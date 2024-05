Alytaus gimnazistai nepasiduoda: toliau reikalauja spirgučių ant cepelinų

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai nenuleidžia rankų ir siekia, kad būtų sugrąžinti prieš dvi savaites nuo cepelinų „dingę“ spirgučiai.

Parašus surinkti pavyko puikiai

Naujienų portalas AlytusPlius.lt videoreportaže apklausė moskleivius, kaip šiems sekėsi surinkti parašus ir ko jie siekia.

„Parašus surinkti sekėsi gerai. Visi vaikai, mokiniai, mokytojai nori spirgučių ir nesupranta, dėl ko jie dingo. Visi, kai ima cepelinus, tai ima ir spirgučius“, – sakė vienas iš moskleivių.

Anot mokinių, mokyklos specialistai ir visuomenės sveikatos organizacija nepritaria spirgučių palikimui:

„Aš manau, ką jos [mitybos specialistės] sakė, kad nėra sveika. Kiek girdėjome iš mokytojų, tai yra skundų dėl spirgučių. Aš tai nežinau dėl ko juos panaikino, bet absurdas, nes valgome cepelinus su spirgučiais“, – dėstė kitas moksleivis.

Vaikinai aktyviai rinko parašus dėl spirgučių. Jie dalijosi, kad juos surinkti nebuvo sunku.

„Manau, kad pavyks įgyvendinti idėją, įtikinti vadovybę“, – sakė gimnazistas.

„Mes valgome cepelinus su spirgučiais, grietine. Tradiciškai, kaip lietuviai juos ir turi valgyti.

O jie dingo užpraeitą savaitę, ketvirtadienį. Mes atėjome valgyti cepelinų su spirgučiais kaip visuomet ir spirgučių nebebuvo. Teko valgyti, kaip visuomet“, – kalbėjo vienas iš parašų rinkimo organizatorių.

Nesupranta, kodėl nėra spirgučių

Nors spirgučių draudimas yra aukštesnių sveikatos įstaigų nurodymas, tačiau gimnazistai to nesupranta.

„Čia yra absurdas. Juk valgome cepelinus su spirgučiais namuose, visur. Jeigu yra žmonės, kurie renkasi su spirgučiais, yra žmonės, kurie renkasi be spirgučių, tai kam naikinti juos.

Mes norime, kad liktų pasirinkimo teisė. Visada imdavau su spirgučiais, man skanu“, – sakė jis.

Šiuo metu moksleiviai teigia, kad cepelinų nevalgo. Jie pyksta, nes mato neteisybę cepelinų gamyboje: „Šiuo metu jau nebe taip valgome cepelinus, nes kaina ta pati, o spirgučių neduoda.“

O kitas moksleivis pridūrė: „Dabar valgome karbonadus su bulvių koše ir salotomis. Svarbiausia, kad jų neatėmė“

Situaciją pakomentavo specialistai

Šią situaciją pakomentavo Visuomenės sveikatos specialistė Daiva Vaškelytė. Ji teigė, kad spirgučių ant cepelinų nebuvo ir anksčiau.

„Kiek aš esu atlikusi šio tvarkos aprašo atitikties patikrinimą, niekada nesu mačiusi ant cepelinų spirgučių.

Aš pritariu tvarkos aprašui, manau, kad jis yra tausojantis sveikatą ir prisidedantis prie sveikos mitybos puoselėjimo. ne paslaptis, kad kiekvienais metais pasitaiko mokinių turinčių viršsvorį, nutukimą, tai manau, kad tai puikus aprašas“, – sakė ji.

O mokyklos valgyklos darbuotoja pasakė, kad ją taip pat buvo aplankę mokiniai, tačiau spirgučių dėti ant cepelinų ji negali:

„Pateikė ir mums parašus, atėjo visi pasipuošę, nusiteikę geranoriškai. Mes jiems atsakėme, kad su malonumu duotumėme [spirgučius], bet neįpareigotos mes negalime.

Reikia vaikučiams maitintis sveikai, be spirgučių, be aliejaus, be blynelių <...>. O ant cepelinų jie prašo spirgučių, bet gauna grietinę, nesaldintą jogurtą. Negaliu pasakyti, kiek laiko jau taip yra.“

Tuo tarpu mokyklos direktoriaus pavaduotoja Lina Kankevičienė teigė, kad apie situaciją nežinojo.

„Aš nemačiau, kad jie reikalautų, pas mane nesikreipė. Be to, jie ir neturėtų kreiptis, nes yra vaikų maitinimo ir organizavimo tvarkos aprašas ir tiesiog nėra ką čia ir pakeisti. Mes turime jo laikytis <...>. Neįmanoma nieko pakeisti, nes reiktų galvoti apie aprašo pakeitimą.

Visai skanu ir be spirgučių, mūsų moterys pagamina skanų padažą, aš spirgučių nepasigedau. Manau, kad čia daugiau [mokinių] humoras. Nemanau, kad čia problema“, – pasakojo ji.