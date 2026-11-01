Ant kapų dėdami žvakes padarykite 1 gudrybę: degs kur kas ilgiau

Vienas nesudėtingas būdas gali padėti sulėtinti žvakės degimą ir ilgiau džiaugtis jos skleidžiama šviesa, rašoma bobvila.com.
Ragina išbandyti 1 gudrybę
Pirmiausia – įdėkite žvakę į šaldiklį. Žema temperatūra sukietina vašką, todėl vėliau jis tirpsta lėčiau, o pati žvakė gali degti ilgiau.
Kiek laiko žvakę laikyti šaldiklyje, priklauso nuo jos dydžio. Plonesnei žvakei gali pakakti valandos ar net mažiau, o storesnei gali prireikti šešių–aštuonių valandų.
Jeigu šaldiklyje nėra daug vietos, žvakę tiesiog įdėkite ten iš vakaro arba ryte, jeigu planuojate ją uždegti tą pačią dieną.
Tuomet leiskite žvakei kurį laiką degti, kol aplink dagtį susidarys nedidelis skysto vaško sluoksnis. Tuomet žvakę užgesinkite ir į ištirpusį vašką greitai įberkite žiupsnelį paprastos valgomosios druskos.
Jeigu reikia, druską galima atsargiai įmaišyti dantų krapštuku, kad ji nepasiliktų tik vaško paviršiuje.
Teigiama, kad druska veikia panašiai kaip žvakės atšaldymas – sulėtina vaško tirpimą, todėl žvakė gali degti ilgiau.
Dar vienas svarbus dalykas – nepamirškite patrumpinti dagties. Ji turėtų būti maždaug 6 milimetrų ilgio. Per ilga dagtis gali lemti greitesnį ir netolygesnį degimą.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt