vaško tirpimą, todėl žvakė gali degti ilgiau.

Dar vienas svarbus dalykas – nepamirškite patrumpinti dagties. Ji turėtų būti maždaug 6 milimetrų ilgio. Per ilga dagtis gali lemti greitesnį ir netolygesnį degimą.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų